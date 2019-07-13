Сибирская генерирующая компания усилила охрану золоотвала ТЭЦ-5, который получил в народе название "Сибирские Мальдивы" из-за красивого бирюзового оттенка воды, сообщает пресс-служба компании.

С 12 июля на территории функционируют круглосуточные посты охраны. Это связано с участившимися проникновениями на территорию ради красивых фотографий.

В СГК уточнили, что объект не наносит вреда природе и соответствует природоохранному законодательству.

"Вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения в норме", — заявляет пресс-служба компании.

Ранее СГК предупреждала жителей Новосибирска о том, что нахождение на закрытой территории золоотвала может быть опасно для здоровья и жизни.

Однако широкая огласка дала обратный эффект – о "кусочке рая в Сибири" написало крупнейшее американское издание The New York Times и сделать снимок на фоне "Сибирских Мальдив", как следует из сообщения компании, стало только больше.