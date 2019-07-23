Пьяный мужчина насмерть сбил девушку в понедельник, 22 июля, в селе Новичиха Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"Мужчина 1990 года рождения, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода 1999 года рождения. Девушка двигалась по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении", – рассказали в ведомстве.

В результате девушка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Автомобиль принадлежит отцу водителя. Сам виновник ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: несколько лет назад он лишался водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Судя по всему, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее был подписан указ об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП.

В июне две женщины пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Горном Алтае.