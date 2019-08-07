Один из двух железнодорожных путей перегона Ильмовка – Ревда на участке Дружинино – Решеты перекрыт из-за схода пяти вагонов поезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

ЧП произошло 6 августа в 19:10 по московскому времени. К счастью цистерны оказались порожними, и опрокидывание не привело к катастрофе и экологическому ущербу окружающей среде.

Никто из людей не пострадал. Изначально движение перекрыли по обоим путям, но в 2:30 (мск) один из них открыли.

"На время восстановительных работ пассажирские поезда следовали измененным маршрутом через станцию Кузино с задержкой до 2:50, – уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги. – Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы поезда прибывали к конечным станциям по расписанию".

На фотографиях с место ЧП видно, что вагоны не перевернулись, а другие только сошли с пути. Это привело к нарушению габаритов соседнего пути. Ведутся ремонтные работы.