Москвича осудят за совращение шестилетней девочки из Барнаула

31-летнего жителя Москвы обвиняют в развращении несовершеннолетней через Интернет, сообщает СК по Алтайскому краю.
В 2018 году мужчина создал страницу в социальных сетях и начал знакомиться с другими пользователями. В сентябре 2018 года он стал общаться с шестилетней девочкой из Барнаула. Он писал ей развратные сообщения и отправлял фото и видео порнографического характера. При этом москвич достоверно знал о возрасте ребенка.
Следователям удалось собрать все необходимые доказательства, и не смотря на то что мужчина проживает в другом регионе, привлечь его к уголовной ответственности.
СК напоминает родителям о том, что нужно внимательнее относиться к контактам детей в соцсетях, чтобы избежать подобных ситуаций.
Комментарии
Педофилы должны сидеть в тюрьме, а не в социальных сетях!
У меня вопрос: а девочка 6 лет имеет неограниченный и безконтрольный доступ в интернет? Родители вообще не знают, кто, что ей пишет и отправляет?