10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 12 ноября

По оценке "Яндекс.Пробок", ситуация улучшится лишь через пару часов

12 ноября 2024, 18:23, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 12 ноября / Фото: "Яндекс.Пробки"

Десятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 12 ноября. Такую оценку дорожной ситуации в краевой столице дал сервис "Яндекс.Пробки", улучшится она лишь к 20:00.

Сейчас заторы наблюдаются на всех основных улицах Барнаула: проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина. Серьезные пробки образовались на Челюскинцев, Ядринцева, в спальной части города: на Попова, Балтийской, Власихинской, Энтузиастов.

Также горожане сообщают, что из-за последствий снегопада взлетели цены на такси. Схожая ситуация наблюдалась и 11 ноября.