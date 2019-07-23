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Новости

Пьяный житель Алтая насмерть сбил девушку на сельской дороге

, ИА "Амител"
Девушка шла по краю проезжей части, когда ее сбил нетрезвый водитель
После ДТП возбуждено уголовное дело, водитель находится под арестом / Фото: news3day.ru

После ДТП возбуждено уголовное дело, водитель находится под арестом / Фото: news3day.ru

Пьяный мужчина насмерть сбил девушку в понедельник, 22 июля, в селе Новичиха Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"Мужчина 1990 года рождения, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода 1999 года рождения. Девушка двигалась по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении", – рассказали в ведомстве.

В результате девушка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Автомобиль принадлежит отцу водителя. Сам виновник ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: несколько лет назад он лишался водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Судя по всему, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее был подписан указ об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП.

В июне две женщины пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Горном Алтае.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.07.2019 15:50
гость

Ну что за необходимость садится бухим за руль? Ну сходил бы пешком или попросил бы трезвого, куда так срочно надо? А теперь 12 лет никуда торопится не надо

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23.07.2019 16:14
- гость -

Он то отсидит и выйдет и будет жить и радоваться, а девушку не вернуть..!

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23.07.2019 16:24
- гость -


23.07.2019 15:50
гость
12 лет будет жить за счет налогоплательщиков! Таких в тюрьме на самообеспечение переводить надо, что бы пахали от зари и до зари, может хоть тогда думать будут!

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