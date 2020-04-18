Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек

В мире с подтвержденным коронавирусом скончались 154 142 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в реальном времени.
При этом более ста тысяч летальных исходов пришлись на пять стран – США, Италию, Испанию, Францию и Великобританию. В общей сложности в мире подтверждено более 2,24 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели уже 569,5 тысячи пациентов.
Добавим, что в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 273 человека. В Алтайском крае и Республике Алтай смертей с начала эпидемии зафиксировано не было.
Комментарии
ну вот ровно столько сколько умирает в мире за один день.То есть за 4 месяца умерло не 18 миллионов,а 18 миллионов 150 тысяч.Вай вай пандемия.Даже колебания обычного графика не вызвала.
Вы не правильно считаете.
В мире по естественным причинам в день умирает 300 тысяч человек.
За 4 месяца разгула коронавируса умерло столько, сколько умирает за 12 часов в обычном режиме.
И надо учесть, что часть из этих 150 тысяч умерли бы и без коронавируса, ибо там много хроников, глубоких стариков.
Возьми агломерацию Нью-Йорк-Джерси США 18 тысяч смертей за месяц.
Идиоты, вы просто не знаете каково это
АБАЛДЕЕЕТЬ! Заражено целых 0,03% от населения Земли! А умерло 0,002%. Вы о какой пандемии? Онкологию регистрируют по 10млн. в год! И половина из них умирает, т.е. 5млн.! И никому нет дела. Я уж не говорю про сердечно-сосудистые, от которых умирает 20млн. в год.
18.04.2020 14:22
- гость -
каково что? болеть ОРВИ?
Мною вчера была вызвана медсестра по глазки в марлевой повязке спасать моё здоровье:сосуды укрепились,мыщца сердца разработалась.
Типичные колхозники, без мозга но с гонором. Именно такие на Алтае и остались
Остальные подались вна украину прижаться щекой к европе.
18.04.2020 14:59
- гость -
Шевченкова стрёмно слушать. Врет через каждое слово. Одно слово кпрф-шник.
С навозом переборщил реально.
Россия на 13 месте сейчас по количеству заболевших, а совсем недавно были 20. Через день-два будем десятые.
15:07
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Вы политически безграмотны: скоро случится мировой социалистический переворот.Немного осталось куковать зажравшейся буржуазии.
18.04.2020 15:47
- гость -
Россия на 13 месте сейчас по количеству заболевших, а совсем недавно были 20. Через день-два будем десятые.
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Уже на десятом.
От гриппа "Испанка" в начале 20 века умерло Сто миллионов человек, а вы со своим дешевым коровавирусом истерите который день. Вот уж точно, народ на 90% туп.
Путину с первого раза не получилось "оккупай уолл-стрит",со второго получится.Перемен, требуют наши сердца...группа крови на рукаве...PS А пиндосских сланцевиков он полностью придушил,сейчас они только по чуть-чуть предсмертно хрипят.
У меня сегодня ночью сердце прихватило, впервые в жизни. Очень больно было. Умру я скорее всего от болезни сосудов и системы кровообращения, как и большинство из людей. А на ваш вирус чихать я хотел с большой колокольни.
18.04.2020 15:59
- гость -
От гриппа "Испанка" в начале 20 века умерло Сто миллионов человек, а вы со своим дешевым коровавирусом истерите который день. Вот уж точно, народ на 90% туп.
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Так это туп, раз до тебя до сих пор не доходит, чем опасен этот вирус. Тебе надо повторения испанки, чтобы до твоих убогих мозгов дошло, что это такое? Хотя, нет, не дойдет, безполезно УО объяснять что-то.
18.04.2020 16:05
- гость -
У меня сегодня ночью сердце прихватило, впервые в жизни. Очень больно было. Умру я скорее всего от болезни сосудов и системы кровообращения, как и большинство из людей. А на ваш вирус чихать я хотел с большой колокольни.
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Подумаешь, сердце прихватило. У меня прихватывать начало с подросткового возраста, с периода быстрого роста. Увеличь физ.нагрузку, и перестанет прихватывать. Это ты можешь изменить.
18.04.2020 16:05
- гость -
У меня сегодня ночью сердце прихватило, впервые в жизни. Очень больно было. Умру я скорее всего от болезни сосудов и системы кровообращения, как и большинство из людей. А на ваш вирус чихать я хотел с большой колокольни.
--------------------
Подумаешь, сердце прихватило. У меня прихватывать начало с подросткового возраста, с периода быстрого роста. Увеличь физ.нагрузку, и перестанет прихватывать. Это ты можешь изменить.
Так это туп, раз до тебя до сих пор не доходит, чем опасен этот вирус.
Этот вирус опасен тем, что такие как ты визжать начинают и сеют панику. Из-за вас шакалов подстричься нельзя, позакрывали все и визжите от страха. Маску на рожу и марш на карантин, ссыкун паникер.
18.04.2020 16:14
- гость -
Так это туп, раз до тебя до сих пор не доходит, чем опасен этот вирус.
Этот вирус опасен тем, что такие как ты визжать начинают и сеют панику. Из-за вас шакалов подстричься нельзя, позакрывали все и визжите от страха. Маску на рожу и марш на карантин, ссыкун паникер.
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Подстричься и умереть с красивой стрижкой? Воистину, свои мозги дураку не вставишь. Жаль, что этот вирус не убивает в первую очередь умственно отсталых.
15:59
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К примеру украинцам говорят:российский Кремль-это самое плохое что есть на белом свете.Оттуда был организован голодомор на Украине в 30-ых годах.Это всем порядочным украинцам надо помнить.Открывают музей Голодомора по этому поводу.Грузин Джугашвили(русский псевдоним Сталин),грузин Берия,армянин Микоян,хохол Хрущёв и несколько невзрачных евреев решили погубить голодом весь великий украинский народ.
Умный на все 98,7 % украинский народ кричит:"О, йес,йес,ит из" и совершает майдан,который сразу сам называет "Гидным" .Ну а дальше украину пользуют высокоразвитые, вконец демократические страны.Пользуют по своему усмотрению и в своих целях.
Число заражённых: 0,02721% of humanity
Число умерших: 0,00187% of humanity
Вообще то люди когда обращаются в поликлинику думают, что получат всестроннюю объективную специализированную помощь.
Выздоровели уже 569,5 тысячи
То есть трое выздоравливают, а четвертый умирает. Это 25 %. Есть еще болезни, чтобы так легко и быстро распространялись и каждый четвертый умирал?
Хуже того:в приёмных покоях сидят фсб-шники,составляют списки и дают разрешение,кого можно объявлять коронавирусником,а кого нет.Лещенко,Стасу Михайлову сказали -да-да-да ,а вот Максиму Шевченко-нет-нет-нет!
Извините, а от гриппа сейчас кто-нибудь умирает?
18.04.2020 16:05
- гость -
Прибувихивать нада разумно и без фанатизма и хорошие напитки - чтобы с сосудами было получше.
>То есть трое выздоравливают, а четвертый умирает. Это 25 %. Есть еще болезни, чтобы так легко и быстро распространялись и каждый четвертый умирал?
Вообще-то Case Fatality Rate для COVID-19: 6,97%. Для сравнения: чума 30-60%, легионеллёз 15%, первичный амёбный менингоэнцефалит 99%, бешенство 100%.
R0 для COVID-19 составляет 1.4–5.7 (сколько человек заразит 1 заражённый). Для сравнения: корь R0=12–18, ветряная оспа R0=10–12, свинка R0=10–12, полиомиелит R0=5–7.
Вопрос был, а от гриппа умирают? Может и от коронавируса тоже не умирают?
Например, человек умирает от пневмонии, а на каком фоне и что её вызвало, это другое дело.Но, умер от пневмонии. Другой пример. Человек был болен раком, принимал химиотерапию и сердце не выдержало. Куда запишут - от сердечной недостаточности или от рака?
Case Fatality Rate для COVID-19: 6,97%.
Можно написать и 0,97 %, но пока каждый четвертый умирает
COVID-19 походу единственный из всех Case Fatality Rate от кого вакцины нет?
Сколько сейчас в мире заболевших чумой? И есть ли вообще такие?
Твайлайт Спаркл
Вы твердое с теплым не сравнивайте.
Коронавирус стремительно распространяется воздушнокапельным путем, имеет продолжительный скрытый период.
Легочная форма чумы редкость, а передача бешенства от человека к человеку через укус маловероятен.
Этот вирус действует и на гемоглобин в крови,который разносит кислород...Нарушение жизнедеятельности человека не только через лёгкие.Поэтому медики переливают кровь уже переболевшего человека,у которого организм уже справился больному, который в данный момент в опасности.
Это надо слушать
@ Клёсов о самоликвидации коронавируса в русских, китайцах и европейцах @
Любому здравомыслящему человек понятно что эта зараза( как собственно и вся остальная)от пиндостана.Ихние учёные разработали и выпустили на свободу вещества,уничтожающие нефтяные плёнки,которые разлились после крушения танкеров.Вся эта химия прибилась волной до берегов дружественного нам Китая.Китайцы издавна, с детства кушали летучих мышь как наши дети сейчас ихнюю лапшу.И вдруг что-то случилось в природе?Знайте,вся зараза от пиндостана.Там корень зла.Там яйцо.
Вы о какой пандемии
Пандемия - это значит, что заболевание охватило все страны мира.