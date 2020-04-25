Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 25 апреля федеральный оперативный штаб. Умерли 66 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

2612 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 605 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (605), Мурманской области (193), Дагестане (157) и Нижегородской области (118).

Алтайский край оказался на 13-й позиции среди всех регионов РФ по числу заражений за сутки с показателем 63 человека. Это больше, чем в любом другом регионе Сибири.

В СФО в числе лидеров также оказались Хакасия (29), Новосибирская область (38), Красноярский край (18) и Тува (9).

Всего в России 74 588 заболевших, большинство из них – в Москве (39 509). Почти 6,3 тысячи человек уже вылечились, 681 – умер.