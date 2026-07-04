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40 минут на одном месте. Барнаульцы попали в жуткую пробку на Павловском тракте

Причина затора — дорожные работы

04 июля 2026, 13:06, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте / Фото: 2ГИС
Пробка на Павловском тракте / Фото: 2ГИС

В Барнауле днем 4 июля образовалась огромная пробка на Павловском тракте, улице Советской Армии и проспекте Строителей. Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.

Как сообщает сервис "2ГИС", загруженность дорог в районе ремонтных работ оценивается как крайне высокая. Автомобилисты вынуждены стоять в длинных пробках, объездные пути также перегружены.

Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.

Барнаул Авто Пробки
       

Комментарии 12

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Гость

13:59:05 04-07-2026

Бензина нет,иа пробки есть

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Гость

14:24:58 04-07-2026

Пробка на 40 минут у каждой еще работающей заправке сейчас.

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Шинник

15:26:07 04-07-2026

согласно тому же 2Гис - данное расстояние (выделено красным) можно пройти за 24 минуты *
* при скорости пешехода 5 км/ч

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гость

23:38:20 04-07-2026

Шинник (15:26:07 04-07-2026) согласно тому же 2Гис - данное расстояние (выделено красным... Завязывай а, шины курил? Пройти то можно, а машину куда деть? а транзитнику что делать, вышел прошел пешком пробку и такой блиин, мне же дальше пробки на 300 км надо ))

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найди отличия.

17:08:40 04-07-2026

прочёл на,, дроме".
жители Уральска(РФ) стали кататься в Казахстан, за бензином, заправляют только в бак.
да, уж
в прошлом веке в середине 90 годов, румыны, так мотались в Сербию за бензином.
погран.переход в Ватине, если память не изменяет.
мы смеялись с румын тогда.

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Нашел отличия

23:30:08 04-07-2026

найди отличия. (17:08:40 04-07-2026) прочёл на,, дроме".жители Уральска(РФ) стали кататься в ... Уральский города в Казахстане. По казахски Орал. Мотаться в кз за бензином? Устанешь в очереди на таможне стоять. По два часа в каждую сторону минимум.

Продолжайте наблюдения.

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найди отличия.

07:49:56 05-07-2026

Нашел отличия (23:30:08 04-07-2026) Уральский города в Казахстане. По казахски Орал. Мотаться в ... тяжело,тебе думать и видеть.
но..
,, жизнь заставит-не так раскорячишься.. "©

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Акакий

11:52:06 05-07-2026

найди отличия. (07:49:56 05-07-2026) тяжело,тебе думать и видеть. но..,, жизнь заставит-н... Переведу оратора. Уральск - город в Казахстане, к Рф отношения не имеет от слова совсем. А ты отдыхай мазёво.

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найди отличия.

14:46:13 05-07-2026

для особо одарённых ещё раз.
здесь нет бензина.
поэтому едут в Уральск.
чтобы просто заправить полный бак.
так понятно?
не из-за выгоды, а чтобы был бензин хотя-бы в баке.
ещё раз или дошло?
тямы нет совсем-иди в депутаты.

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Повсекакий

17:41:29 05-07-2026

найди отличия. (14:46:13 05-07-2026) для особо одарённых ещё раз.здесь нет бензина.поэтом... "жители Уральска(РФ) стали кататься в Казахстан..."
"здесь нет бензина.
поэтому едут в Уральск".
С тобой все понятно. Бред сумасшедшего имеющего бензиновую тяму. Ты это, прекращай вещества нюхать.

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найди отличия.

08:37:54 06-07-2026

Повсекакий (17:41:29 05-07-2026) "жители Уральска(РФ) стали кататься в Казахстан...""здес... устал объяснять.
опечатка.
прочти на,, дроме" исходник, внимательный.
или самый первый мой комментарий.
2+2,сложил?
главное, чтобы ты всё понял.

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нашел отличия

12:40:26 06-07-2026

найди отличия. (08:37:54 06-07-2026) устал объяснять.опечатка.прочти на,, дроме" исходник... "жители Уральска(РФ) стали кататься в Казахстан, за бензином, заправляют только в бак."
Прочитал. Еще раз осознал что ты бредишь.

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