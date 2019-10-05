В МЧС рассказали, как защитить себя от агрессивных собак

В МЧС рассказали, что собаку, которая решила на вас напасть, можно остановить командами, сообщают "Известия".

Если животное готово напасть, нужно набраться храбрости, остановиться и твердым голосом отдать ей команды: "Место", "Сидеть", "Стоять" или "Фу". Иногда серия команд может привести животное в растерянность и оно отступит.

Для защиты от собак можно использовать все доступные средства. Если под руку попадется камень, можно метнуть его в сторону животного, при этом медленно отступая спиной к укрытию или забору.

Если вы понимаете, что предотвратить нападение не получится, в МЧС советуют обмотать одеждой руку и спровоцировать собаку на укус, после чего бить ее по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык, напоминают в ведомстве.