Что такое "длинный COVID" и чем он опасен?

Два отрицательных ПЦР-теста достаточно, чтобы человек мог считать себя выздоровевшим от COVID-19. Но эти официальные данные уже некоторые считают устаревшими. Сейчас врачи во всём мире говорят о таком состоянии, как long COVID, или "длинный ковид". Эксперты опасаются, что это грозит заболевшим новыми огромными проблемами. Что такое "длинный ковид", какие у него симптомы и почему медики спорят по этому поводу, разбирался amic.ru.
Long COVID – это состояние, когда иммунной системе не удаётся полностью уничтожить коронавирус и он продолжает циркулировать в организме и вызвать повреждение органов и систем. В этом случае инфекция переходит в хроническую форму. А сам человек может представлять опасность для окружающих, так как остаётся носителем вируса.
Кстати, ещё в ноябре 2020 года о таком варианте протекания инфекции упоминала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова: не исключено, что коронавирус может продолжать жить на слизистых, сохраняться в организме как герпес или ВИЧ, говорила она.
"Long COVID, на мой взгляд, это персистенция (способность патогенных видов микроорганизмов к длительному выживанию в организме хозяина, Є прим. ред.) SARS-CoV-2 в организме человека, то есть иммунная система не смогла полностью уничтожить коронавирус и вирусная инфекция перешла в хроническую форму", – цитирует "МК" доктора медицинских наук, профессора Александра Кухарчука.
По мнению профессора Кухарчука, постковидный синдром возникает в результате недолеченного или вообще не леченного коронавируса, "когда вся борьба с коронавирусом была отдана на откуп иммунной системе организма, либо больного с ковидной пневмонией выписывали из стационара, как только он переставал быть кислородозависимым".
Это можно объяснить тем, что вирус спустился из носоглотки ниже и мазки, которые берутся из носа и горла, не смогут его определить, цитирует РИА Новости слова профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Достоверность анализа также снижают капли в нос и полоскания горла: они смывают вирус.
Точного ответа у медиков на этот вопрос ещё нет. Потому что его симптомы схожи с постковидным синдромом или характерны для некоторых хронических заболеваний.
Но среди наиболее распространённых признаков называют одышку, быструю утомляемость, боль в суставах, панические атаки, выпадение волос и обострение хронических заболеваний.
В России это можно выяснить, сдав тест на антитела. Если у вас через месяц после болезни растёт уровень антител IgM, а показатель IgG остаётся на одном уровне, скорее всего, у вас тот самый "длинный COVID", рассказал в эфире "Радио России" профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш. А значит, вам сразу же нужно обращаться к врачу. Даже в том случае, если вы чувствуете себя хорошо.
По словам Кулиша, сейчас у некоторых пациентов врачи наблюдают повышенный уровень антител IgM даже спустя 8-9 месяцев после болезни. Это означает, что где-то в организме человека "завис" вирус.
После попадания вируса в организм иммунная система начинает вырабатывать специфические к данному вирусу антитела – иммуноглобулины (Ig). IgМ – это показатель того, что вы болеете прямо сейчас. Эти антитела помогают бороться с инфекцией во время острой фазы болезни.
IgM повышается сразу после начала заболевания и снижается после выздоровления.
IgG формируются после перенесённой инфекции или вакцинации и обеспечивают длительную защиту организма.
Вспомните, сколько проблем доставляет "обычный" коронавирус. А теперь представьте, какие разрушения может вызвать COVID-19, поражающий ваш организм в течение длительного времени. Страшно? Ну и, кроме того, такие люди могут быть заразны для других. Доктор медицинских наук Александр Кухарчук убеждён, что для больных "длинным ковидом" необходимо создавать отдельные реабилитационные центры или отделения.
"Поскольку больные с long COVID представляют потенциальную угрозу заражения других пациентов и медицинского персонала, отделение long COVID должно быть изолировано от отделения постковидного синдрома и построено по принципу чистых и грязных зон. Основными задачами этого отделения являются контроль и коррекция нарушений иммунной системы, антивирусная терапия, направленная на элиминацию хронической коронавирусной инфекции, и реабилитационные биотехнологии восстановления функции всех органов и систем", – считает учёный.
Комментарии
На Украине всего 4% привитых, а 17 июля 2021 года заболело 182 человека, в России 17 июля заболевших 262 тысяччи. -Из статьи на СП.
Народ один, «корона» разная: почему на Украине эпидемия сошла на нет?
40-миллионная незалежная держава, где сорвали COVID-вакцинацию, сегодня имеет меньше двухсот заболевших в сутки.
Свободная пресса.
Посмотрите статистику, на Украине единичные случает заражения штамом дельта, а у нас под 70%. Придёт, заболеваемость вырастет.
21.07.2021 07:31
- гость -
Уперёд! Туда,где демократия победила ковид!
хватит уже трясти своей украиной. хохлы пишут цифры какие хотят вот и все.
21.07.2021 07:23
- гость -
21.07.2021 07:31
- гость -
21.07.2021 07:38
- гость -
Зачастую "низкая" заболеваемость ковидом там, где в силу разных причин производится мало тестирований. Так что не надо тут!
Пандемия до Украины пока не дотянулась потому что Украина понад усе.
21.07.2021 07:45
Зачастую "низкая" заболеваемость ковидом там, где в силу разных причин производится мало тестирований. Так что не надо тут!
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Не надо сравнивать Украину и Гаити. Хотя я не фанат ни той ни другой страны. Без тестирования понятно заболел или нет.
Любителем Хохляндии: посмотрите на кол-во тестов в России и Свинляндии, а потом вопите о количестве заболевших...
Без тестирования понятно заболел или нет коронавирусом?!??
21.07.2021 08:36
- гость -
Без тестирования понятно заболел или нет коронавирусом?!??
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Температуры нет, кашля нет, дышится легко. Значит здоров. Тестирование для богатых за 3000.
Вроде тестирование стоит 450 р.
Зачем организму продолжать продудуцировать IgM, если он уже познакомился длительно с этим вирусом?
А что IgM и IgG исключительно на ковид появляются?
Сколько здесь упоротых... Уже и страны 404 вытащили... Мозг совсем отсутствует. Приводят корреляцию привитых к заболевшим без какой-либо логики.
Ппц. Все сказанное похоже на манипулирование фактами. Это вирус. Вирус герпеса тоже с человеком навсегда. И вирус впч. И много ещё какие. Живём совместно и знать не знаем, что они в нас есть, пока, например, "простуда" на губах не вылезет.
21.07.2021 09:56
- гость -
Живём совместно и знать не знаем, что они в нас есть, пока, например, "простуда" на губах не вылезет.
Это обычно не простуда, а следствие модных сегодня поцелуйчиков при встрече. Две разные флоры встретились и получи обострение герпеса.
Вот зараза то