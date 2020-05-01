Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин

Бывший директор завода "Сибприбормаш" Александр Черемисин ушел из жизни в возрасте 66 лет, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Он руководил предприятием 23 года.

"Александр Яковлевич в 1997 году принял завод в сложнейшем финансовом и социально-экономическом положении, – констатировали в региональном правительстве. – Благодаря грамотным управленческим решениям сумел сохранить производственный и кадровый потенциал предприятия, добиться значительного роста объемов производства продукции специального назначения и товаров народного потребления".

По его инициативе строили дороги, благоустраивали дворы и улицы наукограда. В 2015 году Александру Черемисину присвоили звание почетного гражданина города Бийска.

Это звание дают людям, внесшим наибольший вклад в социально-экономическое развитие города, пользующимся заслуженным авторитетом и уважением.

Также Александра Черемисина награждали медалью "За заслуги в труде", знаками "За заслуги перед городом Бийском" III и II степени, а также орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.