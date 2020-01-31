Глава Минздрава одобрил строительство перинатального центра на Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин стал одним из первых губернаторов, встретившихся с новым главой Минздрава Михаилом Мурашко, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главной темой обсуждения стали планы строительства перинатального центра в Горном Алтае.

"Республика Алтай входит в число регионов с наиболее высокой рождаемостью, при этом здесь сохраняется высокая младенческая и материнская смертность, – подчеркнул Хорохордин. – Именно поэтому создание современных условий оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи является одним их приоритетных вопросов".

Мурашко одобрил идею включения объекта в федеральные программы поддержки систем регионального здравоохранения, уточнив, что сначала нужно разработать медико-технологическое задание на проектирование медучреждения.

Кроме того, Мурашко и Хорохордин обсудили меры по повышению продолжительности жизни и уменьшению смертности трудоспособного населения.

Ранее Олег Хорохордин объявил войну несанкционированной торговле снюсом – жевательными таблетками с высоким содержанием никотина. Он подчеркнул, что эта продукция крайне опасна для детей. В связи с этим Хорохордин поручил руководителю регионального Роспотребнадзора Леониду Щучинову организовать рейды по торговым точкам.