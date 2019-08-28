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В Барнауле проходит благотворительная акция "Школьная пора"

, ИА "Амител"
Фонд "Облака" запустил акцию в пользу сбора детей в школу, которая уже стала доброй традицией
Фото Алексея Кашинского

Фото Алексея Кашинского

До начала учебного года остались считанные дни. А между тем благотворительная акция "Школьная пора" набирает обороты. 

Август для родителей школьников – непростой месяц. Конечно, любая семья заинтересована в том, чтобы затраты были поменьше. Но все, кто собирал своего ребенка в школу в прошлом году, знают – даже в сумму 15 тысяч уложиться сложно. 

Малоимущим и многодетным семьям приходится совсем несладко. Если в середине прошлого века ранней осенью деревенские дети из бедных семей могли ходить на учебу босиком, то сейчас даже простой обовью не обойтись: сменка и спортивная пара обязательны. Также необходимы брюки, блузки, рубашки, рюкзаки, физкультурная форма. На ранце и обуви экономить нельзя – от них напрямую зависит осанка, а значит, и здоровье ребенка. 

Затраты на обучение тоже немаленькие. Чего стоит одна канцелярия. А еще головная боль – учебники. Официально в школьных библиотеках учебники выдают бесплатно. Однако на практике на всех школьников их не хватает. К тому же, по стандартам образования учебные пособия переиздаются раз в пятилетие. Это неудобно, так как невозможно передавать их младшим детям в семье. Таким образом, подготовка к школе ребят из малоимущих семей проходит под лозунгом "с миру по нитке". 

Команда благотворительного фонда "Облака" решила разобраться, что, кому и сколько положено от государства. 

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края многодетным семьям, вне зависимости от дохода, помощь от государства гарантирована. Родителям первоклассника выдают 7500 рублей, старшеклассника – 5000 рублей. Для их получения органы защиты запрашивают следующие документы: паспорт, СНИЛС, прописку, свидетельство о рождении ребенка, справку со школы. 

Опрос подопечных семей фонда показал, что деньги на подготовку к школе многодетные семьи действительно получают, но без сложностей и здесь не обошлось. Случается, что деньги поступают с опозданием, уже после начала учебного года.

Был проведен эксперимент. Представившись матерями школьников, сотрудники "Облаков" позвонили в городское, краевое и региональное отделение соцзащиты. И вот, что удалось выяснить. 

Матерям-одиночкам в районных отделениях могут помочь с канцелярией и одеждой, но это будет не государственная, а спонсорская помощь. А значит, на то, что она будет регулярной и удастся найти все необходимое, рассчитывать не приходится. Если имеется справка о том, что семья малоимущая, то возможно получить от 500 до 3000 рублей. Объективно этих средств хватит только на портфель или рюкзак. 

Сборы в школу – это только подготовительный этап, и для большинства подопечных фонда он уже проблемный. А ведь впереди еще траты на питание, проезд и классные сборы. Поэтому фонд "Облака" просит жителей края помочь подготовить ребятишек, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, к школьной поре совместными усилиями. 

Каждый может по желанию выбрать из списка посильные вещи и купить их:

– общие и рабочие тетради; 
– самые обычные рюкзаки; 
– дневники; 
– чешки; 
– шорты; 
– носки.

Затем передать адресно в фонд "Облака" по адресу: 
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 34, офис 101
График работы: с 9:00 до 17:00 
Телефон для уточнения информации у социального работника или для формирования договора между юридическим лицом и фондом: (3852) 590-180
Директор фонда Миля Семененко: +79609612442
Также в пункт приема вещей по адресу: пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")
Режим работы: ежедневно без обеда и выходных с 10:00 до 19:00 
Сайт фонда "Облака"

Поддержать наших школьников можно и с помощью денежного пожертвования. Обязательно сделать пометку "Школьная пора".

Реквизиты для совершения пожертвования для благотворительной акции "Школьная пора":
– кнопка пожертвовать на странице социальной сети "ВКонтакте"
– кнопка помочь на сайте фонда
расчетный счет фонда через "Альфа-Банк" или Сбербанк; 
– СМС на короткий номер 3434 кодовое слово "Облака" пробел и сумма от 50 рублей.

По завершении благотворительной акции все отчетные документы будут опубликованы на сайте фонда 15 сентября 2019 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.08.2019 08:41
- гость -

Сборы в школу – это только подготовительный этап, и для большинства подопечных фонда он уже проблемный. А ведь впереди еще траты на питание

Жесть. Когда ты их рожаешь кучу, разве об этом думать не надо?!

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28.08.2019 08:49
- гость -

А ведь впереди еще траты на питание
Многодетным соцзащита в помощь, и на 1 сентября они денег дают.
Материальную поддержку многодетным семьям оказывают местные департаменты по труду и соцзащите населения,социальное пособие для подготовки детей к школе — это региональная помощь, Усреднённо по стране сумма дотаций колеблется в пределах 1500–14700 рублей на одного ребёнка и зависит от возможностей областного (краевого, районного) бюджета.

Государственная помощь семьям с тремя детьми и более составляет:

до 7 500 рублей одноразово на подготовку к школе первоклассников;
до 10 000 рублей разового пособия при зачислении выпускников школы в высшие учебные заведения на стационарное обучение;
до 5 000 рублей ежегодно на школьников со 2 по 11 класс;
ежемесячные выплаты на покупку канцелярии.

Практически по всем регионам для школьников из многодетных и необеспеченных семей предусмотрено бесплатное питание, проезд, медицинское обслуживание, санитарно-курортное лечение, посещение культурных мероприятий и центров

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