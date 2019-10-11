Славгородскому насильнику предъявили обвинение

18-летнему жителю Славгорода предъявили обвинение по ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), сообщает СК по Алтайскому краю.
Вечером 18 сентября обвиняемый совершил насильственные действия в отношении 16-летней жительницы Славгорода. Кроме того, следователями установлены еще три факта нападения обвиняемого на женщин.
Задержать преступника удалось 8 октября. В настоящее время он находится под стражей.
"Следователями проводится необходимый комплекс следственных мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается". — говорится в сообщении ведомства.
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