Изолятор по коронавирусной инфекции устроили недалеко от Барнаула

В детском оздоровительном лагере "Кристалл" в селе Покровка Первомайского района действует изолятор для граждан, прибывших из Китая. И в нем уже успели побывать на карантине три человека. Информация об этом размещена на сайте ГО ЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве сообщили, что на временном карантине в летнем лагере "Кристалл" с 5 по 14 февраля находились трое китайцев, прибывших в Барнаул.

Все это время врачи отслеживали состояние их здоровья. Коронавирус у пациентов не диагностировали. 14 февраля иностранцы покинули пределы лагеря, а уже завтра, 15 февраля, в лагере пройдет студенческий актив АлтГУ, сообщают "Вести Алтай".

Руководство лагеря от комментариев отказалось. Также остается неизвестным, будет ли работать изолятор в качестве детского лагеря в летний период. Не уточняется и о дезинфекции помещения после карантина. Интересно, что местные жители заявили, что вообще впервые слышат об изоляторе.