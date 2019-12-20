Пятница, 20 Декабрь, 09:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,53
€ 69,59
Обь
32см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Глава ПФР заявил о росте пенсий в 2020 году

, ИА "Амител"
Выплаты вырастут на несколько процентов

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2020 году реальный размер пенсий увеличится примерно на три процента.

Прогнозируемая инфляция в 2020 составляет примерно 3,8%, хотя, по словам Дроздова, она будет меньше.  Индексация пенсий при этом составит 6,6%. Т.е их реальный рост превысит инфляцию почти на 3%.

Дроздов напомнил, что при уровне инфляции в 4,3% в 2018 году индексация пенсий составила 7,05%, а пенсии по итогам года выросли в реальном выражении в среднем на 2,5%.

Глава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей, пишет Regnum.

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.12.2019 08:38
- гость -

Гава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи

я так понимаю это за счет тех кто не доживет до пенсии в связи с повышением на 5 лет возраста выхода на пенсию ...

20.12.2019 08:56
- гость -

средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей

Не добавил - неработающих пенсионеров. Те, кто остался работать как бы и не пенсионеры.

20.12.2019 09:11
- гость -

18, это как средняя температура в больнице, вместе с моргом.

20.12.2019 09:15
Гость

Средняя-18, а у большенства-11. Ну вырастет пенсия на 600-700 руб., это один раз в "Марию" сходить. А на что квартиры ремонтировать, бытовую технику покупать, одежду... Ведь большенство пенсионеров в старье живут, старье носят, старьем пользуется. Все портится, а новое не купишь. Так, что это не повышение, а ерунда. Еще коммуналка подорожает и съест все повышение.

20.12.2019 09:19
- гость -

20.12.2019 09:15
Гость

И опять с грубыми грамматическими ошибками. Кол твоим инструкторам.

20.12.2019 09:22
Дядька

При чём здесь ошибки? По сути он прав.

20.12.2019 09:24
- гость -

20.12.2019 09:22
Дядька

При том, что он даже русский язык не знает. Не здешний тролль.
В чем прав, что пенсионерки ходят в лохмотьях? Покажи такую хоть одну, защитничек.

20.12.2019 09:25
- гость -


20.12.2019 09:19
- гость -
Вас устраивает безошибочная лож нашего вождя!

20.12.2019 09:26
- гость -


20.12.2019 09:24
- гость -
Не в лохмотьях, но обновки покупают по вынужденной.

20.12.2019 09:33
Дядька

09:24
Вы слишком эмоциональны гость. Возникает подозрение, что вы едорас.

20.12.2019 09:33
- гость -

20.12.2019 09:19
- гость -

У него всего одна ошибка. В слове "большИнство".

20.12.2019 09:39
- гость -

20.12.2019 09:33
- гость -
У него всего одна ошибка. В слове "большИнство".

У него в каждом посте ошибки. И вы такие почти все: всякие дядьки, лжеактивисты и другие радетели.
Лож, ага.

20.12.2019 09:41
месный

20.12.2019 09:19
- гость -

Нет ничего страшного в том, что гуманитарий считает себя умным человеком. Гуманитарии в принципе считать не умеют.
Одна девушка решила выйти замуж по расчёту, но не смогла. Она гуманитарий.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:45
ГИБДД получит право тестировать всех водителей без признаков опьянения на алкоголь 0
09:25
Сейчас самое время: успей купить автомобиль по специальной цене 0
09:10
Трехлетняя китаянка пришла с папой в автосалон и камушком расцарапала 10 новых Audi 3
08:55
Много пожарных и реанимация. Возгорание произошло у "Агроцентра" в Барнауле 0
08:40
В ФСБ рассказали подробности о стрельбе на Лубянке. Нападавший был один 5
08:22
Глава ПФР заявил о росте пенсий в 2020 году 13
07:39
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит зимой 2020 0
07:08
Барнаульскому "Динамо" потребуется еще 6 миллионов в год из-за закрытия лиги "Восток" 3
07:00
"Пионер-парк" отправит своих гостей в отпуск в Шерегеш 0
06:56
Привет от Моцарта: АГИК познакомил школьников Барнаула с европейскими композиторами 1
06:37
Пресс-конференция Владимира Путина в фотографиях 2
06:17
Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно 72
06:01
Девять к одному. Обзор кандидатов на пост мэра Барнаула 6
05:50
В Алтайском крае 20 декабря ожидаются снег и мощный ветер 0
23:45
СМИ: неизвестный убил троих сотрудников ФСБ на Лубянке 6
23:14
Красивый "дымящийся" паровозик поставили над теплокамерой в Барнауле 3
22:36
Появилось видео с места ДТП на Алтае, где погибли полицейские 9
22:19
Бизнесмен готов содержать новую семью ребенка, которого ставили на гречку 5
21:51
16 главных вопросов Владимиру Путину 4
21:40
Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких 12
21:06
Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае 1
20:56
Путин пообещал построить национальную школу в Горно-Алтайске 3
20:46
Томенко попросил алтайских предпринимателей убрать из магазинов снюс 5
20:37
Размер детских пособий подняли в Алтайском крае 0
20:21
Путин сказал, что видит на посту президента России женщину 7
20:15
Российскую систему лесоохраны ждет реформа – Путин 1
20:08
В Барнауле откроют Дом дружбы народов 1
19:52
Путин заявил о росте реальных доходов россиян 9
19:40
"Здрасьте, приехали": Путин оценил намерение властей США посадить Марию Бутину 0
19:37
Пенсионер два месяца прожил в подъезде и умер, не дождавшись жилья 0
19:34
Суверенный – не значит, что не свободный. Путин ответил на вопрос о Рунете 3
19:28
Путин выступил против "сухого закона" в стране 0
19:23
"Это логично". Путин высказался по поводу выходного 31 декабря 4
19:03
Водитель иномарки сбил двух девушек на зебре в Горно-Алтайске 3
18:55
Владимир Путин считает, что экономика России адаптировалась к внешним шокам 5
18:53
Путин прокомментировал вопрос о новой пенсионной системе 2
18:13
Путин дал понять, что больше не пойдет в президенты 20
18:09
Суд оштрафовал на 2,8 млн алтайского экс-главврача за взятку 0
17:49
Ответственность Томенко за исполнение нацпроектов "расширят и детализируют" 0
17:48
В Барнауле задержали воришку женских колгот 3
17:25
Путин сказал, когда дальневосточную ипотеку распространят на Сибирь 7
17:13
Первый регион РФ ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники 2
17:01
Путин не ответил, кто правил базу с пробами спортсменов. Вновь обвинил во всем WADA 7
17:00
Президент сказал, почему медицинскую систему в стране лучше не трогать 5
16:56
23 декабря начнутся учения по изоляции Рунета 6
16:54
Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием 6
16:49
"Вдули" тарифы многократно". Путин оценил мусорную реформу в России 1
16:44
Путин заявил, что в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах 3
16:30
Коммунисты просят Томенко остановить распространение снюса в Алтайском крае 1
16:22
Британские журналисты назвали страной года Узбекистан 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.