Житель Алтая зарабатывал деньги, раскладывая закладки с наркотиками

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего члена преступной группы, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает региональный СК.
"В 2018 году ранее отбывавший наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков обвиняемый, являясь членом преступной группы, забирал оптовые кладки с наркотическим веществом в местах, которые ему посредством Сети указывал подельник", — говорится в сообщении ведомства.
Закладки молодой человек раскладывал в различных местах города Барнаула, а затем сообщения с фото и описанием тайников отправлял заказчику. За свою работу он получал деньги.
В апреле 2018 года обвиняемый был задержан. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
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