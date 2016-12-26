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Кто такая Божена Рынска, чем знаменита и какие скандалы с ней связаны?

, ИА "Амител"
Светская львица осталась недовольна тем, что в авиакатастрофе погибли всего три журналиста телеканала НТВ


Светская львица Божена Рынска разместила на своей странице в соцсети запись, которую многие посчитали как минимум оскорбительной. Женщина посетовала, что на борту разбившегося самолета находилось так мало сотрудников НТВ. Кто такая Божена Рынска, чем она знаменита и в каких скандалах была замешана, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему все начали писать про Божену Рынску?

Так называемая светская львица посчитала возможным поглумиться над гибелью журналистов НТВ в авиакатастрофе над Черным морем.

Божена выразила на своей странице в соцсети негодование по поводу того, что на борту самолета находились артисты, а не все сотрудники телеканала. "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек", – написала Божена.

Позже скандальная запись была удалена. Однако Божена не поленилась разместить другой пост, который, впрочем, не сильно отличался от первого.

"Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь", – написала Божена.

2
Как отреагировали на выходку Божены на телеканале НТВ?
НТВ отказались комментировать высказывания Божены, пишет РИА Новости. "Мы диагнозы не комментируем. Это к другим специалистам", – ответили на телеканале.

Читайте также: "Диагнозы не комментируем": НТВ отметил на глумливый пост Рынски о Ту-154
3
Какое настоящее имя Божены Рынски?
Настоящее имя светской львицы Евгения Рынская.
4
Биография Божены Рынски

Божена родилась в Ленинграде 20 января 1975 года. Мама – преподавательница математики, папа – энергетик. Родители развелись, когда Божена еще не окончила среднюю школу.

Детство и отрочество тогда еще Евгении прошло в Ленинграде. Она окончила физико-математическую школу, после устроилась на работу в газету "Смена". Божена уезжала в США, однако довольно скоро вернулась в Россию. Окончила режиссёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. И даже снималась в эпизодической роли официантки Жени в сериале "Улицы разбитых фонарей".

5
Карьера
Свою карьеру Божена начала в 1998 году. Она переехала в Москву и взяла псевдоним Божена Рынска. Являлась внештатным сотрудником газеты "Коммерсантъ", после начала работу в "Известиях". В этом издании она пять лет вела раздел светской хроники.

Божена также является автором книги, которая вышла в 2008 году, "Слава Богу, я VIP!". Тираж издания составил десять тысяч экземпляров.

6
Скандалы, связанные с Боженой Рынской

Божена написала пост в Facebook. Дама призналась, что хотела бы разлить зарин на детской площадке перед домом. Мол, детские крики раздражают светскую львицу. Поэтому у нее есть желание использовать отравляющее вещество, чтобы избавиться от шума. Группа инициативных граждан направила в МВД РФ обращение с просьбой проверить, не разжигает ли Рынска своим постом в социальной сети ненависть к детям.

Скандал с Татьяной Толстой

Писательница Татьяна Толстая оскорбилась, что Рынска процитировала её высказывание в одной из своих заметок в соцсетях. Толстая рассказала, что предложила Божене свою помощь, когда у той была прооперирована нога и дама не могла ходить. Толстая сходила в аптеку, потом была вынуждена купить Божене сыр, а потом сварить гречку. После чего Рынска попросила писательницу прислать ей на время свою домработницу.

Божена заявила, что не просила покупать сыр. С помощью скриншотов попыталась уличить Татьяну Толстую во лжи.

С Никитой Джигурдой

Во время участия в передаче "Полуночники" Божена Рынска очень старалась облить чаем певца Никиту Джигурду.

С газетой "Московский комсомолец"

В 2012 году газета "МК" без указания источников утверждала, что настоящее имя Божены — Евгения Львовна Курицына. Божена опровергла этот факт и пригрозила изданию судом.

С Сергеем Стишковым

В одном из московских ресторанов шесть лет назад произошёл скандал между журналисткой и 37-летним Сергеем Стишковым. По словам Божены, незнакомец приставал к ней и нарушал личное пространство.

Тогда Божена нашла "прекрасный" способ поквитаться с обидчиком. Она сходила к своей машине за электрошокером, вернулась в помещение заведения и поразила своего обидчика электрическим разрядом. В ответ пьяный мужчина ударил Божену по лицу.


 

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    Комментарии

    26.12.2016 12:52
    Anarchy

    Поразила электрическим разрядом)) С такой не соскучишся

    0  0
    26.12.2016 12:55
    - гость -

    С такими "жертвами холокоста" как эта львица поневоле антисемитом станешь

    0  0
    26.12.2016 13:05
    Океана

    Нашли "львицу" )))))))

    0  0
    26.12.2016 13:07
    ЕКХ

    так и не понял кто она такая чтобы про нее новости писать..!!! в таких случаях сми бы объединились да и забыли бы про эту навсегда..... тогда бы и не было денег на телефон чтобы посты писать..!!!

    0  0
    26.12.2016 13:10
    Lexx

    Амик, хватит уже эту .... пиарить.

    0  0
    26.12.2016 13:12
    - гость -

    Психическая?

    0  0
    26.12.2016 13:35
    ru.бaнок

    Божена Рынска пишет посты под ником Calibr,не?

    0  0
    26.12.2016 13:36
    larisa2011

    а джигурда оказывается певец!!!

    0  0
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