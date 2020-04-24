Знаки "Карантин" устанавливают по дороге в Змеиногорск

Дорожные знаки, предупреждающие, что Змеиногорский район закрыт на карантин, начали устанавливать в Алтайском крае. Как сообщили читатели amic.ru, например, один из них уже можно увидеть на выезде из Поспелихи.

Напомним, жесткие карантинные меры в муниципалитете губернатор Виктор Томенко ввел 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса. В частности, жителям Змеиногорского района запрещается выходить из дома, въезд в район и выезд из него закрыт. Это касается и транзитного транспорта.

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.

Накануне, 23 апреля, предварительные тесты дали положительный результат еще у 50 человек в Змеиногорском районе. Сейчас анализы перепроверяют.

На 24 апреля, по данным регионального оперштаба, подтверждены 152 случая заболевания COVID-19. Вылечились 18 человек.