Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков?

Детской вакцины от коронавируса в Алтайском крае до сих пор нет. Об этом 10 января в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, препарат пусть уже и зарегистрирован, но всё ещё проходит контроль безопасности в Минздраве РФ. Тем не менее у алтайских медиков уже есть ориентировочные сроки, когда стоит ждать первую партию.

Рассказываем, когда вакцина для детей поступит в Алтайский край, кому её будут ставить и где можно привить ребёнка от коронавируса.

1 Что ещё за вакцина для детей? Это изменённый вариант "Спутника", который в институте им. Гамалеи адаптировали для подростков. Разработчики уменьшили концентрацию действующего вещества в пять раз, чтобы детский организм легче переносил прививку. Препарат получил название "Спутник М" и уже прошёл две фазы клинических испытаний. В конце ноября 2021 года вакцину официально зарегистрировали в России.

2 Кого ею собираются прививать? Подростков от 12 до 17 лет. Пока "Спутник М" разрешили только для этой возрастной группы. Сейчас в институте им. Гамалеи работают над созданием вакцины и для детей более младшего возраста. Следующий "Спутник" будет предназначен для детей от 6 до 11 лет. Об этом уже заявил директор института Александр Гинцбург. Но до испытаний, и тем более для применения этого препарата ещё далеко.

3 Когда "Спутник М" появится в Алтайском крае? Точно неизвестно. По словам Дмитрия Попова, вакцина всё ещё проходит завершающие испытания. "По информации Минздрава РФ, сейчас вакцина проходит контроль на безопасность. Как только всё будет подтверждено, препарат будут распределять", – объяснил министр здравоохранения. При этом Попов отметил, что ориентировочные сроки поставки "Спутника М" на Алтай всё-таки есть. По его словам, вакцину для детей медики ждут уже в январе. "Убийцы" взрослых. Врачи на Алтае уверены, что без вакцинации детей коронавирус не победить

4 Будут ли прививать детей в школах и детсадах? Такой вариант вполне возможен, допустил Дмитрий Попов. Глава крайздрава отметил, что в первую очередь прививки детям будут делать в медучреждениях. Но и к выездной вакцинации медики на Алтае готовы. По словам министра, в регионе для этого уже закупили дополнительное оборудование. Так что вполне возможно, что вакцинацию будут проводить и в школах. При условии, что в медучреждении наберётся большое количество желающих. "В конце прошлого года мы подготовились, приобрели холодильники и термоконтейнеры. Поэтому планируем вакцинацию не только в самих поликлиниках, но и в коллективах. Может быть, это будет и в школах", – рассказал Попов.

5 Могут ли вакцинировать ребёнка без моего согласия? Нет, если ребёнок младше 15 лет. В этом случае прививку можно сделать только с согласия его родителей или законных представителей, напомнил Дмитрий Попов. Если же ребёнок уже старше 15 лет, он вправе сам решать, вакцинироваться ему или нет. "Доказывать бесполезно". Алтайский педиатр о том, почему бояться нужно ковида, а не вакцины