Директор алтайской гостиницы заплатит небольшой штраф за хищение 75 тысяч рублей

Директор КГУП "Гостиница "Славгород" признан виновным в хищении денег, принадлежащих возглавляемому им предприятию, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"В период 2016-2017 годов подсудимый, занимая должность директора краевого государственного предприятия и являясь материально ответственным лицом за сохранность вверенного ему имущества, растратил полученные им денежные средства", – рассказали в ведомстве.
Следствию удалось выяснить, что директор гостиницы присвоил около 75 тыс. рублей, которые потратил на собственные нужды.
Суд назначил подсудимому 1 год 6 месяцев условного лишения свободы и штраф в размере восьми тысяч рублей.
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