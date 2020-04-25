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В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Роспротребнадзор перепроверил результаты первых тестов контактных лиц шахтеров из Змеиногорска
Корбалихинский рудник / Фото: Sib-pm.ru

Корбалихинский рудник / Фото: Sib-pm.ru

Еще у 51 человека в Змеиногорском районе подтвердился COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Заболевшие – это контактные лица ранее заразившихся сотрудников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы".

Еще 12 человек заболели коронавирусной инфекцией в других муниципальных образованиях Алтайского края. Таким образом, общее число заражений за сутки составило 63.

Как уже сообщал amic.ru, 23 апреля первоначальные тесты у этих людей дали положительный результат. Анализы перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора и подтвердили 51 новый случай заболевания. 

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.

Губернатор Виктор Томенко ввел 24 апреля жесткие ограничительные меры в Змеиногорском районе в связи со вспышкой коронавируса. В частности, жителям муниципалитета запрещается выходить из дома, въезд в район и выезд из него закрыт. Это касается и транзитного транспорта. 

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае подтверждены 215 случаев заболевания COVID-19, из них 14 детей. Вылечились 22 человека. Один человек скончался.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.04.2020 11:47
- гость -

Но, шахту не закроем, потому что, как я и сказал: "мы - жадные свиньи".

25.04.2020 11:56
- гость -

Распределение случаев коронавируса по городам и районам:
Змеиногорский район – 89 человек,
Барнаул - 65 человек,
Бийск – 11 человек,
Поспелихинский район (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2) – 7 человек,
Горняк – 6 человек,
Павловский район (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2) - 5 человек, Рубцовский район (с. Веселоярск) - 5 человек, Рубцовск – 5 человек
Камень-на Оби – 5 человек,
Змеиногорск – 3 человека,
Крутихинский район (село Крутиха) – 3 человека,
Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека, Советский район (с. Советское). – 2 человека,
Заринск – 1 человек,
Новоалтайск – 1 человек,
Родинский район (п. Мирный) – 1 человек,
Троицкий район (село Троицкое) – 1 человек,
Целинный район (село Верх-Марушка) - 1 человек,
Михайловский район - 1 человек,
Яровое – 1 человек.

25.04.2020 12:13
- гость -

Кольцово не подтвердило заражение коронавирусом в Яровом.

25.04.2020 12:30
- гость -

Зачем из Башкирии сюда едут? Свои без работы сидят...

25.04.2020 12:36
Гость

Ниче не понимаю, в Бийск приехал мужик к бабушке, 5 дней болел когда стало плохо обратился к врачам и как тут же написали журналисты, из котактных никто ни у кого не выявлен ковид, а здесь толпа народа под сотню человек сразу заразилась, это вот как, что за вирус такой загадочный, избирателный?

25.04.2020 12:43
- гость -

Каким образом стимулировать спрос? Вы можете до усёру работать, но вашу продукцию не станут покупать, приоритеты другие.

25.04.2020 12:45
- гость -

Перегнали Новосибирск. Но до Красноярска не дотягиваем. Не удивлюсь, если благодаря действиям некоторых персонажей, от которых зависит организация жизни в крае, догоним.

25.04.2020 12:53
гость

Китай пока единственная страна, в которой все свернуто. И то второй город полыхнул, но быстро перекрыли. А в Америке и Европе еще не очень понятно, когда все свернется, а началось раньше, чем у нас. Только в Германии более менее хорошо, а в США, Англии и Швеции, ощущение, что там заболевших не лечат, а расстреливают

25.04.2020 12:56
гость

В Великобритании похоже в больницу привозят только умирать. Может эвтаназию применяют, чтобы не мучились?

25.04.2020 13:05
- гость -

25.04.2020 12:43
- гость -
Каким образом стимулировать спрос?

Способ единственный, как почти везде и делают - простая раздача денег ВСЕМ!
Покупатели сами определят что им нужно и понесут эти деньги в магазины, те заплатят налоги, производители этих товаров получат заказы .... В общем пройдёт оборот нужной и востребованной продукции. Никто кроме потребителя правильно не отрегулирует спрос.
Но у нас если и сделают, то скорее всего - на своё усмотрение, по "своим" распределЯт помощь и ресурсы, чтобы деньги попали "кому нужно".

25.04.2020 13:06
- гость -

Нужно обязательное ношение масок на улице и в общественных местах. Даже хлопковые снизят распространение вируса теми кто болеет бессимптомно. Почему тянут с соответствующими указами? Пофигизм и наплевательство, в то время когда нужны оперативность и ответственность.

25.04.2020 13:07
гость

25.04.2020 13:00
- гость -

На хрена? В инете набираешь карта коронавируса, там данные ВОЗ по всему миру. Очень интересно, уже к 3 миллионам подходит

25.04.2020 13:09
гость

В процентном отношении ко всему населению у нас уже несравнимо хуже, чем в Китае, где все началось. Потому что меры по жесткости несравнимы

25.04.2020 13:14
- гость -

25.04.2020 12:36
Гость

В Бийск приехал внук из Москвы, знал, что к чему, там уже были жесткие меры, поэтому здесь соблюдал санправила.

На руднике, скорее всего, давно гуляет зараза. Люди болели, их не проверяли, скрывали.

25.04.2020 13:27
Гость

Ну там где то ещё Бьюти индустрия и фитнес на работу просится, давайте им ещё разрешим работать и вообще пачками будут заражаются, мало вирус пошёл ....

25.04.2020 13:31
Шатал Труба

13:27, а может пусть введут режим ЧС и будем на попе ровно, все сидеть???

25.04.2020 13:33
- гость -

25.04.2020 13:14
- гость -

Думаю, эта зараза вообще давно гуляет, и не только на руднике. Ведь очень многие легко болеют или совсем без симптомов разносят инфекцию.

25.04.2020 13:38
гость

Пару месяцев назад удивлялись, почему вирус из Китая сначала попал в Европу, потом в Россию, у нас же с Китаем общая граница. Походу он и к нам попал из Китая, только никого не тестировали, пока в Италии умирать пачками не начали. А пока не тестировали у нас возможно умирали с диагнозом ОРВИ или пневмония

25.04.2020 13:40
- гость -


25.04.2020 12:45
- гость -
Перегнали Новосибирск.

Подожди. Мы еще не видели сегодняшнего выступления биатлонистов Новосибирска. Ты сравниваешь со вчерашними цифрами.

Вчера знакомый с Н-ска приезжал. Говорит, у вас в Брн хоть в масках много кто ходит, мол, а у нас в Н-ске жизнь бьет ключом как раньше.

25.04.2020 13:43
- гость -

Новосиб не сдается.
"По данным оперативного штаба, на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.
За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, — рассказали в оперштабе.
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 247

25.04.2020 13:45
аминь

25.04.2020 12:53
гость
до расстрелов у нас ещё далеко,обойдёмся самоизоляцией и точечным карантином.
,,дальние подступы"- оказались за огородами.

25.04.2020 13:49
- гость -

25.04.2020 13:06
- гость -
,,Нужно.."
Медам,эти указы были бы актуальны в начале марта.
на дворе- конец апреля.
только массовая посадка картофеля и овощей на каждом клочке земли спасет нас от вируса.

25.04.2020 13:57
- гость -

25.04.2020 13:05
- гость -Способ единственный, как почти везде и делают - простая раздача денег ВСЕМ!

Желательно чемоданами, в долларах и что бы принёс лично Путин)))

25.04.2020 14:05
О'Пушкин

25.04.2020 13:57
- гость -
ваш сарказм,сударь- не уместен.
согласен на ежемесячный перевод на мою карту суммы в рублях эквивалентной 1000 $.
даже не от Царя лично.
формулировка-,,ввиду сложившийся ситуации..(разверни сам)".
раз в месяц- пока вся эта муть происходит.

25.04.2020 14:17
Ната

Скоро садоводы поедут морковку сеять и поливать, вот и посмотрим как оно будет, а запретить этим 90% от всех нас дачникам и садоводам нереально! И вся эта профилактика по прежнему не более чем утопия, давным-давно уже надо было просто медикам научиться пневмонию излечивать, а не больницы закрывать-оптимизровать !

И ясно конечно, как многие пишут, что большая вероятность, что вдоль границы с Китаем в Российских регионах уже скорее всего были заразившиеся и переболевшие ещё и до начала всей этой «новоявленной в марте эпидемии..

25.04.2020 14:23
- гость -

25.04.2020 14:05
О'Пушкин
25.04.2020 13:57
- гость -
ваш сарказм,сударь- не уместен.
согласен на ежемесячный перевод на мою карту суммы в рублях эквивалентной 1000 $.

Что же так скромно, просите больше. Вы напоминаете Шуру Балаганова, когда Бендер спросил: "Сколько ему нужно денег для полного счастья" Идёт экономический кризис во всём мире и вы скоро будете рады такой сумме в рублях, заработанных каторжным трудом. Если вы этого не понимаете, печально

25.04.2020 14:36
О'Пушкин

25.04.2020 14:23
- гость -
ваши ссылки к Шуре и Осе не корректны.
провести параллель между О.Бендером и государством,вы опасный человек,,в каком полку служили..?",поди ещё и детям помогаете?
согласен- прикрывать отход,даже без парабелумма.
наше вам с кисточкой!

25.04.2020 14:44
- гость -

Профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели.

А ,как писали, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу,да ещё к тому же в крае появились больные намного позднее,чем в других регионах,то... Как- то- так!

25.04.2020 14:50
постЪ

25.04.2020 14:44
- гость
не зря же окончание войны перенесли на 3 сентября.

25.04.2020 14:52
- гость -

Из за доминиканки, башкира, лимиты московской столько народа страдает

25.04.2020 14:53
- гость -

Среди мировых лидеров даже самые ярые оптимисты и скептики по отношению к пандемии коронавируса постепенно меняют свою риторику. Дональд Трамп, для которого экономика была главным козырем в его президентской кампании, все же признал важность введения ограничительных мер в стране.(Газета.Ру)

25.04.2020 15:21
гость

Массовой посадкой картофеля и овощей на каждом клочке земли сейчас в Швеции занимаются, там на одного выздоровевшего двое умерших. Но тут никуда не денешься, садить надо, поэтому у нас садоводам разрешили ехать и садить

25.04.2020 15:36
- гость -

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.
Кроме того, по словам Семенова, жители Италии медленно приспосабливались к условиям карантина. В частности, они не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности.

25.04.2020 16:41
месный

25.04.2020 15:36
- гость -

У нас походу скоро начнёт развиваться то что людям жрать нечего и заработать негде и как следствие преступность вырастит. Вот представте себе картину : отправили вы в магазин за хлебом/молоком/морковкой/колбасой Машу или Петю а может и Василину, а им по дороге повстречался Лёша или Василий, а может и даже Азамат, которые дней пять не ели и приставы у них уже отжали всё что можно ...

25.04.2020 16:52
- гость -

15:36- гость - "Италия... не соблюдали меры предосторожности."

Руки мыть у них не принято, уличную обувь дома не снимают, вот и получили..

25.04.2020 17:40
гость

25.04.2020 16:41
месный

Лёша, Василий и Азамат, как ездили на машине, в среднем за полляма, так и ездят. Никакого бума продаж и падения цен в связи с бумом продаж, нет. А Лёша, Василий и Азамат, которые и до короны нигде не работали, так они как встречали в подворотне, так и встречают. И будут встречать, они до короны не работали и после короны работать не пойдут, им в падлу

25.04.2020 17:44
- гость -

25.04.2020 16:41
месный
У нас походу скоро начнёт развиваться то что людям жрать нечего и заработать негде и как следствие преступность вырастит.
--------------------
Почти все предприятия и организации работают. Вон посмотри, даже рудники не закрывают. А работы столько, что принимают вахтовиков из других регионов. Жители края им не подходят.
Что касается заработать негде, так кризис мировой. Всюду, во всех странах.

25.04.2020 18:03
- гость -

23 апреля 2020 г., 11:40, ИА "Амител"
В Алтайском крае в настоящее время работают около 50 крупных промпредприятий. Простаивает пока только ООО "Бриллианты Алроса", сообщил в ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
В настоящее время промпредприятия работают в обычном режиме, выполняют те контракты, что были заключены ранее.

25.04.2020 18:10
- гость -

25.04.2020 13:00
- гость -
12:53
12:56
Телевизоров насмотрелись, горемыки.
А Вам лично информацию поставляет сам Господь Бог? Как же задолбали вы - "всезнающие" снобы. Наслушаются дудей, чичваркиных и прочей нечисти и считают себя носителями абсолютной истины. Да ваши сетевые "источники информации" по сравнению с ТВ простая помойка.

25.04.2020 18:17
- гость -

Алтайский край оказался на 13-й позиции среди всех регионов РФ по числу заражений за сутки с показателем в 63 человека. Это больше, чем в любом другом регионе Сибири

25.04.2020 19:50
- гость -

Руки мыть у них не принято, уличную обувь дома не снимают, вот и получили..

Обнимашки у них приняты и чмоки-чмоки многократные со всеми подряд, а уж с родственниками.......

25.04.2020 20:04
Задолбали

с этим ОРЗ! С ноября весь край болеть начал, только диагностировать не хотели потому что нечем (медицина в опе), а теперь спохватились. Дурдом на выезде. Куча людей за это время умерло от пневмонии, но это было нормой. А сейчас сотня чихнула и паника. Больницы откройте, а то люди уже начали умирать от других заболеваний и этих смертей в разы больше.

25.04.2020 20:21
месный

25.04.2020 18:10
- гость -

Вы что серьёзно считаете, что по ТВ вам раскажут то что есть на самом деле, а не то, что выгодно комуто вам сказать ?

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