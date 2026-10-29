Глава Минздрава призвал не зацикливаться только на острых состояниях

29 октября 2026, 09:34, ИА Амител

Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России лидирующей причиной смертности остаются сердечно‑сосудистые заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Заявление прозвучало на сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка". Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения баланса в медицине: не сводить работу только к лечению острых состояний, но и не снижать приоритет этой задачи.

В стране уже действуют специализированные сосудистые центры. Их функционал охватывает не только помощь при инфарктах и инсультах, но и лечение периферических тромботических осложнений.