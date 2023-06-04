36-градусная жара обрушится на Алтайский край 4 июня

Осадков не ожидается

04 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

4 июня задаст жару жителям Алтайского края. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в этот день будет достигать +36 градусов, а в Барнауле ожидается до +34.

Ветер подует восточный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае погода в этом июне будет схожей с условиями прошлого года.