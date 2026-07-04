40 минут на одном месте. Барнаульцы попали в жуткую пробку на Павловском тракте

Причина затора — дорожные работы

04 июля 2026, 13:06, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте / Фото: 2ГИС

В Барнауле днем 4 июля образовалась огромная пробка на Павловском тракте, улице Советской Армии и проспекте Строителей. Причина — дорожные работы на участке Павловского тракта перед поворотом на проспект Строителей.

Как сообщает сервис "2ГИС", загруженность дорог в районе ремонтных работ оценивается как крайне высокая. Автомобилисты вынуждены стоять в длинных пробках, объездные пути также перегружены.

Некоторые горожане шутливо отмечают, что в сложившихся условиях добраться до нужного места пешком было бы быстрее, чем на машине.