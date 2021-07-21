Что такое "длинный COVID" и чем он опасен?

Что такое "длинный ковид"?

Long COVID – это состояние, когда иммунной системе не удаётся полностью уничтожить коронавирус и он продолжает циркулировать в организме и вызвать повреждение органов и систем. В этом случае инфекция переходит в хроническую форму. А сам человек может представлять опасность для окружающих, так как остаётся носителем вируса.

Кстати, ещё в ноябре 2020 года о таком варианте протекания инфекции упоминала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова: не исключено, что коронавирус может продолжать жить на слизистых, сохраняться в организме как герпес или ВИЧ, говорила она.

"Long COVID, на мой взгляд, это персистенция (способность патогенных видов микроорганизмов к длительному выживанию в организме хозяина, Є прим. ред.) SARS-CoV-2 в организме человека, то есть иммунная система не смогла полностью уничтожить коронавирус и вирусная инфекция перешла в хроническую форму", – цитирует "МК" доктора медицинских наук, профессора Александра Кухарчука.