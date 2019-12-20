Глава ПФР заявил о росте пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2020 году реальный размер пенсий увеличится примерно на три процента.
Прогнозируемая инфляция в 2020 составляет примерно 3,8%, хотя, по словам Дроздова, она будет меньше. Индексация пенсий при этом составит 6,6%. Т.е их реальный рост превысит инфляцию почти на 3%.
Дроздов напомнил, что при уровне инфляции в 4,3% в 2018 году индексация пенсий составила 7,05%, а пенсии по итогам года выросли в реальном выражении в среднем на 2,5%.
Глава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей, пишет Regnum.
Комментарии
Гава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи
я так понимаю это за счет тех кто не доживет до пенсии в связи с повышением на 5 лет возраста выхода на пенсию ...
средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей
Не добавил - неработающих пенсионеров. Те, кто остался работать как бы и не пенсионеры.
18, это как средняя температура в больнице, вместе с моргом.
Средняя-18, а у большенства-11. Ну вырастет пенсия на 600-700 руб., это один раз в "Марию" сходить. А на что квартиры ремонтировать, бытовую технику покупать, одежду... Ведь большенство пенсионеров в старье живут, старье носят, старьем пользуется. Все портится, а новое не купишь. Так, что это не повышение, а ерунда. Еще коммуналка подорожает и съест все повышение.
20.12.2019 09:15
Гость
И опять с грубыми грамматическими ошибками. Кол твоим инструкторам.
При чём здесь ошибки? По сути он прав.
20.12.2019 09:22
Дядька
При том, что он даже русский язык не знает. Не здешний тролль.
В чем прав, что пенсионерки ходят в лохмотьях? Покажи такую хоть одну, защитничек.
20.12.2019 09:19
- гость -
Вас устраивает безошибочная лож нашего вождя!
20.12.2019 09:24
- гость -
Не в лохмотьях, но обновки покупают по вынужденной.
09:24
Вы слишком эмоциональны гость. Возникает подозрение, что вы едорас.
20.12.2019 09:19
- гость -
У него всего одна ошибка. В слове "большИнство".
20.12.2019 09:33
- гость -
У него всего одна ошибка. В слове "большИнство".
У него в каждом посте ошибки. И вы такие почти все: всякие дядьки, лжеактивисты и другие радетели.
Лож, ага.
20.12.2019 09:19
- гость -
Нет ничего страшного в том, что гуманитарий считает себя умным человеком. Гуманитарии в принципе считать не умеют.
Одна девушка решила выйти замуж по расчёту, но не смогла. Она гуманитарий.