Фото: vokrug.tv

Обозреватель Божена Рынска написала еще один пост на своей странице в Facebook на фоне крушения самолета Ту-154.

Напомним, ранее Рынска весьма глумливо высказалась о смерти сотрудников телеканала НТВ, находившихся на борту самолета.

Представители НТВ на это отметили, что диагнозы не комментируют. Как сообщает "Взгляд", Божена Рынска следом опубликовала еще один пост, написав: "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства…Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого (далее идет нецензурное слово, очевидно, означающего синоним пропагандиста — прим. ред.)".

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Напомним, на борту рухнувшего Ту-154 находилось 92 человека. Сейчас спасатели извлекают из акватории Черного моря теля погибших.