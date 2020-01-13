Водоснабжение барнаульцев после порыва водопровода частично восстановили

Часть домов, оставшихся без воды в результате порыва водопровода рядом с домом № 118а на улице Малахова, вновь подключили к водоснабжению, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о домовладениях, расположенных в частном секторе.
Ремонтные работы продолжаются. Они продлятся приблизительно до 6 часов утра 14 января.
До их завершения останутся без воды административное здание по ул. Малахова, 116а, два многоквартирных дома – девятиэтажка по ул. Малахова, 116, и пятиэтажка по ул. 50 лет СССР, 13.
Напомним, коммунальная авария случилась днем 13 января. Из-за повреждения водопровода диаметром 25 см на поверхность дворовой территории вышло много воды. Ее убирали специализированной техникой.
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