Один из двух железнодорожных путей перегона Ильмовка – Ревда на участке Дружинино – Решеты перекрыт из-за схода пяти вагонов поезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
ЧП произошло 6 августа в 19:10 по московскому времени. К счастью цистерны оказались порожними, и опрокидывание не привело к катастрофе и экологическому ущербу окружающей среде.
Никто из людей не пострадал. Изначально движение перекрыли по обоим путям, но в 2:30 (мск) один из них открыли.
"На время восстановительных работ пассажирские поезда следовали измененным маршрутом через станцию Кузино с задержкой до 2:50, – уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги. – Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы поезда прибывали к конечным станциям по расписанию".
На фотографиях с место ЧП видно, что вагоны не перевернулись, а другие только сошли с пути. Это привело к нарушению габаритов соседнего пути. Ведутся ремонтные работы.
Комментарии
последние время колыхает страну от Володиной стабильности...
Надо навального в президенты выбрать,а соболь,гудкова и яшина его помощниками.И тогда всё в России наладится.
Надо навального в президенты выбрать,а соболь,гудкова и яшина его помощниками.И тогда всё в России наладится.
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Дурак ты...
7.08.2019 15:19
- гость -
А есть ещё кандидаты, кто не сидит на жопе ровно?