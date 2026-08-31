"Стоматология Серебряковых" представила Алтайский край на международном форуме

Представили клиники поделились опытом региона в сфере медицинского туризма

31 августа 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ1hiZX

Специалисты "Стоматологии Серебряковых" на форуме в Узбекистане / Фото: Асадбек Тургунбоев

В Узбекистане завершился Международный форум по медицинскому туризму. Эксперты обсуждали развитие отрасли, организацию помощи пациентам из других регионов и стран, а также новые форматы взаимодействия между медицинскими организациями. Алтайский край на форуме представили собственник, генеральный директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых", стоматолог-терапевт, эндодонтист и специалист по лечению под микроскопом Екатерина Серебрякова и врач-стоматолог, социальный психолог и исполнительный директор клиники Светлана Серебрякова.

Как в Алтайском крае развивают медицинский туризм

Представители "Стоматологии Серебряковых" рассказали коллегам о развитии медицинского туризма в стоматологии и возможности регионов оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Екатерина Серебрякова сделала акцент на том, что сложное стоматологическое лечение можно качественно организовать не только в столичных клиниках или крупных зарубежных центрах, но и в Алтайском крае.

Медицинский туризм в стоматологии начинается не с покупки билетов, а с доверия. Пациент осознанно выбирает клинику в другом регионе и планирует поездку с учетом этапов лечения. Для "Стоматологии Серебряковых" это не отдельное направление, а уже сформировавшаяся практика работы. В Барнаул приезжают пациенты из разных уголков России — от Сахалина до Москвы и Санкт-Петербурга. Среди иностранных пациентов чаще всего встречаются жители Казахстана, Армении, Таджикистана и Грузии. Также есть опыт лечения пациентов из Турции, Германии, Франции, Нидерландов и США.

В основе такого выбора чаще всего лежат рекомендации и доверие к конкретной клинике или врачу. Также при выборе клиники пациенты учитывают возможность решить сложный случай, получить комплексный подход и пройти необходимые этапы по более рациональной стоимости.

При этом лечение сложных случаев часто требует нескольких этапов. Это диагностика, подготовка, хирургическое вмешательство, период восстановления, имплантация или протезирование.

"Этот маршрут начинается еще до приезда в Барнаул. Пациент направляет нам компьютерную томографию, фотографии и другие материалы. Ситуацию изучают несколько специалистов, после чего мы готовим основной и альтернативные планы лечения, предварительно определяем количество приездов, продолжительность этапов и интервалы между ними", — пояснила эксперт.По ее словам, окончательную тактику утверждают после очного обследования, а между визитами пациент продолжает находиться под дистанционным сопровождением клиники.

Екатерина Серебрякова представила несколько клинических случаев. Среди них — комплексная стоматологическая реабилитация пациентки из Казахстана, восстановление выраженного дефицита костной ткани с последующей имплантацией, а также эндодонтическое лечение под микроскопом, которое позволило сохранить зуб.

"Стоматология Серебряковых" работает в Барнауле с конца 2019 года. Сегодня это 14 врачей и шесть стоматологических установок. В команде — два кандидата медицинских наук, четыре врача высшей категории и специалисты всех ключевых направлений: микроскопная эндодонтия, имплантология, ортопедия и даже апикальная хирургия. Объем практики можно показать на цифрах. В 2025 году в клинике установили 770 имплантатов, выполнили 220 отдельных костнопластических вмешательств и приняли более 2800 уникальных пациентов. За семь месяцев 2026 года — уже 633 имплантата, 282 костнопластических вмешательства и более 2500 уникальных пациентов. Следует отметить, что показатели за семь месяцев близки к результатам 2025 года, при этом объем операций по костной пластике уже превзошел результат всего предыдущего периода.

Какие вопросы обсуждали эксперты

Участники форума обсудили практические вопросы организации медицинского туризма. Их интересовало, как выстроить предварительную диагностику для пациентов из других стран, насколько точно можно спланировать лечение до приезда и как сопровождать человека между этапами.

Отдельно говорили о возможности совмещать лечение с поездкой по Алтаю. Такой формат возможен при соблюдении медицинских рекомендаций и выборе периодов, когда путешествия не мешают восстановлению после процедур.

Специалисты "Стоматологии Серебряковых" на форуме в Узбекистане / Фото: Асадбек Тургунбоев

Также представители "Стоматологии Серебряковых" обсудили возможные направления сотрудничества с Анной Пашаян — врачом, организатором здравоохранения и представителем Армении, руководителем компании "Медикал-Тур". Кроме того, состоялся обмен профессиональными контактами с Владиславом Андросовым — основателем оператора медицинского туризма Med Travel Belarus ("Мед Тревел Беларусь") и сети клиник KANO ("КейЭйЭнОу") в Минске, представителем European Health & Medical Tourism Association ("Европеан Хелс Энд Медикал Туризм Ассосиэйшн") в странах СНГ.

С командой AKFA Medline ("ЭйКейЭфЭй Медлайн") Екатерина и Светлана обсудили вопросы развития стоматологии, организации клинических процессов и взаимодействия специалистов разных направлений.

Опыт зарубежного медицинского центра

В рамках программы форума представители Алтайского края посетили AKFA Medline — крупный медицинский комплекс Узбекистана, который занимает территорию около двух гектаров. 12-этажный центр объединяет разные направления медицины в одной системе.

Участники познакомились с организацией работы клиники, где пациент может последовательно пройти диагностику, лечение и восстановление. Такой подход стал одним из примеров того, как выстраивают современную медицинскую помощь с участием разных специалистов.

Алтайские стоматологи отметили важность профессионального обмена и развития международных контактов.

"Для нас это стало новым ориентиром и определенным горизонтом роста. Собственный опыт лечения иногородних и иностранных пациентов у нас уже есть, но форум помог увидеть, какие процессы еще можно развивать: международную координацию, партнерские отношения, сопровождение пациентов и взаимодействие между врачами разных клиник", — подытожила Екатерина Серебрякова. Она подчеркнула, что было очень приятно ощущать себя частью большого международного профессионального дела и видеть, что Алтайский край может быть не сторонним наблюдателем, а полноценным участником такого диалога.

Сегодня медицинский туризм — это не только качество лечения, но и четко выстроенный маршрут пациента: от первого обращения и планирования до завершения всех этапов помощи. Опыт клиники показывает, что Алтайский край может принимать пациентов из других регионов и стран как для полного курса лечения, так и для отдельных сложных этапов. А при соблюдении медицинских рекомендаций поездку в Барнаул также можно совместить с путешествием по Алтаю.

"Стоматология Серебряковых"

Адрес: Барнаул, ул. Приречная, 2а

СайтООО "Стоматология Серебряковых"

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