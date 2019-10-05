В МЧС рассказали, как защитить себя от агрессивных собак

В МЧС рассказали, что собаку, которая решила на вас напасть, можно остановить командами, сообщают "Известия".
Если животное готово напасть, нужно набраться храбрости, остановиться и твердым голосом отдать ей команды: "Место", "Сидеть", "Стоять" или "Фу". Иногда серия команд может привести животное в растерянность и оно отступит.
Для защиты от собак можно использовать все доступные средства. Если под руку попадется камень, можно метнуть его в сторону животного, при этом медленно отступая спиной к укрытию или забору.
Если вы понимаете, что предотвратить нападение не получится, в МЧС советуют обмотать одеждой руку и спровоцировать собаку на укус, после чего бить ее по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык, напоминают в ведомстве.
Комментарии
Ультразвук рулит! Но не всегда!
С такими инструкциями шрамы на всю жизнь остались. У китайцев с али есть отпугиватель и иногда срабатывает )) Но лучше все таки что то повесомее
А эти доблестные ребята не хотят заняться очищением наших городов от опасных собачек? Таких советов я и сам могу надавать ( без преувеличения, ибо живу на Прудских). И вообще, я чемпион мира по советам.