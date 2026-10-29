Мурашко раскрыл наиболее частую причину смерти россиян
Глава Минздрава призвал не зацикливаться только на острых состояниях
29 октября 2026, 09:34, ИА Амител
Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В России лидирующей причиной смертности остаются сердечно‑сосудистые заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
Заявление прозвучало на сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка". Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения баланса в медицине: не сводить работу только к лечению острых состояний, но и не снижать приоритет этой задачи.
В стране уже действуют специализированные сосудистые центры. Их функционал охватывает не только помощь при инфарктах и инсультах, но и лечение периферических тромботических осложнений.
09:41:35 29-10-2026
Алкоголь и табак
11:59:51 29-10-2026
Гость (09:41:35 29-10-2026) Алкоголь и табак... Не завидуй, трезвенник)
09:45:49 29-10-2026
главная угроза здоровью россиян - отсутствие врачей!
11:19:08 29-10-2026
Гость (09:45:49 29-10-2026) главная угроза здоровью россиян - отсутствие врачей!... если глубже - а почему их мало?
09:48:35 29-10-2026
Фастфуд и гиподинамия
10:13:45 29-10-2026
думаю, что для большинства - отсутствие доступной медпомощи и еда, помойного качества.
и нечего из себя людвига аристарховича корчить.
11:05:44 29-10-2026
Трагати (10:13:45 29-10-2026) думаю, что для большинства - отсутствие доступной медпомощи ... 1. приготовить ты можешь себе сам качественную пищу, а не употреблять фастфуд
2. платная медицина
14:44:29 29-10-2026
Гость (11:05:44 29-10-2026) 1. приготовить ты можешь себе сам качественную пищу, а не уп...
3. Быть богатым, а не бедным, чтобы были деньги на качественные продукты, платную медицину и т. д.
10:25:49 29-10-2026
А слона в комнате никто не хочет заметить?
10:49:46 29-10-2026
Сдаётся мне, что бороться с первым местом не имеет смысла. При любом раскладе в медицине какая-нибудь причина всегда будет на первом месте, да и умереть от причины расположенной на первом месте или на последнем, разницы нет никакой. Нужно бороться с медициной оказывающей услуги и не лечащей людей.
11:04:46 29-10-2026
Гость (10:49:46 29-10-2026) Сдаётся мне, что бороться с первым местом не имеет смысла. П... есть платная медицина.
12:23:35 29-10-2026
Гость (11:04:46 29-10-2026) есть платная медицина.... там сидят теже врачи , из бесплатной
15:31:13 29-10-2026
Гость (11:04:46 29-10-2026) есть платная медицина.... Есть. А у кого-то ума нет.
13:18:15 29-10-2026
От такого бессмысленного прозябания смерть наилучший выход.