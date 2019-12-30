Облепиховый шрот вытеснит из продуктов вредные искусственные добавки

Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную добавку, которая способна продлить сроки хранения продуктов и одновременно укрепить иммунную систему человека. Такой полезный консервант биотехнологи научились добывать из отходов, которые раньше просто выбрасывали. Ученые обещают, что уже в ближайшее время предложат натуральный продукт, который заменит вредные сорбаты и бензоаты в нашей пище.
"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии, – говорит замдиректора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев. – Он способен безопасно сохранять пищевые продукты. Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые сегодня используют в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов питания без потери качества".
Но самое главное, что облепиховый консервант, в отличие от опасных сорбатов, сульфитов и бензоатов, не только не вредит человеческому организму, а наоборот, способствует повышению иммунитета. "Он действительно полезен, поскольку содержит антиоксиданты", – отмечают разработчики и добавляют, что создание безопасного консерванта – очень актуальная задача.
"Ведь сегодня все, вплоть до Греты Тунберг, понимают, насколько вредны искусственные добавки в пище. Думаю, уже в ближайшем будущем их использование могут совсем запретить. И на рынке будут очень востребованны полезные консерванты, – пояснил Владимир Хмелев. – Над решением этой задачи сегодня бьются ученые во всем мире. Нам известны разработки коллег из Индии, США. Но пока готового продукта никто не предложил. Многие работают именно с облепихой, обладающей уникальными лечебными свойствами. Мы тоже давно занимаемся исследованиями в этой области, работаем совместно со специалистами нашего крупнейшего предприятия – переработчика облепихи".
В основе проекта бийских ученых – утилизация облепихового шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть. С помощью ферментов им удалось ускорить химические реакции в живых клетках и получить полифенолы – мощные естественные антиоксиданты, защищающие клетки человеческого организма от вредных реакций. Эти же вещества не дают вредоносным бактериям и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах, создавая своеобразный щит.
Бийские биотехнологи уже получили комплекс антивоспалительных веществ и в лабораторных условиях подтвердили эффективность их антиоксидантного и антимикробного действия. "Испытания дали хорошие результаты – новая добавка действительно хорошо сохраняет пищевые продукты и благоприятно воздействует на иммунитет человека. Но чтобы довести ее до промышленного производства, предстоит еще очень большая работа", – говорят ученые.
Комментарии
Молодцы. Позеры, ранки тоже можно смазывать облепиховым маслом, заживает хорошо.