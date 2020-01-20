Новый полигон ТБО построят в пригороде Барнаула

Барнаульский полигон твердо-бытовых отходов на проспекте Космонавтов закроют в 2023 году. После этого эксперты предлагают либо складировать мусор сверху, либо строить новый полигон. Он может появиться только в пределах Барнаульской агломерации, объединяющей Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Этот вопрос рассматривали во время круглого стола по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие организовало барнаульское отделение партии "Единая Россия".
Хранение мусора
Новый полигон ТБО должен находиться в пределах Барнаульской агломерации, но не в черте Барнаула, так как генплан, принятый в конце 2019 года, строительство этого сооружения не предполагает.
"Барнаульский полигон ТБО находится в 30-километровой зоне отчуждения аэропорта, и на линии посадки самолетов строительство объектов по обращению с отходами невозможно, мы просто не получим разрешения. Мы не знаем, где будет находиться новый полигон по размещению отходов. В генплане участок под строительство полигона не предусмотрен. Поэтому остается только искать участки на территории барнаульской агломерации. Сейчас мы эту работу ведем. Как только появится земельный участок под полигон, параллельно будем решать вопрос строительства объекта переработки", – сообщил руководитель регоператора "Эко-Комплекс" Виктор Карл.
Сортировка мусора
Но не только проблема строительства полигона волнует алтайских чиновников. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Беребердина сообщила о том, что "Эко-Комплекс" отказывается от строительства мусоросортировочного комплекса на пр. Калинина, 116.
Как пояснил Виктор Карл, оказалось, что построить объект на этом участке невозможно: "Один из собственников установил санитарно-защитную зону в радиусе нахождения предприятия".
Переработка мусора
Зато в 2020 году в Барнауле начнут строить мусороперерабатывающий комплекс на пр. Космонавтов, 66. Этот инвестиционный проект от компании "Эко-Сервис" получил положительное заключение органов власти.
"Для реализации проекта был предоставлен участок на пр. Космонавтов, 66, без проведения торгов в соответствии с законом Алтайского края. "Эко-Сервис" и министерство строительства подписали соглашение. Работы должны начаться", – отметила Лариса Беребердина.
Завод на пр. Космонавтов будет специализироваться на утилизации отходов первого-четвертого классов опасности.
Проблемный полигон
Напомним, что в начале 2017 года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу генерального плана Барнаула. Многие горожане выразили недовольство относительно идеи строительства нового полигона ТБО в поселке Лесном. Позже экс-глава Барнаула Сергей Дугин заверил, что тема строительства полигона в черте города закрыта. Однако организация системы переработки отходов краевой столице все же необходима. Весной 2018 года архитектор Сергей Боженко заявил, что новый полигон могут разместить между Новоалтайском и Барнаулом в Первомайском районе.
Факт
В рамках проекта "Комплексная система обращения с отходами" нацпроекта "Экология" к концу 2024 года в России должны обрабатывать 35% отходов и утилизировать 25%.
Комментарии
Необходим полный запрет пластиковой посуды, пакетов и упаковки. Хотя бы с этого начать.
Дополнительно нужен мусоросжигательный завод, который также будет дополнительно генерировать электроэнергию от сжигания мусора.
Построят на Космонавтов,66 завод по переработке,а потом от него непереработанное будут снова перевозить?
Не хотят строить мусоропереработку и сортировку. прально зачем? Затраты такие, лучше бабки с народа брать и в кучу сваливать. Экокомплекс он такой. Чего чего, а бабла брать они первые, а работу выполнять, хотя бы по вывозу мусора - так надо ругаться звонить регулярно.
новый полигон могут разместить между Новоалтайском и Барнаулом в Первомайском районе
ага, самое то, в пойме реки Оби...
новосибирцы возрадуются )))
Давайте переименуем проспект Космонавтов в проспект Мусорный. Зачем в 21 веке нужна космонавтика. "Эко-Сервис" уже задушил близлежащие предприятия, когда он жжет отходы, находиться на улице невозможно. Если запустит на полную мощность, тогда и до проспекта Ленина достанет. Как можно в черте города жечь отходы 1-4 класса?
Знаешь, krash, я тоже мусорщиков не очень люблю. Но есть один момент, после которого воле-неволей встаешь на их строну. У нас в Сибирской долине осенью мусорщики решили снабдить поселок контейнерами. Привезли новые, красивые зеленые порталы, расставили по поселку. Да, не у каждого дома. Да, на определенном расстоянии. Да, нужно было ножками ходить, мусор выкидывать. Но если учесть, что все на машинах едут утром в город - сложности вообще нет по дороге остановиться и выкинуть пакет (все так и делали раньше, только доезжали до Барнаула и там выкидывали, а как пришел счет на мусор - половина поселка начали орать, что мусора у них нет). Так вот наш дикой народ стал эти порталы переворачивать, да уродовать. Верните им бестарку - пакетики возле дома. Это ужас и по другому не назовешь. В итоге мусорщики махнули рукой, погрузили обратно порталы. Теперь снова бестарка. Заставь это народ сделать шаг к сортировке. очень сомневаюсь.
Какая к черту переработка. Наша управляшка четвертый день не может прочистить двор от снега. Седня приехал к дому мусоровоз Механизатора, минут десять буксовал в сугробах, кое как выехал. В итоге мужики на руках таскали контейнер.
Посмотрите на современный бытовой мусор.
Его наплодили производители еду.
Как печеньки - то большая картонная коробка.
Как напитки - так пластиковые бутылки.
Треть покупаемого веса идет в мусор.