Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков?

Детской вакцины от коронавируса в Алтайском крае до сих пор нет. Об этом 10 января в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, препарат пусть уже и зарегистрирован, но всё ещё проходит контроль безопасности в Минздраве РФ. Тем не менее у алтайских медиков уже есть ориентировочные сроки, когда стоит ждать первую партию.
Рассказываем, когда вакцина для детей поступит в Алтайский край, кому её будут ставить и где можно привить ребёнка от коронавируса.
Это изменённый вариант "Спутника", который в институте им. Гамалеи адаптировали для подростков. Разработчики уменьшили концентрацию действующего вещества в пять раз, чтобы детский организм легче переносил прививку.
Препарат получил название "Спутник М" и уже прошёл две фазы клинических испытаний. В конце ноября 2021 года вакцину официально зарегистрировали в России.
Подростков от 12 до 17 лет. Пока "Спутник М" разрешили только для этой возрастной группы.
Сейчас в институте им. Гамалеи работают над созданием вакцины и для детей более младшего возраста. Следующий "Спутник" будет предназначен для детей от 6 до 11 лет. Об этом уже заявил директор института Александр Гинцбург. Но до испытаний, и тем более для применения этого препарата ещё далеко.
Точно неизвестно. По словам Дмитрия Попова, вакцина всё ещё проходит завершающие испытания.
"По информации Минздрава РФ, сейчас вакцина проходит контроль на безопасность. Как только всё будет подтверждено, препарат будут распределять", – объяснил министр здравоохранения.
При этом Попов отметил, что ориентировочные сроки поставки "Спутника М" на Алтай всё-таки есть. По его словам, вакцину для детей медики ждут уже в январе.
Такой вариант вполне возможен, допустил Дмитрий Попов. Глава крайздрава отметил, что в первую очередь прививки детям будут делать в медучреждениях.
Но и к выездной вакцинации медики на Алтае готовы. По словам министра, в регионе для этого уже закупили дополнительное оборудование. Так что вполне возможно, что вакцинацию будут проводить и в школах. При условии, что в медучреждении наберётся большое количество желающих.
"В конце прошлого года мы подготовились, приобрели холодильники и термоконтейнеры. Поэтому планируем вакцинацию не только в самих поликлиниках, но и в коллективах. Может быть, это будет и в школах", – рассказал Попов.
Нет, если ребёнок младше 15 лет. В этом случае прививку можно сделать только с согласия его родителей или законных представителей, напомнил Дмитрий Попов.
Если же ребёнок уже старше 15 лет, он вправе сам решать, вакцинироваться ему или нет.
Алтайские медики уверены, что детям вакцинация от коронавируса необходима так же, как и взрослым. Об этом главврачи больниц края и профессора АГМУ в декабре 2021 года рассказывали губернатору Виктору Томенко. По их словам, с каждой волной пандемии ковидом заражаются всё больше несовершеннолетних.
"Дети болеют очень тяжело. И в этой ситуации нам нужно будет принять все меры, чтобы как можно быстрее подвигнуть население на вакцинацию. Так мы сможем быстрее справиться с вирусом, чтобы у детей не было тех тяжёлых форм, которые сегодня возникают у взрослых", – объясняла завкафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологи АГМУ Татьяна Сафьянова.
А барнаульский врач Андрей Коломиец подчеркнул, что дети являются активными переносчиками вируса, пусть и болеют легче. А потому вакцинация несовершеннолетних – дополнительный способ защитить их мам, пап, бабушек и дедушек.
"Спутник М" – безопасный и эффективный препарат, уверена врач-педиатр высшей категории и преподаватель АГМУ Наталья Шахова. Она рассказала amic.ru, что тоже поддерживает идею детской вакцинации.
"Все эти мифы – про аутизм, эпилепсию, судороги, аутоиммунные заболевания – не имеют под собой никаких оснований. Люди просто не понимают, о чём говорят. Просто где-то услышали. А учёные по всему миру уже не один раз все эти проблемы исследовали на примерах тысяч детей. И уже давно доказано, что частота этих негативных явлений ничем не отличается в среде привитых и непривитых детей. Но некоторым людям ничего не докажешь. Да и доказывать, наверное, им бесполезно", – рассказала она amic.ru.
При этом специалист в очередной раз подчеркнула, что насильно никого прививать не собираются. Последнее слово всегда останется за родителями.
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