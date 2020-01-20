Новый полигон ТБО построят в пригороде Барнаула

Барнаульский полигон твердо-бытовых отходов на проспекте Космонавтов закроют в 2023 году. После этого эксперты предлагают либо складировать мусор сверху, либо строить новый полигон. Он может появиться только в пределах Барнаульской агломерации, объединяющей Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Этот вопрос рассматривали во время круглого стола по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие организовало барнаульское отделение партии "Единая Россия".

Хранение мусора

Новый полигон ТБО должен находиться в пределах Барнаульской агломерации, но не в черте Барнаула, так как генплан, принятый в конце 2019 года, строительство этого сооружения не предполагает.

"Барнаульский полигон ТБО находится в 30-километровой зоне отчуждения аэропорта, и на линии посадки самолетов строительство объектов по обращению с отходами невозможно, мы просто не получим разрешения. Мы не знаем, где будет находиться новый полигон по размещению отходов. В генплане участок под строительство полигона не предусмотрен. Поэтому остается только искать участки на территории барнаульской агломерации. Сейчас мы эту работу ведем. Как только появится земельный участок под полигон, параллельно будем решать вопрос строительства объекта переработки", – сообщил руководитель регоператора "Эко-Комплекс" Виктор Карл.

Сортировка мусора

Но не только проблема строительства полигона волнует алтайских чиновников. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Беребердина сообщила о том, что "Эко-Комплекс" отказывается от строительства мусоросортировочного комплекса на пр. Калинина, 116.

Как пояснил Виктор Карл, оказалось, что построить объект на этом участке невозможно: "Один из собственников установил санитарно-защитную зону в радиусе нахождения предприятия".

Переработка мусора

Зато в 2020 году в Барнауле начнут строить мусороперерабатывающий комплекс на пр. Космонавтов, 66. Этот инвестиционный проект от компании "Эко-Сервис" получил положительное заключение органов власти.

"Для реализации проекта был предоставлен участок на пр. Космонавтов, 66, без проведения торгов в соответствии с законом Алтайского края. "Эко-Сервис" и министерство строительства подписали соглашение. Работы должны начаться", – отметила Лариса Беребердина.

Завод на пр. Космонавтов будет специализироваться на утилизации отходов первого-четвертого классов опасности.

Проблемный полигон

Напомним, что в начале 2017 года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу генерального плана Барнаула. Многие горожане выразили недовольство относительно идеи строительства нового полигона ТБО в поселке Лесном. Позже экс-глава Барнаула Сергей Дугин заверил, что тема строительства полигона в черте города закрыта. Однако организация системы переработки отходов краевой столице все же необходима. Весной 2018 года архитектор Сергей Боженко заявил, что новый полигон могут разместить между Новоалтайском и Барнаулом в Первомайском районе.

Факт

В рамках проекта "Комплексная система обращения с отходами" нацпроекта "Экология" к концу 2024 года в России должны обрабатывать 35% отходов и утилизировать 25%.