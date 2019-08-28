До начала учебного года остались считанные дни. А между тем благотворительная акция "Школьная пора" набирает обороты.

Август для родителей школьников – непростой месяц. Конечно, любая семья заинтересована в том, чтобы затраты были поменьше. Но все, кто собирал своего ребенка в школу в прошлом году, знают – даже в сумму 15 тысяч уложиться сложно.

Малоимущим и многодетным семьям приходится совсем несладко. Если в середине прошлого века ранней осенью деревенские дети из бедных семей могли ходить на учебу босиком, то сейчас даже простой обовью не обойтись: сменка и спортивная пара обязательны. Также необходимы брюки, блузки, рубашки, рюкзаки, физкультурная форма. На ранце и обуви экономить нельзя – от них напрямую зависит осанка, а значит, и здоровье ребенка.

Затраты на обучение тоже немаленькие. Чего стоит одна канцелярия. А еще головная боль – учебники. Официально в школьных библиотеках учебники выдают бесплатно. Однако на практике на всех школьников их не хватает. К тому же, по стандартам образования учебные пособия переиздаются раз в пятилетие. Это неудобно, так как невозможно передавать их младшим детям в семье. Таким образом, подготовка к школе ребят из малоимущих семей проходит под лозунгом "с миру по нитке".

Команда благотворительного фонда "Облака" решила разобраться, что, кому и сколько положено от государства.

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края многодетным семьям, вне зависимости от дохода, помощь от государства гарантирована. Родителям первоклассника выдают 7500 рублей, старшеклассника – 5000 рублей. Для их получения органы защиты запрашивают следующие документы: паспорт, СНИЛС, прописку, свидетельство о рождении ребенка, справку со школы.

Опрос подопечных семей фонда показал, что деньги на подготовку к школе многодетные семьи действительно получают, но без сложностей и здесь не обошлось. Случается, что деньги поступают с опозданием, уже после начала учебного года.

Был проведен эксперимент. Представившись матерями школьников, сотрудники "Облаков" позвонили в городское, краевое и региональное отделение соцзащиты. И вот, что удалось выяснить.

Матерям-одиночкам в районных отделениях могут помочь с канцелярией и одеждой, но это будет не государственная, а спонсорская помощь. А значит, на то, что она будет регулярной и удастся найти все необходимое, рассчитывать не приходится. Если имеется справка о том, что семья малоимущая, то возможно получить от 500 до 3000 рублей. Объективно этих средств хватит только на портфель или рюкзак.

Сборы в школу – это только подготовительный этап, и для большинства подопечных фонда он уже проблемный. А ведь впереди еще траты на питание, проезд и классные сборы. Поэтому фонд "Облака" просит жителей края помочь подготовить ребятишек, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, к школьной поре совместными усилиями.

Каждый может по желанию выбрать из списка посильные вещи и купить их:

– общие и рабочие тетради;

– самые обычные рюкзаки;

– дневники;

– чешки;

– шорты;

– носки.

Затем передать адресно в фонд "Облака" по адресу:

г. Барнаул, пр-т Социалистический, 34, офис 101

График работы: с 9:00 до 17:00

Телефон для уточнения информации у социального работника или для формирования договора между юридическим лицом и фондом: (3852) 590-180

Директор фонда Миля Семененко: +79609612442

Также в пункт приема вещей по адресу: пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

Режим работы: ежедневно без обеда и выходных с 10:00 до 19:00

Сайт фонда "Облака"

Поддержать наших школьников можно и с помощью денежного пожертвования. Обязательно сделать пометку "Школьная пора".

Реквизиты для совершения пожертвования для благотворительной акции "Школьная пора":

– кнопка пожертвовать на странице социальной сети "ВКонтакте";

– кнопка помочь на сайте фонда;

– расчетный счет фонда через "Альфа-Банк" или Сбербанк;

– СМС на короткий номер 3434 кодовое слово "Облака" пробел и сумма от 50 рублей.

По завершении благотворительной акции все отчетные документы будут опубликованы на сайте фонда 15 сентября 2019 года.