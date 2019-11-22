Орден Белой розы и красные гвоздики: как отмечают День матери в разных странах

Уже 20 лет в нашей стране последнее воскресенье ноября становится самым теплым, трогательным и душевным днем в году: именно тогда мы поздравляем любимых мам с Днем матери, даря им объятия, комплименты, открытки, сладкие презенты и, конечно, букеты цветов. А когда и как отмечают этот праздник в других странах, где он существует уже давно? Предлагаем ознакомиться с самыми интересными традициями.

"Материнское кольцо", "мамина песня" и специальный сорт роз





Финляндия. День матери финны отмечают во второе воскресенье мая поднятием флага и торжественными мероприятиями около памятников беременной женщине и матери-труженице в Хельсинки. С 1919 года здесь существует прекрасная традиция награждать в этот день матерей-героинь и воспитывающих сирот женщин высшей государственной наградой – орденом Белой розы. А что касается цветов, которые финны предпочитают дарить своим мамам, то пальму первенства держат растения в горшках: для праздника был даже выведен специальный сорт роз, который так и называется – "День матери".

Германия. Muttertag* – так называется у немцев День матери – ведет свою историю из средневековья, а национальным праздником он стал в 30-е годы XX века. В этот день здесь принято навещать матерей, дарить букеты из дюжины роз и небольшие подарки. По случаю Дня матери не устраивают шумных уличных мероприятий: это просто выходной в тесном семейном кругу.

США. Именно здесь в 1872 году впервые отметили этот праздник, после чего инициативу поддержали другие страны, и он стал международным. В этот день американцы прикрепляют на одежду красную гвоздику, если мама рядом, или белую, если ее уже нет в живых. Помимо семейных ужинов и подарков, недавно здесь появилась традиция преподносить "материнское кольцо", количество камней на котором равняется числу детей, которых женщина вырастила.

Куба. Уличные гулянья, цветочные ярмарки и подарки – на Кубе День матери отмечают с размахом начиная с 1929 года. Кроме того, здесь принято дарить мамам необычные поздравительные открытки, рисунки для которых создают художники по заказу сыновей и дочерей. А те, кто находятся за пределами родины, пишут родным письма.

Австралия. В этой стране, где День матери выпадает на второе воскресенье мая, к его празднованию подходят с душой: дети сами готовят завтрак для мамы и приносят его прямо в постель вместе с цветами и подарками, сделанными своими руками. Как и в США, здесь прижилась традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики – красной или белой. Кроме мам, в Австралии также поздравляют бабушек и всех женщин, занимающихся воспитанием детей.

Япония. "Хаха но хи" – так забавно называется японский День матери – празднуют с 1915 года. Мамы получают из рук своих чад сувениры и цветные гвоздики. Члены семьи собираются за столом и поют трогательную "мамину песню" о вязании варежек и о домашнем очаге.

Как бы ни отмечался День матери в разных странах мира, ни одно поздравление не обходится без цветов. И это вполне объяснимо: правильно подобранная композиция поможет выразить признательность, внимание и любовь в этот день лучше тысячи слов.

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*Муттертаг – прим. ред.