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Новости

Петицию с требованием лишить Рынску гражданства подписали 64 тысячи человек

, ИА "Амител"
Поводом для создания обращения стало глумление светского обозревателя над трагедией Ту-154

Фото: forum.baginya.org

Петиция на портале change.org с требованием лишить светского обозревателя Божену Рынску гражданства РФ собрала уже свыше 64 тысяч голосов. На момент публикации материала петицию подписали 64 045 человек.

Добавим, что петиция адресована президенту РФ и Госдуме.

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление Рынски, опубликованное ею на своей странице в Facebook. Комментируя катастрофу Ту-154 над Черным морем, обозреватель поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, которых Рынска назвала "НТВошками".

 

Два года назад между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт. Она избила корреспондента телеканала, который пытался взять у нее интервью, и повредила видеокамеру. Суд приговорил Рынску к году исправительных работ, напоминает РИА Новости.

Пост обозревательницы вызвал в обществе резкое осуждение. Позже Рынска удалила его и оставила новое сообщение, в котором заявила, что телеканал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она "чуть не умерла физически".

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Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Рынски "уродливыми проявлениями сумасшествия" и отметил, что самая жесткая реакция общества  в данном случае оправдана.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2016 09:24
Кока-кольщик

Петиция за роспуск сборной России по футболу ч.2

0  0
27.12.2016 09:38
dana

Вообще, ИМХО, пора бы "обществу" остановиться. А представителю власти не кричать "ату". А то начали с оскорбления чувств верующих, скоро докатимся до смертной казни за выражение не тех эмоций. (Дама эта мне вполне отвратительна, но каждый имеет право на собственное мнение. Если в ее словах есть состав преступления - клевета, оскорбления и т.д. - пусть это решает суд.)

1  0
27.12.2016 09:39
Джэк Дэниелс

Повесить на Красной площади))

0  0
27.12.2016 09:41
- гость -

требованием лишить Рынску гражданства

ну это они погорячились, лишение гражданства было в сталинском УК РСФСР, а в УК РФ нет такой статьи

0  0
27.12.2016 09:48
- гость -

Нормальные люди сами бегут, но не у всех получается ибо загнаны в долги,а её бесплатно на самолёте?

0  0
27.12.2016 09:48
НАТЕ

Слишком много внимания для неумной таки да...

0  0
27.12.2016 09:49
Anarchy

Dana+++

0  0
27.12.2016 09:50
дэд марос

зачем к психически больной относятся как к человеку?

0  0
27.12.2016 09:50
- гость -

Сжечь на костре, на Лобном месте Красной площади , останки зарядить в Царь пушку и выстрелить в направлении Сирии

0  0
27.12.2016 09:50
дэд марос

зачем к психически больной относятся как к человеку?

0  0
27.12.2016 09:51
Anarchy

Много прав надо давать личности, а не обществу. А то общество таких делов своим ИМХО наворотит, замучаемся пыль глотать

0  0
27.12.2016 09:57
дэд марос

кто-то что то выкурил или съел? какая личность? какие права? по своей сути паразитирующая тварь, якобы "светцка львица", которая печатает свои колонки для таких же бездарных дармоедов из числа мажориков, регулярно "отличается" не просто вызывающими комментариями, а выходящими за рамки вменяемости. и ей давать какие то права? ау... голову из опы вытащи...

0  0
27.12.2016 09:59
Lexx

Anarchy 27 декабря 2016 г. 09:51 Много прав надо давать личности, а не обществу.

Ну, некоторые личности могут такого наворотить.... Баланс должен быть.

0  0
27.12.2016 10:00
Anarchy

А тебе кто мантию судьи дал? Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе ©

0  0
27.12.2016 10:01
Anarchy

Лекс, согласен про баланс. Тут же хотят 100/1 в пользу стада

0  0
27.12.2016 10:02
дэд марос

слышь ты, не "стадный, ты такое же стадо. сначала блеял за одну идею, перекрасился и стал выть за противоположную. не человек, а флюгер.

0  0
27.12.2016 10:05
- гость -

"не человек, а флюгер." Ныгче это по другому зовется - толерантный гейропеец.

0  0
27.12.2016 10:07
Берти Вустер

дэл марос, как-нибудь заскочи в ультру на первый этаж где кофе варят. там в мягкой зоне много таких вот не стадных, креативных и позитивных кучкуется. Чтобы их не перебить нужно реально познать дзен )))

По теме: просто лишите ее хлеба, всё. не обсуждайте, не публикуйте, максимально закрутите гайки в плане денежного потока, для нее это самое страшное.

0  0
27.12.2016 10:10
- гость -

Логическая цепь событий, приказ верховного главнокомандующего путина о начале военной операции в Сирии, с одобрения думы, присутствие контингента в Сирии, культурное обеспечение контингента, приказ направить Ансамбль песни и пляски, отсутствие должной безопасности полета со стороны Мин. обороны. Круг виновных лиц очерчен, но появляется безмозглая баба,и ату, справедливый гнев с подачи пескова направлен на неё

0  0
27.12.2016 10:12
Anarchy

Берти, о чем я вчера и написал Подать гражданский коллективный иск родственникам, и пусть суд моралку с неё взыщет. По 10000 за каждого пассажира минимум - и она "поймёт", что неправа

0  0
27.12.2016 10:13
Anarchy

Есть же правовое поле, смысл тут её линчевать

0  0
27.12.2016 10:13
- гость -

"отсутствие должной безопасности полета со стороны Мин. обороны" - классика, результатов раследования нет, а они уже выводы делают. Диагноз тот же, что у курицы, и прочих приверженцев гейропы. Зачем нам хохлы в душе?

0  0
27.12.2016 10:15
Берти Вустер

Anarchy, она нищебродка, такая же как коля басков илюша резник и многие-многие другие. доживают в кредит, торгуя своим якобы честным известным именем, всё. С нее по сути брать нечего. мак бук и тот в кредит скорее всего.

тут скорее к фсб хочется обратиться. вы, ребята, либо школьников за репосты заканчивайте тягать, либо эту мразевку размажьте так чтобы от нее вагинальной слизи даже не осталось. или-или.

0  0
27.12.2016 10:15
- гость -

Не надо! Других придурков напугаем, начнут "шифроваться". Пусть её подобные себя и показывают...А их не так уж мало- даже по комментариям к статье видно....И когда наступит час "Х" хоть будем знать, что чего стоит!

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