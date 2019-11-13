Жизнь на трамплинах: мать-одиночка троих детей осталась без средств к существованию

"Мне до сих пор не верится, что я в своей квартире", – говорит молодая женщина.
Обои, линолеум, диван, плита, шкаф, стиральная машинка. Такое чувство, что жильцы только заселились. Но это не так. Наталья со своими тремя детьми живет здесь уже полгода. Ютятся по ночам на одном диванчике втроем. Годовалого Севу укачивают и перекладывают в детскую кроватку, десятилетний Вова и двухлетняя Ксюша спят с мамой.
Кто не мечтает о своей квартире? Наталья за свою жизнь набегалась по съемным, и когда появился шанс приобрести жилье, она сделала еще один рывок к лучшей жизни. Такой возможности могло бы больше не представиться, и женщина решилась. Для покупки квартиры Наталья объединила детские выплаты с субсидией по программе "Молодая семья", и несмотря на скидку и бесплатный ремонт от застройщика, денег все равно недоставало. Пришлось брать кредит.
Преодоление
Всю жизнь Наталья, как эквилибристка, мысленно дает себе команду: "Ап!" – и прыгает. Любой жизненный выбор – прыжок над пропастью, и никто не застрахован от ошибки. Наталья родилась с аплазией – у девочки отсутствовала кисть руки. Она под постоянным гнетом насмешек одноклассников научилась гибкости во взаимоотношениях с людьми и стала тверда в движении к цели вне зависимости от мнения окружающих.
В 9 классе она приняла первое взрослое решение: покинуть родную деревню, ведь в городе больше возможностей. Как раз ее мама поехала на заработки в Новоалтайск, и Наталья отправилась с ней, в то время как брат и сестра остались с отцом дома. Старшие классы девушка доучивалась уже в Новоалтайской школе, изредка выходя на работу в продуктовый киоск вместо мамы.
Все сама
По-настоящему взрослая жизнь началась с 18-летия: мама вернулась в деревню, а Наташа поступила в колледж по специальности "Менеджмент машиностроительной отрасли". После – следующая вершина, высшее образование. Прошла на платное, и не стала ждать следующего года. Тогда она впервые оказалась в финансовых тисках, взяв деньги в кредит, чтобы оплачивать обучение. А после рождения первенца молодая женщина совмещала учебу на "заочке" и работу в call-центре одной из компаний региона.
Но нерегулярные выплаты испортили кредитную историю, поэтому новый заем на квартиру пришлось брать через подругу. Наталья признается, что период учебы был сложным, но о выборе не жалеет:
"С одной стороны, сама виновата, но ведь без образования никак. "Вышка" увеличивает шансы на что-то большее, это пропуск в жизнь".
После окончания вуза без опыта работы устроиться по специальности не удалось, но Наталья не отчаялась и стала трудиться делопроизводителем сначала в комплексном центре соцобслуживания, затем – в МФЦ.
В свободном полете
Конечно, Наталья не могла предвидеть, что с ней случится такое. В своей квартире, но без денег, мужа и с тремя детьми. Дело в том, что во время декрета Наталью уволили с последнего места работы. Там она трудоустраивалась по срочному договору, но вышел постоянный сотрудник – и вот уже полгода семья живет на пенсию по инвалидности и детские выплаты. Недавно выручать дочь приехала мать-пенсионерка – она планирует устроиться сиделкой для инвалидов.
А пока детей есть с кем оставить, Наталья воспользовалась моментом и подала на алименты – от первого мужа никакой помощи с 2016 года. Второй же бросил женщину сразу после рождения сына, и сейчас мало интересуется жизнью детей.
Наталья планирует выйти на работу, как только сын достигнет трехлетнего возраста. Пока дети слишком маленькие и оставить их не на кого. А в детскую комнату необходимы две кроватки с матрасами и компьютерный стол. Молодая женщина очень нуждается в поддержке.
Сумма сбора: 18400 рублей.
Пожертвование с сообщением "Наталье" можно сделать следующим образом:
– кнопка "Помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com;
– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;
– карта Сбербанка: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;
– Яндекс-кошелек: 410015642757166;
– Qiwi-кошелек: +79609612442;
– новый способ пожертвования: через личный кабинет "Сбербанк-онлайн" введите в строку "Наименование компании" слово "Облака", вас выведут на страницу платежа, где уже внесены все данные официального расчетного счета. Вам нужно только написать свою сумму перевода, СМС адресно "Женщинам в Облаках", и в течение 2 секунд сумма будет отправлена с вашей карты на расчетный счет фонда "Облака";
– передать наличные на помощь можно напрямую семье в штабе фонда "Облака";
– передать вещи и обувь удобно в штаб фонда по адресу: пр. Социалистический, 34, офис 101 с 9:30 до 17:00 или в пункт приема и выдачи вещей по адресу: пр. Социалистический, 64 (Charity Market) с 10:00 до 19:00 без выходных и перерывов на обед, обязательно оставить записку "для Натальи и ее детей".
История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе благотворительного фонда "Облака" "ВКонтакте".
Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон: 8 (3852) 590-180
Сайт
Комментарии
- Контрацепция? Не, не слыхала!
вот куда стока нищеты наплодила, куда им потом, на зону? на а.петрова стоять?
Вот так
Вышка" увеличивает шансы на что-то большее, это пропуск в жизнь".
это , да НО не тем кто рожает и рожает а потом люди помогите
ее не жалко, детям это все за что?
Чтобы избавиться от нищеты нужен закон, который бы запрещал рожать нищим
ну запрещать им вообще рожать конечно не вариант, но закон нужен хотя бы в части: "не накопил энную сумму, нет своего жилья, официальной работы" отложи детей до лучших времен
нищие нищим рознь
А почему два мужа и оба бросили?
а ребенок в 2 года ещё пустышку сосёт??????????????? а про неправильный прикус впоследствии мама не слыхала?
Нет работы, нет денег, жилья, мужа наконец и рожают каждый год, потом все должны, естественно и на работе такой работник несв радость будет, потому что на месте никогда таких нет, и работают вот за таких другие. Вижу это повсеместно, потом плачут почему ей все не помогают
Формирование прикуса у человека происходит еще в детском возрасте до прорезывания всех молочных зубов. На этот процесс влияет множество факторов — наследственность, нарушение дыхания, положение ребенка во время сна. Есть и отрицательное воздействие на развитие нижней челюсти и правильность роста зубов использование пустышки.
Патологические изменения строения зубочелюстного ряда происходят, если суммарная длительность использования пустышки превышает 6 часов в день. Если же ребенок использует успокаивающий предмет крайне редко, он не сможет вызвать нарушение прикуса.
Но думаю пустышка это не то зло на которое в данной семье сейчас на первом месте.
Какие вы злые. Сами против рождения детей, но учат, когда от соски отучать. Ну противно же.. Что плохого в рождении детей. Она сама максимально их тянет, сама развивается. У самой жизнь не сахар, так хоть в этом поколении постарается улучшить ее. Молодец женщина. Кстати и сама симпатичная и дети тьфу-тьфу.
08:26, это Зануда. Она везде спец - и в сосках и в асфальтоукладчиках.
Только потому, что кто-то ответственно подошёл к деторождению, и предпочел сделать аборт вместо "плодить нищету" в 90-е, моих детей теперь некому учить и лечить.
С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие
Какой процент от пожертвований, согласно договору, забирает себе фонд?
Это полезная информация и объявлять ее конфеденциальной не в ваших интересах. Пусть все будет открыто.
Она везде спец - и в сосках и в асфальтоукладчиках.
какая разносторонне развитая личность))
так хоть в этом поколении постарается улучшить ее
и чем же? им даже спать не на чем, нищета детям гарантированна
13.11.2019 07:09
месный
вот куда стока нищеты наплодила, куда им потом, на зону? на а.петрова стоять?
Отстал от жизни месный, на А-Петрова вот уже много лет никто не стоит, так же как такси не тормозят на улице, а вызывают по телефону.. Вот что бывает, месный, когда сутками флудишь и на улицу не выходишь, отстал ты от жизни, реалий не знаешь.
13.11.2019 08:36
- гость -
Да моей бабке спать не на чем было, жрать нечего. Но у меня-то совсем другая жизнь. Все развивается поступательно. Главное - всегда человеком оставаться. Не повезло на старте тебе - сделай все, чтобы твое продолжение более образованное и развитое было, меньше о базе насущной думало.
Женщина молодец. Рожает и поддерживает генофонд. А рабы путина пусть за копейки работают по 16 часов и подыхают не оставив потомства, но зато сделав свой вклад, чтобы дети недимона и других бояр учились за границей. На таких как Наталья Россия держится, потому мы и не вымерли, что рожали и во времена чумы, голода, нашествий кочевников, и Ивана Грозного, и Петра, и в другие, гораздо более, чем сейчас, тяжелые годы.
Ну вон в стародревние времена вообще в пещерах без света и воды жили, мамонтов убивали, и ниче не жаловались. ага.
Да моей бабке спать не на чем было, жрать нечего.
Прям отличная у твоей бабушки жизнь была, просто сказка, мне её немного жаль. Для чего страдал человек, никакой жизни, рожай да рожай.
Поколение потребителей, лишь бы свою харю жратвой набить да на отдых съездить.
Еще и осуждают тех, кто рожает. Да, вы им должны, за то, что они оставили потомство, а вы нет. Каждому свое, одни не дают исчезнуть нации и за это им надо больше социальной помощи за счет налогов работающих, которые не хотят плодить нищету а хотят быть жирными и бездуховными на дорогих машинах. Вот и отстегивайте от своего жирного пуза нормальным людям, кто продолжает род человеческий.
13.11.2019 08:52
- гость -
По-разному бывало. Но в конце была счастлива от того, что смогла и добилась. А в твоём понимании, жизнь прожить - это попа в тепле и бутерброд в желудке. Чтобы было, чего в инсту выложить? Ну у каждого свои ценности. Живёшь исключительно для довольства и одобрения окружающих, которых даже не знаешь?
13.11.2019 08:39
- гость -
О! Вижу большой чпец по тем кто а.петрова тусовался проявился.
Для чего страдал человек, никакой жизни, рожай да рожай.
Люди страдали для того, чтобы ты коптил мир своей никчемной жизнью. Не рожали бы бабушки в нищете, и вас бы сейчас не было.
У меня нет инст и прочих этому подобных. Мои дети пришли в эту жизнь в свой дом, имея все необходимое, и попа в тепле и еда и отдых на море и обеспеченное образование. Мне не нужно одобрение окружающих, но я бы не хотела осуждение сторонних людей стоя с протянутой рукой.
Да, вы им должны, за то, что они оставили потомство, а вы нет бггг
Не рожали бы бабушки в нищете, и вас бы сейчас не было. ну и ладно, я бы об этом не знал, и не страдал
Да месный, я спец по многим вопросам, потому что не за компом жизнь проводил, троллем работая, а полной жизнью жил и много чего знаю. Могу тебя просветить, в том числе и по А-Петрова. Ты обращайся, спрашивай.
Предлагаю срочно ей помочь, пока она еще четвертого не сделала.
Зато везде призывают рожать, а затем живите как хотите. Еще в 18 про пацанов вспомнят, что есть какие то долги у них перед страной. Ну и естественно далее работа на еду и коммунальные как 98% россиян.
Ну а такая ситуация лучше? Знакомый 35 лет зп 35 тыщ, живет бобылем в свое удовольствие, Пятница-развратница-пьянка (+суббота), без баб, просто не хочет на них тратить деньги. Квартира досталась по наследству, не каких ипотек-кредитов, машины тоже нет. Знаете как он называет детей? Спиногрызы, личинки. Эгоист. Не хочет иметь семью, она в тягость. Жить в свое удовольствие.Все козлы. Как вам такая модель? Если такие будут, лучше? И заметьте не плодит нищеты, прям правильный гражданин
13.11.2019 09:03
- гость -
Дай-то судьба и дальше так же благосклонна будет, но жизнь длинная. Потому осуждать тех, кто пытается сделать жизнь своих детей лучше - не стоит. Кто знает, возможно, эта девочка, когда вырастет, будет назначать лечение вашим детям.
13.11.2019 09:03
- гость -
И сколько у тебя детей?
без баб, просто не хочет на них тратить деньги.
правильно. женщина - это слабое подобие левой руки.
13.11.2019 09:08
- гость -
Зато везде призывают рожать
Везде по-разному. Где-нибудь в Европе детей бы уже отобрали ювеналы из-за ненадлежащего ухода. А у нас вот так.
13.11.2019 09:14
- гость -
Где-нибудь в Европе у нее было бы социальное жилье и адекватная зп
Живет вот такое чучело и говорит, а я не просил вас меня рожать. Да, я мразь и подонок, но не было бы меня, я бы об этом не знал и не страдал. Ну так пшел вон из нашего мира, только с собой никого не забирай, убивайся один об столб на своем Марке 2 или вешайся на гнилой осине.
Рожает и поддерживает генофонд. А рабы путина пусть за копейки работают по 16 часов и подыхают не оставив потомства
Клоун, у тебя сейчас остачек мозга от когнитивного диссонанса не вскипел?
"Платное высшее образование" - ни о чем. Приобрела ли она специальность, дающую возможность зарабатывать деньги? А то объявлений на каждом столбе. Выбрала, что подешевле?
И зачем компьютерный стол? Предмет первой необходимости? уроки и на кухонном можно делать.
13.11.2019 09:16
- гость -
Где-нибудь в Европе у нее было бы социальное жилье и адекватная зп
Там сейчас далеко не семья главная ценность. Пройдитесь по западному городу в футболке с изображением семьи - 90% , что вас тут же оштрафуют за нетолерантность.
13.11.2019 09:16
- гость -
Где-нибудь в Европе у нее было бы социальное жилье и адекватная зп
Ну-ну. И кто бы за детьми смотрел?
Наталья, не принимайте близко к сердцу нехорошие коменты, это пишут злобные никто. Нормальные люди прочитают новость и помогут. А дешевки неудачники выплеснут свои комплексы, якобы они работают, в коттеджах живут и на морях своих детишек полоскают два раза в год,а на самом деле живут бедно, кушают лапшу китайскую и на бесплатном рабочем компе, за которым они сидят в тоске 8 часов за 12 тыс.руб., от безысходности и злобы на мир осуждают Вас.
А Вам счастья, оно уже у вас есть, это Ваши дети. А остальное все наладится, и в материальном плане тоже.
В большинстве западных стран выплачивают на детей пособия влоть до совершенолетия. В Канаде и Германии например весьма приличные и сопоставимые с зарплатой в России. Потому что там понимают, что люди это естественным образом возобновляемый ресурс - рабочая сила.
Почему не едет к маме в деревню????
Или она там не нужна?
В деревне, конечно тоже не сахар жить, НО! Если заниматься огородом, то еда будет, да и дома там явно дешевле, чем квартирка в городе!
А что мужики с себя ответственность сняли за рождение детей???
Кролики , а не мужики....
Причастен к рождению, расти.
Еще вопрос что важнее в этой жизни, родить троих детей или жить в шоколаде...
В том то и дело что «сами» они их не тянут, детей, им все должны!
13.11.2019 09:33
- гость -
А вы давно в деревне были. Я тоже не особо езжу, но со слов тех, кто там бывает, деревня вымирает в прямом смысле. Была года 3-4 назад деревня - и почти не осталась. Как-то так. А детей учить и лечить надо.
13.11.2019 08:34
- гость -
08:26, это Зануда. Она везде спец - и в сосках и в асфальтоукладчиках.
хм, простите, я просто заметила, что если мама в данный момент не работает, то отучить дочку от соски время есть, я ни слова не сказала в осуждение, возможно, что она очень ответственная женщина и любит своих детей, и верит мужчинам...я не ратую за то, чтобы сначала встать на ноги, а потом - дети...просто нужно соизмерять свои возможности с желаниями...научиться шить, вязать- и ты уже зависишь меньше от окружающих
кстати, асфальтоукладчик-это про мужчину или про трактор? )))))
Женщина сильная. Такие обычно, к сожалению, слабаков притягивают. Мужика бы ей хорошего, но не барина, а адекватного, чтобы друг другу помощниками и опорой были.
- гость -
13.11.2019 09:33
- гость -
А вы давно в деревне были. Я тоже не особо езжу, но со слов тех, кто там бывает, деревня вымирает в прямом смысле. Была года 3-4 назад деревня - и почти не осталась. Как-то так. А детей учить и лечить надо.
А я особо езжу. И родственники с маленькими детьми живут.. больница есть, поликлиника есть, школы, дет. сады..
А у меня вопрос к сотрудникам благотворительного фонда "Облака". Объясняют ли они нуждающимся, тем кто обращается к ним, какую помощь от государство (льготы и субсидии, действие социальных программ) эти нуждающиеся могут получить? И помогают ли им в оформлении необходимых документов на получение?
С интересом читаю комментарии к подобным статьям.. они как тест на человечность. Совсем оскотинились люди..хотя нет, скотина и иа добрее . Надеюсь, что комментаторы не оставят после себя потомства ,такого же гнилого, как и они сами
Эгоист. Не хочет иметь семью, она в тягость. Жить в свое удовольствие.Все козлы. Как вам такая модель?
зависть плохое чувство
что если мама в данный момент не работает, то отучить дочку от соски время есть
соска отвлекает ребенка от вечного чувства голода
Хорошо когда много детей это когда есть муж, образование, с так со школы рожать можно каждый год, это ума не надо. Только обычно сначала профессию получают, замуж выходят, а потом детей заводят. А так расчитывать ей на кого? Может кто поможет, соседи, родители, государство. Не в обиду сказано, но такие и особо работать не хотят, знаю я таких много. То им денег мало (а что вы хотите без образования), то их обманули выгнали с работы ..... У меня такая одна есть на работе тоже одиночка и дети, так ее постоянно нет на рабочем месте! А делаю за неё все я, и также болею только не хожу на больничные 10 раз в год и не отпрашиваюсь постоянно! У всего мира есть дети и что? Совести многим не хватает
Многодетные семьи
Многодетными считаются граждане, состоящие в браке или одинокие, у которых трое и более детей. Усыновленные дети тоже учитываются наравне с родными. В 2019 году государство оказывает таким людям различные меры поддержки. К ним относятся субсидии на оплату коммунальных платежей, детского сада, ипотечных выплат.
Также им полагается земельный участок для строительства и ведения подсобного хозяйства. Кроме того, многодетным предоставляются государственные дотации на улучшение жилищных условий. Если у них нет возможности расширить свою жилплощадь, предлагается жилье на основании социального найма.
Если среднедушевой доход в такой семье меньше ПМ, установленного в регионе, она имеет право на получение ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума для ребенка до достижения им возраста 3 лет (указ Президента №606 «О мерах по реализации демографической политики»). Эта сумма в 2019 году в среднем по стране составит около 10600 руб.
Адресная матпомощь многодетным оказывается в натуральном виде (детское питание, одежда) и в виде доплат на компенсацию затрат при рождении ребенка или в начале учебного года.
11 сентября 2018
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Материальная помощь от соцзащиты в 2019 году: как получить
Материальная помощь является одной из важнейших мер социальной защиты, в ней нуждаются малообеспеченные слои населения. Государственную поддержку в 2019 году могут получить многие граждане, для этого необходимо лишь соблюсти определенные условия.
Кому полагается
Зачастую люди не обращаются за помощью от государства, поскольку не знают, что могут на нее рассчитывать. А ведь кроме федеральных выплат, во многих областях предусмотрены также региональные пособия. Чтобы точно узнать, на какие конкретные суммы можно претендовать в сложившейся ситуации, следует обратиться в отделение социальной защиты по прописке.
Материальная поддержка в 2019 году предоставляется:
малоимущим людям,
многодетным семьям,
одиноким и молодым родителям,
малообеспеченным пенсионерам и студентам,
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Что относится к матпомощи
Государство оказывает разные виды материальной поддержки:
денежная – выплаты пособий,
вещевая – можно обратиться в специальные центры помощи семьям и получить одежду и предметы первой необходимости,
адресная – денежные перечисления, направленные на определенные нужды (ремонт, лечение).
Кроме того, выплаты бывают единоразовыми и регулярными. Единоразовую обычно можно получать один раз в год. Регулярные начисления чаще всего бывают ежемесячными. К ним относят детские пособия, пенсионные доплаты, социальная стипендия.
Главный нормативный акт, регулирующий вопросы предоставления такой формы поддержки – закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ.
Предоставляемые дотации могут отличаться по источнику финансирования – есть федеральные выплаты, на которые могут рассчитывать все граждане РФ, и региональные. Местные программы отличаются
Редакция "Амитела" ,убедительная просьба к вам фильтровать статьи "Облаков".Неужели вы не успели заметить,что стиль написания статей про нуждающихся,вызывает негатив у читателей!!!?Зачем Вы публикуете пафосно-слезные статьи и тем самым провоцируете негатив у читателей к нуждающимся ??90 % помощи зависит от манеры просить милостыню.И просьба еще одна!Я не доверяю фонду "Облака" по многим объективным для меня причинам,но могла бы помогать людям!Публикуйте адреса нуждающихся,их контакты для того,чтобы минуя фонд,была возможность оказать посильную помощь.Русский народ всегда был сердобольным,но манера подачи отбивает всякое желание..К сожалению это так.
Социальный контракт
С 2012 года действует новый алгоритм предоставления помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ст.8.1 закона «О государственной социальной помощи» N 178-ФЗ от 17.07.1999. Согласно данной социальной программе, человек может заключить контракт на оказание адресной матпомощи. Контракт подписывается на срок от 3 месяцев до 1 года и может быть продлен, назначение его – материальное стимулирование гражданина в целях его дальнейшей адаптации. Основными направлениями, на которые направлена поддержка, являются:
профессиональное обучение,
поиск работы,
открытие ИП,
ведение подсобного (фермерского) хозяйства.
Евгении срочно нужно бежать лобызать всех многодетных, раздать все свои сбережения и помогать им пожизненно, если она этого не сделает , то просто очередная балаболка.
Как получить
Для того, чтобы определить, под действие какой социальный программы в 2019 году попадает человек и как получить материальную помощь, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты. При обращении необходим пакет документов:
удостоверяющий личность документ,
заявление на предоставление помощи,
копии паспортов, свидетельств о рождении всех членов семьи (при определении малоимущей или многодетной семьи),
справки о доходах (2-ндфл с места работы либо справка с биржи труда),
акт о совместном проживании (заверяется участковым или соседями),
банковские реквизиты счета, куда будут перечисляться выплаты,
другие документы по запросу органов соцзащиты.
Заявление рассматривается в течение 30 дней, выплаты производятся до 20 числа следующего месяца.
Важно: материальная помощь не начисляется в беззаявительном порядке. Обращение в органы СЗН является обязательным.
Выбирать стоит то отделение СЗН, к которому гражданин относится по месту регистрации. Лучше записаться на прием по телефону или через портал государственных услуг.
Мы давно просили закрывать комментарии к "Облакам"
13.11.2019 09:58
Гость
отлично сказано
многие живут по принципу дал бог зайку даст и полянку
13.11.2019 09:57
Евгения
Вы не думаете, что это как-то чересчур - всех, кроме себя любимой, считать за скотов?
Сами то сколько перечислили?
Мужика бы ей хорошего, но не барина, а адекватного, чтобы друг другу помощниками и опорой были.
Есть два варианта. месный и АБОРИГЕН. Хотя оба инфантильно-слабоумные, но месный говорит, что богатый.
Эк тут яжматерей-то люто корёжит) Животные инстинкты свои удовлетворили, размножились, а тут хопа - сюрпрайз! дети-то жрать хотят и всё время отнимают, от них только проблемы, жизнь беспросветна и в нищете, а тут сосед живёт в своё удовольствие и горя не знает, вот сволочь! иди рожай, живи как мы!! кто тебе в старости стакан воды подаст?? ггг
наРОД! Мы же один наРОД! Ненужно быть циниками и рассуждать как мещане. Мы же все вышли из СССР, куда же делся дух коммуны и и общины, где все люди были братьями и каждый в любой момент мог протянуть руку помощи! Мыслить надо шире, планетарно что-ли... Население вымирает.... Скоро некому будет удерживать территорию нашей большой страны. И заселят её народы. кто не боится рожать в нищите. И нас аборигенов смогут не только попросить с насиженных мест, а что и похуже.. Так что помощь этим и сотня другим детям сейчас, возможно спасёт ваши жизни и ваших семей в будущем!
При чем тут закрывать??Закроют ,а желание подать милостыню не возникнет.И смысл в чем всей этой затеи?Пафосно-слезная манера: трамплины,говорит ап,не с кем..В таких условиях живут 80% матерей одиночек и мало кто их них вот так будет просить..А просит то не сама молодая женщина,а писака из фонда..А негатив адресован получается не самой нуждающейся,а автору статьи..И такая постоянно реакция , в последнее время ,на статьи фонда.Они должны помогать,а они формируют своей деятельностью негатив к милостыни.
13.11.2019 10:06
- гость -
И заселят её народы. кто не боится рожать в нищите.
Больше нищеты, больше, ещё больше!
Молодец, Наталья. И выучилась, и троих детей родила. А трудности они у всех бывают. А вот мужчину, видящего радости жизни в пьянке по выходным, очень жаль. Никчемное, безликое существо. Наталье перечислю, как и многие добрые люди. Всем добра!
гость 08:26
С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие
Какой процент от пожертвований, согласно договору, забирает себе фонд?
Это полезная информация и объявлять ее конфеденциальной не в ваших интересах. Пусть все будет открыто.
-
Какая открытость? Отчеты фонда Облака на сайте за 2016 г.
13.11.2019 10:06
- гость -
Население вымирает.... Скоро некому будет удерживать территорию нашей большой страны.
Да вы что? И много вымерло из 146 миллионов человек?
но месный говорит, что богатый у него скудный внутренний мир, ему низзя доверять детей
Отчеты за 2016 год?Не смущает ,что уже 2019 год заканчивается.Почему нельзя здесь написать,сколько процентов заберет фонд?Меня смущает,что этот фонд тоже помогал "Успеху" где оббирали стариков.Тоже на процентах были?Или стоимость отсасывателя для малыша,выше рыночной в 2 раза. Фонд просит милостыню для Натальи,но сколько забирает себе не написал.Это секрет?
кто тебе в старости стакан воды подаст??
ага, а ты такой лежишь и пить не хочешь
Они должны помогать,а они формируют своей деятельностью негатив
и это странно же? должно быть наоборот
13.11.2019 09:57
Евгения
вы считаете, что те кто пишет что нельзя так рожать бездумно - скоты, а те кто хорошо понимает, что её детям ничё не светит , да ещё момогите кто чем может, и всё равно плодится очень хороший человек да?
А вот это : "В 9 классе она приняла первое взрослое решение: покинуть родную деревню, ведь в городе больше возможностей" - да точно в городе больше тусовок, клубов, а в клубах мальчики разные....
И а чё это её все мужья бросали?
13.11.2019 10:17
- гость -
Вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала информацию о том, что за первые месяцы нынешнего года население России уменьшилось на 149 000 человек.
Трудоспособное население страны вымирает. Россия теряет 800 тысяч человек в год
13.11.2019 10:05
- гость -
кто тебе в старости стакан воды подаст??
- Мне нужен верный друг, который подаст мне в старости бухлишка.
- Может, воды?
- Извините, вы мне не подходите.
у него скудный внутренний мир
Не может быть. Он как то здесь Шопэна своими словами пересказывал.