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АМЗ сменил название. На днях рабочих переведут на новый алтайский Моторный завод

, ИА "Амител"
Поступление июльской заработной платы работникам моторного завода начнется с 30 августа
Новый АМЗ готов наладить производство / Фото: ООО 'Алтайский Моторостроительный Завод'

Новый АМЗ готов наладить производство / Фото: ООО "Алтайский Моторостроительный Завод"

С первой половины сентября начнется перевод персонала с АО "Алтайский Моторный Завод" (АМЗ) в ООО "Алтайский Моторостроительный Завод", сообщили в пресс-службе концерна "Тракторные заводы".

По словам генерального директора завода Юрия Чеботарева, на "новом" заводе планируется до конца года выпустить около 170 двигателей. Это позволит решить проблему с выплатой заработной платы.

В концерне подчеркнули, что новое юридическое лицо было создано "для сохранения кадрового и производственного потенциала и стабилизации социально-экономической обстановки завода" по согласованию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

С целью сохранения трудового коллектива вновь созданное предприятие взяло на себя обязанность по выплате долгов по зарплате работникам АМЗ. Так, 20-21 августа по решению нового предприятия всем работникам АМЗ была выплачена зарплата за июнь.

"Поступление июльской заработной платы начнется с 30 августа", — заверили в концерне "Тракторные заводы".

Начиная с 2008 года АМЗ было убыточным ввиду отсутствия необходимого объема заказов. С мая 2018 года АМЗ находится в процедуре банкротства (наблюдения). С апреля 2019 года на предприятии введена процедура конкурсного производства. В соответствии с законодательством, во время конкурсного производства погашение задолженности по заработной плате возможно только после оплаты другой более ранней задолженности второй очереди, что в текущей ситуации было невозможным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.08.2019 17:43
- гость -

прихватизировали то бишь...

0  0
30.08.2019 17:58
Я

Так он ещё с начала 90-х в частных руках!

0  0
30.08.2019 18:57
- гость -

Это Германгрефу, Оскару Уаильдовичу, надо спасибо, в том числе, сказать. В начале двухтысячных он некую стратегию подогнал, не помню точно - как называется. Там Югу Западной Сибири отведена роль сельскохозяйственной провинции, природного и оздоровительного заповедника, еще, помню, упоминались какие-то обслуживающие отрасли. Машиностроению места нет. Вот такая, вот, стратегия. Теперь целуйте их везде.

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