Фото: vokrug.tv
Обозреватель Божена Рынска написала еще один пост на своей странице в Facebook на фоне крушения самолета Ту-154.
Напомним, ранее Рынска весьма глумливо высказалась о смерти сотрудников телеканала НТВ, находившихся на борту самолета.
Представители НТВ на это отметили, что диагнозы не комментируют. Как сообщает "Взгляд", Божена Рынска следом опубликовала еще один пост, написав: "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства…Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого (далее идет нецензурное слово, очевидно, означающего синоним пропагандиста — прим. ред.)".
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Напомним, на борту рухнувшего Ту-154 находилось 92 человека. Сейчас спасатели извлекают из акватории Черного моря теля погибших.
Комментарии
вот злопамятная какая!
............синоним пропагандиста — прим. ред........ Озвучте, плиз!
Жаль, что тогда в 2013 это лярва умом не тронулась.... лежала бы сейчас тихонько в Кащенко под амбарным замком и не воняла своей поганой "метлой"
Эту самку женского пола уже давно пора отдать на потеху боевикам ДАИШ. Я не могу понять другого: как можно было такой надёжнейший лайнер, как ТУ-154 "уронить", ну как?! Тем паче, самолёт ведомственный, лётчики-профессионалы, ну как можно-то было?! Или-действительно, теракт?
Калибр, Вы меня знаете. Ваше мнение для меня в части авиации много значит. Хотелось бы Ваше мнение услышать
Жаль, что тогда в 2013 это лярва умом не тронулась.... лежала бы сейчас тихонько
она им раньше тронулась