Принято считать, что по количеству больных туберкулёзом можно судить о качестве жизни в стране. Этот диагноз в основной массе грозит людям не обеспеченным. Но заразиться может в принципе любой. Портал amic.ru проконсультировался со специалистами Диагностического центра Алтайского края и подготовил инфографику о том, кто может "подхватить" палочку Коха, а также каковы симптомы и как себя уберечь. Напомним, что 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

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