На основе информации о продажах за первое полугодие 2019 года подготовлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок, сообщает "Автостат".

Первое место занял KIA Rio. За год спрос на него упал на 8%. Автомобиль в автосалонах приобрели в общей сложности 47,4 тысячи человек.

На четверть меньше составили продажи кроссовера Hyundai Creta – 34,6 тысячи экземпляров (+4% от результатов аналогичного периода 2018-го).

В топ-3 с небольшим отставанием вошел Hyundai Solaris – 30,7 тысячи автомобилей (+4%).

Преодолеть планку в 20 тысяч купленных новых машин удалось также Volkswagen Polo с показателем 27,8 тысячи штук, что на 3% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Остальные популярные у россиян модели расположились в таком порядке: Renault Duster (18,7 тыс. шт.; -12%), Skoda Rapid (17 тыс. шт.; 0%), Renault Logan (16,4 тыс. шт.; +2%), Toyota Camry (16,3 тыс. шт.; +18%), Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. шт.; +5%) и KIA Sportage (15,6 тыс. шт.; -6%).