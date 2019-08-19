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Бензин для жителей Алтайского края стал еще более недоступным за полгода

, ИА "Амител"
Жители региона на свои среднемесячные зарплаты могут купить 557 литров бензина
В среднем по России на зарплату можно купить 926 литров бензина / Фото: gannett-cdn.com

В среднем по России на зарплату можно купить 926 литров бензина / Фото: gannett-cdn.com

Рассчитан объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

Объем топлива, который можно купить на зарплату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 года по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года. Расчеты произведены согласно данным Росстата.

Выяснилось, что жители Алтайского края на свои среднемесячные зарплаты могут купить 557 литров бензина, цена которого на конец июля зафиксировалась на отметке 41,20 руб.

Изменение цены бензина марки АИ-92 с начала года показало рост на 2,1%. В рейтинге регион занял 78-е место из 85.

Для сравнения, в февральском рейтинге доступности бензина Алтайский край занял 77-ю позицию из 85. Несмотря на то, что тогда житель региона мог себе позволить 539 литров (меньше на 18 литров), в августовском рейтинге край сместился на строчку ниже. По данным на середину января, топливо стоило 40,81 руб. за литр.

Судя по всему, в крае увеличилась разница между региональным показателем и среднероссийским. Так, сейчас в среднем по России на зарплату можно купить 926 литров бензина, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Год назад — в августе 2018 года — Алтайский край также занял 78-е место из 85. Тогда жители региона могли купить 513 литров бензина по цене 40,33 руб. за литр. В среднем по России этот показатель составил 987 литров.

Новый рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2080 литров бензина, далее идут Москва (1798) и Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Меньше всего литров топлива можно купить в Дагестане — 514, в Карачаево-Черкесии (520) и Кабардино-Балкарии (525).

Ранее были названы страны с самым дешевым и дорогим бензином относительно средних зарплат.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.08.2019 13:07
АБОРИГЕН

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