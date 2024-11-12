10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 12 ноября
По оценке "Яндекс.Пробок", ситуация улучшится лишь через пару часов
12 ноября 2024, 18:23, ИА Амител
Пробки в Барнауле вечером 12 ноября / Фото: "Яндекс.Пробки"
Десятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 12 ноября. Такую оценку дорожной ситуации в краевой столице дал сервис "Яндекс.Пробки", улучшится она лишь к 20:00.
Сейчас заторы наблюдаются на всех основных улицах Барнаула: проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина. Серьезные пробки образовались на Челюскинцев, Ядринцева, в спальной части города: на Попова, Балтийской, Власихинской, Энтузиастов.
Также горожане сообщают, что из-за последствий снегопада взлетели цены на такси. Схожая ситуация наблюдалась и 11 ноября.
18:55:00 12-11-2024
Достали. Вообще не едут. Снег, дождь, темнота, туман, ветер - все вызывает тупняк у местных водил.
12:22:10 13-11-2024
Гость (18:55:00 12-11-2024) Достали. Вообще не едут. Снег, дождь, темнота, туман, ветер ... Зато нетупые, самоуверенные, не боящиеся дождя ветра снега и прочего постоянно ставят движение в тупяк своими ДТП
20:32:21 12-11-2024
тупняк вызывает не погодное условия а вообще отсутствие мозгов сегодня один дятел на алмере чуть в левый бок не зашел я еду по главной - по ул.площадь победы от строителей в сторону жд вокзала а он с прилегающей -привокзальной в сторону автовокзала и тормозить не собирается пришлось самому оттормаживаться чтоб это чудо в бог не зашло