Почему все начали писать про Божену Рынску?

Так называемая светская львица посчитала возможным поглумиться над гибелью журналистов НТВ в авиакатастрофе над Черным морем.

Божена выразила на своей странице в соцсети негодование по поводу того, что на борту самолета находились артисты, а не все сотрудники телеканала. "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек", – написала Божена.

Позже скандальная запись была удалена. Однако Божена не поленилась разместить другой пост, который, впрочем, не сильно отличался от первого.

"Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь", – написала Божена.