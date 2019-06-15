Спортивные комментаторы телеканала "Матч" приедут в Барнаул на большой спортивный праздник "Матч на Алтае", организованный нашим земляком, комментатором из Барнаула Михаилом Меламедом совместно со спортивным клубом "Темп" и Министерством спорта Алтайского края. Рассказываем, почему нельзя пропустить это событие.
Кто приедет?
В составе московской делегации девять человек: Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, Михаил Меламед, Денис Левко и пресс-атташе ХК "Спартак" (Москва) Владимир Самохин.
Лица и голоса этих людей прекрасно знакомы зрителям. Например, Михаил Моссаковский ежедневно появляется на всех экранах страны в роли ведущего программы "Все на Матч!", Денис Казанский в мае работал на чемпионате мира по хоккею в Словакии, а Сергей Кривохарченко совсем недавно комментировал финал футбольной Лиги чемпионов.
Кто привозит?
Итак, "Матч на Алтае" – мероприятие от нового проекта Михаила Меламеда "MELAMEDIA". Если вы вдруг не в курсе, то еще три года назад он комментировал матчи барнаульского "Динамо" на YouTube-канале, а летом 2018-го вел репортажи с матчей чемпионата мира на Первом канале. По словам нашего земляка, который сейчас работает на "Матч ТВ", он давно хотел сделать что-то крутое для своего региона, так что новый проект рассчитан как раз на это.
Что они будут делать на Алтае?
15 июня в Алтайском государственном университете комментаторы "Матч ТВ" встретятся со студентами опорного вуза Алтайского края, поговорят о профессии и проведут небольшой мастер-класс, фото и автограф-сессию.
А 16 июня в 17:00 в спортивном клубе "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9) состоится футбольный турнир "Матч на Алтае".
Участниками соревнования помимо комментаторов, станут три команды: сборная правительства Алтайского края, спортивные журналисты Барнаула и известные спортсмены нашего региона. В составе звезд спорта на поле выйдут дзюдоист Иван Нифонтов, тхэквондист Альберт Гаун, лыжник Виталий Денисов и другие известные спортсмены. Планируется, что мероприятие посетит губернатор Виктор Томенко.
Отметим, что 16 июня в спорткомплексе "Темп" для болельщиков будет организована яркая развлекательная программа: с 15:00 – розыгрыш футболок "Матч ТВ" с автографами комментаторов, а также игровые зоны, соревнование по футбольному дартсу и бильярду, ну и, конечно, фото и автограф-сессия со спортивными голосами страны.
На следующий день московские гости отправятся в небольшое путешествие по Горному Алтаю – как оказалось, большинство из них никогда не были в нашем регионе и не видели нашей уникальной природы.
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