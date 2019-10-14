Сексуальный маньяк 13 лет нападал на женщин в Томской области

На протяжении 13 лет житель города Стержневой нападал на женщин, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области. Обвиняемый задержан. Им оказался 60-летний мужчина.
С 2004 по 2017 годы он совершил не менее пяти преступлений против половой неприкосновенности горожанок, утверждают следователи.
Личность обвиняемого установили благодаря извлечению ДНК-профиля во время дополнительной генотипической экспертизы. Одна из потерпевших опознала его.
Горожанину предъявили обвинения по пяти эпизодам уголовных дел, в том числе по трем изнасилованиям и двум насильственным действиям сексуального характера.
Следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу на время до завершения расследования. Ведется закрепление доказательственной базы.
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