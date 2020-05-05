Вторник, 5 Май, 21:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
8°

155370 +10102
Обь
491см +16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Потенциально консолидированный бюджет региона может не досчитаться 18 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край вошел в число сибирских регионов, экономика которых приняла на себя серьезный удар из-за коронавируса и мер для борьбы с ним, сообщает издание "ЧС-инфо".

Журналисты составили рейтинг регионов Сибири, которые публично дали прогноз по финансовым потерям консолидированного бюджета из-за пандемии COVID-19.

Возглавила список Томская область, где могут недосчитаться 25 млрд рублей. Второе место заняла Иркутская область (20 млрд рублей), третье – Алтайский край (18 млрд).

Также о потерях от 10 млрд рублей публично объявляли власти Новосибирской (13 млрд) и Омской областей (10 млрд).

Как ранее писал amic.ru, министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей. 

Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.05.2020 18:08
- гость -

вот даже не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.

5.05.2020 18:15
- гость -

18:08
сухари сушить

5.05.2020 18:26
Гость

Как то нелепо эти две новости смотрятся ))
https://www.amic.ru/news/460017/

5.05.2020 18:29
- гость -

нелепо )))

5.05.2020 18:36
- гость -

размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!

5.05.2020 18:36
- гость -

Лицемеры! "Меры по поддержке "... ни копейки государство не дало.. все ввгрызет. И налоги и аренду . Только половина из этих предприятий умрёт. И государство опять обвинить бизнес в том, что они сдох. Хорош хозяин, если у него куры дохнут с голоду

5.05.2020 18:48
1

Так весь этот озвученный перечень не потери, а только перенос на другие периоды получения денежных средств. Все это бюджет получит через полгода. Не получит, так сдерет через приставов и суды. Не надо переживать, ничего не потеряется, никакие 18 млрд. руб. Просто громкие заявления на опережение: а вдруг что-то пойдет не так или Москва сжалится и денег подкинет.

5.05.2020 18:48
- гость -

5.05.2020 18:36
- гость -
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
===============
О каком размене вы пишете? Практически все предприятия и организации как работали, так и работают. Может, 100 парикмахеров закрыли салоны и стригли на дому. Так они и раньше так делали. Вспоминаете выходную неделю в начале апреля? В НГ- праздники 2 недели не работают. Что-то не слышно было зимой криков: Капец бизнесу!

5.05.2020 18:51
- гость -

Сколько в комментах бравых Д"Артаньянов и Атосов с Портосами.

5.05.2020 18:52
гость

один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса

Интересно, что по работающим предприятиям скорее всего тоже один из лидеров

5.05.2020 18:52
- гость -

5.05.2020 18:36
- гость -
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
===============
О каком размене вы пишете?

5.05.2020 18:59
гость

Жизнь даже одного человека нельзя разменять на деньги. Это трудно понять тем, кто маму родную продать может, чтобы разменять жизнь старушки на бабки. Ведь после старушки хатка освободится. Не уверен, что эти особи - люди

5.05.2020 19:01
гость

Вообще животный инстинкт позволяет стареньких и больных кидать, они стаю задерживают

5.05.2020 19:02
- гость -

5.05.2020 18:59
гость
Жизнь даже одного человека нельзя разменять на деньги.
---------------------
Жизнь променяли даже не на деньги. На идею, что "надо всех иммунизировать путем заражения. Слабые и старые должны умереть."

5.05.2020 19:04
- гость -

5.05.2020 19:01
гость
Вообще животный инстинкт позволяет стареньких и больных кидать, они стаю задерживают
-------------
В стае животных - да.
В человеческом обществе другие законы.

5.05.2020 19:05
- гость -

А надо всего-то купить линий по производству 100 млн масок в сутки (грубо, 30% потребности страны, а ведь еще и на экспорт можно).
При себестоимости в 2 рубля их можно продавать оптом, например, по 12 рублей.
Итого 1 млрд прибыли в сутки.
Или 360 млрд в год.
И вот Алтайский край становится уже раем с профицитным бюджетом и средней зарплатой выше среднероссийских.

5.05.2020 19:05
- гость -

дык енто как подсчитывать...есть бухгалтеры у которых умножение два на два-сколько надо столько и будет...

5.05.2020 19:22
гость

Вот чего тоже не пойму, это почему бы не забить аптеки медицинскими масками? Ведь если они по адекватной цене, ну хотя бы по 15-20 рублей, они будут улетать. Их раньше продавали по 5 рублей. Понятно, что по 39 они лежат и то в одной аптеке

5.05.2020 19:43
- гость -

Вот чего тоже не пойму, это почему бы не забить аптеки медицинскими масками?____________________

Первым признаком окончания пандемии в России станет появление масок во всех аптеках.

5.05.2020 19:44
- гость -

Экономический-то провал намордниками и антисептическими брызгалками не исправишь.
Вирус пройдёт, и дальше что? Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?

5.05.2020 19:58
- гость -

5.05.2020 19:44
- гость -
Экономический-то провал намордниками и антисептическими брызгалками не исправишь.
Вирус пройдёт, и дальше что? Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?
---------------
Выходить из экономического кризиса получается быстрее, когда больше живых здоровых людей. Чем из того же кризиса, когда полно больных, требующих медицинского ухода и оплаты больничных.

5.05.2020 19:59
- гость -

На ютуьби видет сегодня свежий ролик от российского эмигранта.Полицейская машина в Нью-Йорке останавливается и даёт через окно маску прохожему. Чтоб тот хайло прикрыл .

5.05.2020 20:04
- гость -

Правда там есть,где и на улице на прилавке маски продают вместе с антисептиками )

5.05.2020 20:06
- гость -

5.05.2020 19:44
- гость -
Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?
--
отчего безработица?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
21:42
9 мая обращение Путина покажут после повтора хоккейного финала "Россия – Германия" 0
20:11
Томенко предложил Путину расширить список получателей поддержки по COVID-19 0
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 37 1
19:03
"Мы можем чем-то помочь?" Instagram заблокировал хештэг #море 1
18:30
Депутат АКЗС сообщила о "сотнях людей" в ТЦ Рубцовска из-за скидок 10
17:59
Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса 24
17:30
Глава Барнаула посетил подтопленный Затон 13
16:48
Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" 8
16:28
Майский снегопад прошел в Алтайском крае. Видео 0
15:54
Фейк о смерти зараженного коронавирусом разоблачили в Горном Алтае 1
15:30
Алтайский рыбак наловил краснокнижной рыбы на полмиллиона рублей 13
14:58
Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч 12
14:26
Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать? 10
13:50
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса 20
13:06
В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах 8
12:34
Еще 26 жителей Алтайского края переболели COVID-19 и выписались из больниц 3
12:00
В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом 12
11:57
В Алтайском крае скончался еще один больной с COVID-19 32
11:38
Алтайские туристы прибыли в Новосибирск рейсом из Германии 9
11:08
Пожарные спасли двух человек с балкона горящей квартиры в Барнауле 18
10:31
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае 2
10:14
В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая 55
09:34
Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком 16
09:01
Стала известна судьба передачи Никиты Михалкова после его слов о чипировании людей 83
08:35
Apple показала новый MacBook Pro 1
08:07
Житель Омска насмерть разбился на грузовике в Горном Алтае 3
07:34
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 3
07:04
Российские банки увеличили выпуск цифровых карт 1
06:32
Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19 17
06:01
Холод и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 мая 0
23:45
Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:32
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений 32
21:21
Три садовых домика сгорели в Алтайском крае 0
20:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 36 1
19:55
Школьники раздают георгиевские ленты детям войны в Барнауле 17
18:57
Анна Попова заявила о невозможности полной победы над COVID-19 14
18:24
Уволенный из "Марии-Ра" грузчик разнес стеллаж с алкоголем 15
17:42
Больше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России за сутки 25
17:07
Дорогу на остров Шубинский временно перекрыли из-за подтопления 2
16:33
Названы самые вредные привычки россиян во время самоизоляции 0
16:00
Экспонаты музеев Алтайского края "переместятся" на радио 1
15:20
Второй пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 36
15:15
В Минтруде пояснили, как будет проходить оплата нерабочих дней в мае 1
14:42
Сергей Шубенков не собирается уезжать из Барнаула 24
14:05
Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула 21
13:31
Россияне рассказали о своих увлечениях в самоизоляции 0
13:01
Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае 0
12:33
В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи 45
12:02
В барнаульском зоопарке родился детеныш северного оленя 2
11:31
Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.