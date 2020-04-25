В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

Еще у 51 человека в Змеиногорском районе подтвердился COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Заболевшие – это контактные лица ранее заразившихся сотрудников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы".
Еще 12 человек заболели коронавирусной инфекцией в других муниципальных образованиях Алтайского края. Таким образом, общее число заражений за сутки составило 63.
Как уже сообщал amic.ru, 23 апреля первоначальные тесты у этих людей дали положительный результат. Анализы перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора и подтвердили 51 новый случай заболевания.
Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.
Губернатор Виктор Томенко ввел 24 апреля жесткие ограничительные меры в Змеиногорском районе в связи со вспышкой коронавируса. В частности, жителям муниципалитета запрещается выходить из дома, въезд в район и выезд из него закрыт. Это касается и транзитного транспорта.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае подтверждены 215 случаев заболевания COVID-19, из них 14 детей. Вылечились 22 человека. Один человек скончался.
Комментарии
Но, шахту не закроем, потому что, как я и сказал: "мы - жадные свиньи".
Распределение случаев коронавируса по городам и районам:
Змеиногорский район – 89 человек,
Барнаул - 65 человек,
Бийск – 11 человек,
Поспелихинский район (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2) – 7 человек,
Горняк – 6 человек,
Павловский район (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2) - 5 человек, Рубцовский район (с. Веселоярск) - 5 человек, Рубцовск – 5 человек
Камень-на Оби – 5 человек,
Змеиногорск – 3 человека,
Крутихинский район (село Крутиха) – 3 человека,
Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека, Советский район (с. Советское). – 2 человека,
Заринск – 1 человек,
Новоалтайск – 1 человек,
Родинский район (п. Мирный) – 1 человек,
Троицкий район (село Троицкое) – 1 человек,
Целинный район (село Верх-Марушка) - 1 человек,
Михайловский район - 1 человек,
Яровое – 1 человек.
Кольцово не подтвердило заражение коронавирусом в Яровом.
Зачем из Башкирии сюда едут? Свои без работы сидят...
Ниче не понимаю, в Бийск приехал мужик к бабушке, 5 дней болел когда стало плохо обратился к врачам и как тут же написали журналисты, из котактных никто ни у кого не выявлен ковид, а здесь толпа народа под сотню человек сразу заразилась, это вот как, что за вирус такой загадочный, избирателный?
Каким образом стимулировать спрос? Вы можете до усёру работать, но вашу продукцию не станут покупать, приоритеты другие.
Перегнали Новосибирск. Но до Красноярска не дотягиваем. Не удивлюсь, если благодаря действиям некоторых персонажей, от которых зависит организация жизни в крае, догоним.
Китай пока единственная страна, в которой все свернуто. И то второй город полыхнул, но быстро перекрыли. А в Америке и Европе еще не очень понятно, когда все свернется, а началось раньше, чем у нас. Только в Германии более менее хорошо, а в США, Англии и Швеции, ощущение, что там заболевших не лечат, а расстреливают
В Великобритании похоже в больницу привозят только умирать. Может эвтаназию применяют, чтобы не мучились?
25.04.2020 12:43
- гость -
Каким образом стимулировать спрос?
Способ единственный, как почти везде и делают - простая раздача денег ВСЕМ!
Покупатели сами определят что им нужно и понесут эти деньги в магазины, те заплатят налоги, производители этих товаров получат заказы .... В общем пройдёт оборот нужной и востребованной продукции. Никто кроме потребителя правильно не отрегулирует спрос.
Но у нас если и сделают, то скорее всего - на своё усмотрение, по "своим" распределЯт помощь и ресурсы, чтобы деньги попали "кому нужно".
Нужно обязательное ношение масок на улице и в общественных местах. Даже хлопковые снизят распространение вируса теми кто болеет бессимптомно. Почему тянут с соответствующими указами? Пофигизм и наплевательство, в то время когда нужны оперативность и ответственность.
25.04.2020 13:00
- гость -
На хрена? В инете набираешь карта коронавируса, там данные ВОЗ по всему миру. Очень интересно, уже к 3 миллионам подходит
В процентном отношении ко всему населению у нас уже несравнимо хуже, чем в Китае, где все началось. Потому что меры по жесткости несравнимы
25.04.2020 12:36
Гость
В Бийск приехал внук из Москвы, знал, что к чему, там уже были жесткие меры, поэтому здесь соблюдал санправила.
На руднике, скорее всего, давно гуляет зараза. Люди болели, их не проверяли, скрывали.
Ну там где то ещё Бьюти индустрия и фитнес на работу просится, давайте им ещё разрешим работать и вообще пачками будут заражаются, мало вирус пошёл ....
13:27, а может пусть введут режим ЧС и будем на попе ровно, все сидеть???
25.04.2020 13:14
- гость -
Думаю, эта зараза вообще давно гуляет, и не только на руднике. Ведь очень многие легко болеют или совсем без симптомов разносят инфекцию.
Пару месяцев назад удивлялись, почему вирус из Китая сначала попал в Европу, потом в Россию, у нас же с Китаем общая граница. Походу он и к нам попал из Китая, только никого не тестировали, пока в Италии умирать пачками не начали. А пока не тестировали у нас возможно умирали с диагнозом ОРВИ или пневмония
25.04.2020 12:45
- гость -
Перегнали Новосибирск.
Подожди. Мы еще не видели сегодняшнего выступления биатлонистов Новосибирска. Ты сравниваешь со вчерашними цифрами.
Вчера знакомый с Н-ска приезжал. Говорит, у вас в Брн хоть в масках много кто ходит, мол, а у нас в Н-ске жизнь бьет ключом как раньше.
Новосиб не сдается.
"По данным оперативного штаба, на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.
За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, — рассказали в оперштабе.
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 247
25.04.2020 12:53
гость
до расстрелов у нас ещё далеко,обойдёмся самоизоляцией и точечным карантином.
,,дальние подступы"- оказались за огородами.
25.04.2020 13:06
- гость -
,,Нужно.."
Медам,эти указы были бы актуальны в начале марта.
на дворе- конец апреля.
только массовая посадка картофеля и овощей на каждом клочке земли спасет нас от вируса.
25.04.2020 13:05
- гость -Способ единственный, как почти везде и делают - простая раздача денег ВСЕМ!
Желательно чемоданами, в долларах и что бы принёс лично Путин)))
25.04.2020 13:57
- гость -
ваш сарказм,сударь- не уместен.
согласен на ежемесячный перевод на мою карту суммы в рублях эквивалентной 1000 $.
даже не от Царя лично.
формулировка-,,ввиду сложившийся ситуации..(разверни сам)".
раз в месяц- пока вся эта муть происходит.
Скоро садоводы поедут морковку сеять и поливать, вот и посмотрим как оно будет, а запретить этим 90% от всех нас дачникам и садоводам нереально! И вся эта профилактика по прежнему не более чем утопия, давным-давно уже надо было просто медикам научиться пневмонию излечивать, а не больницы закрывать-оптимизровать !
И ясно конечно, как многие пишут, что большая вероятность, что вдоль границы с Китаем в Российских регионах уже скорее всего были заразившиеся и переболевшие ещё и до начала всей этой «новоявленной в марте эпидемии..
25.04.2020 14:05
О'Пушкин
25.04.2020 13:57
- гость -
ваш сарказм,сударь- не уместен.
согласен на ежемесячный перевод на мою карту суммы в рублях эквивалентной 1000 $.
Что же так скромно, просите больше. Вы напоминаете Шуру Балаганова, когда Бендер спросил: "Сколько ему нужно денег для полного счастья" Идёт экономический кризис во всём мире и вы скоро будете рады такой сумме в рублях, заработанных каторжным трудом. Если вы этого не понимаете, печально
25.04.2020 14:23
- гость -
ваши ссылки к Шуре и Осе не корректны.
провести параллель между О.Бендером и государством,вы опасный человек,,в каком полку служили..?",поди ещё и детям помогаете?
согласен- прикрывать отход,даже без парабелумма.
наше вам с кисточкой!
Профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели.
А ,как писали, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу,да ещё к тому же в крае появились больные намного позднее,чем в других регионах,то... Как- то- так!
25.04.2020 14:44
- гость
не зря же окончание войны перенесли на 3 сентября.
Из за доминиканки, башкира, лимиты московской столько народа страдает
Среди мировых лидеров даже самые ярые оптимисты и скептики по отношению к пандемии коронавируса постепенно меняют свою риторику. Дональд Трамп, для которого экономика была главным козырем в его президентской кампании, все же признал важность введения ограничительных мер в стране.(Газета.Ру)
Массовой посадкой картофеля и овощей на каждом клочке земли сейчас в Швеции занимаются, там на одного выздоровевшего двое умерших. Но тут никуда не денешься, садить надо, поэтому у нас садоводам разрешили ехать и садить
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.
Кроме того, по словам Семенова, жители Италии медленно приспосабливались к условиям карантина. В частности, они не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности.
25.04.2020 15:36
- гость -
У нас походу скоро начнёт развиваться то что людям жрать нечего и заработать негде и как следствие преступность вырастит. Вот представте себе картину : отправили вы в магазин за хлебом/молоком/морковкой/колбасой Машу или Петю а может и Василину, а им по дороге повстречался Лёша или Василий, а может и даже Азамат, которые дней пять не ели и приставы у них уже отжали всё что можно ...
15:36- гость - "Италия... не соблюдали меры предосторожности."
Руки мыть у них не принято, уличную обувь дома не снимают, вот и получили..
25.04.2020 16:41
месный
Лёша, Василий и Азамат, как ездили на машине, в среднем за полляма, так и ездят. Никакого бума продаж и падения цен в связи с бумом продаж, нет. А Лёша, Василий и Азамат, которые и до короны нигде не работали, так они как встречали в подворотне, так и встречают. И будут встречать, они до короны не работали и после короны работать не пойдут, им в падлу
25.04.2020 16:41
месный
У нас походу скоро начнёт развиваться то что людям жрать нечего и заработать негде и как следствие преступность вырастит.
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Почти все предприятия и организации работают. Вон посмотри, даже рудники не закрывают. А работы столько, что принимают вахтовиков из других регионов. Жители края им не подходят.
Что касается заработать негде, так кризис мировой. Всюду, во всех странах.
23 апреля 2020 г., 11:40, ИА "Амител"
В Алтайском крае в настоящее время работают около 50 крупных промпредприятий. Простаивает пока только ООО "Бриллианты Алроса", сообщил в ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
В настоящее время промпредприятия работают в обычном режиме, выполняют те контракты, что были заключены ранее.
25.04.2020 13:00
- гость -
12:53
12:56
Телевизоров насмотрелись, горемыки.
А Вам лично информацию поставляет сам Господь Бог? Как же задолбали вы - "всезнающие" снобы. Наслушаются дудей, чичваркиных и прочей нечисти и считают себя носителями абсолютной истины. Да ваши сетевые "источники информации" по сравнению с ТВ простая помойка.
Алтайский край оказался на 13-й позиции среди всех регионов РФ по числу заражений за сутки с показателем в 63 человека. Это больше, чем в любом другом регионе Сибири
Руки мыть у них не принято, уличную обувь дома не снимают, вот и получили..
Обнимашки у них приняты и чмоки-чмоки многократные со всеми подряд, а уж с родственниками.......
с этим ОРЗ! С ноября весь край болеть начал, только диагностировать не хотели потому что нечем (медицина в опе), а теперь спохватились. Дурдом на выезде. Куча людей за это время умерло от пневмонии, но это было нормой. А сейчас сотня чихнула и паника. Больницы откройте, а то люди уже начали умирать от других заболеваний и этих смертей в разы больше.
25.04.2020 18:10
- гость -
Вы что серьёзно считаете, что по ТВ вам раскажут то что есть на самом деле, а не то, что выгодно комуто вам сказать ?