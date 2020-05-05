Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса

Алтайский край вошел в число сибирских регионов, экономика которых приняла на себя серьезный удар из-за коронавируса и мер для борьбы с ним, сообщает издание "ЧС-инфо".
Журналисты составили рейтинг регионов Сибири, которые публично дали прогноз по финансовым потерям консолидированного бюджета из-за пандемии COVID-19.
Возглавила список Томская область, где могут недосчитаться 25 млрд рублей. Второе место заняла Иркутская область (20 млрд рублей), третье – Алтайский край (18 млрд).
Также о потерях от 10 млрд рублей публично объявляли власти Новосибирской (13 млрд) и Омской областей (10 млрд).
Как ранее писал amic.ru, министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей.
Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.
Комментарии
вот даже не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.
18:08
сухари сушить
Как то нелепо эти две новости смотрятся ))
https://www.amic.ru/news/460017/
нелепо )))
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
Лицемеры! "Меры по поддержке "... ни копейки государство не дало.. все ввгрызет. И налоги и аренду . Только половина из этих предприятий умрёт. И государство опять обвинить бизнес в том, что они сдох. Хорош хозяин, если у него куры дохнут с голоду
Так весь этот озвученный перечень не потери, а только перенос на другие периоды получения денежных средств. Все это бюджет получит через полгода. Не получит, так сдерет через приставов и суды. Не надо переживать, ничего не потеряется, никакие 18 млрд. руб. Просто громкие заявления на опережение: а вдруг что-то пойдет не так или Москва сжалится и денег подкинет.
5.05.2020 18:36
- гость -
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
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О каком размене вы пишете? Практически все предприятия и организации как работали, так и работают. Может, 100 парикмахеров закрыли салоны и стригли на дому. Так они и раньше так делали. Вспоминаете выходную неделю в начале апреля? В НГ- праздники 2 недели не работают. Что-то не слышно было зимой криков: Капец бизнесу!
Сколько в комментах бравых Д"Артаньянов и Атосов с Портосами.
один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса
Интересно, что по работающим предприятиям скорее всего тоже один из лидеров
5.05.2020 18:36
- гость -
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
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О каком размене вы пишете?
Жизнь даже одного человека нельзя разменять на деньги. Это трудно понять тем, кто маму родную продать может, чтобы разменять жизнь старушки на бабки. Ведь после старушки хатка освободится. Не уверен, что эти особи - люди
Вообще животный инстинкт позволяет стареньких и больных кидать, они стаю задерживают
5.05.2020 18:59
гость
Жизнь даже одного человека нельзя разменять на деньги.
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Жизнь променяли даже не на деньги. На идею, что "надо всех иммунизировать путем заражения. Слабые и старые должны умереть."
5.05.2020 19:01
гость
Вообще животный инстинкт позволяет стареньких и больных кидать, они стаю задерживают
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В стае животных - да.
В человеческом обществе другие законы.
А надо всего-то купить линий по производству 100 млн масок в сутки (грубо, 30% потребности страны, а ведь еще и на экспорт можно).
При себестоимости в 2 рубля их можно продавать оптом, например, по 12 рублей.
Итого 1 млрд прибыли в сутки.
Или 360 млрд в год.
И вот Алтайский край становится уже раем с профицитным бюджетом и средней зарплатой выше среднероссийских.
дык енто как подсчитывать...есть бухгалтеры у которых умножение два на два-сколько надо столько и будет...
Вот чего тоже не пойму, это почему бы не забить аптеки медицинскими масками? Ведь если они по адекватной цене, ну хотя бы по 15-20 рублей, они будут улетать. Их раньше продавали по 5 рублей. Понятно, что по 39 они лежат и то в одной аптеке
Вот чего тоже не пойму, это почему бы не забить аптеки медицинскими масками?____________________
Первым признаком окончания пандемии в России станет появление масок во всех аптеках.
Экономический-то провал намордниками и антисептическими брызгалками не исправишь.
Вирус пройдёт, и дальше что? Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?
5.05.2020 19:44
- гость -
Экономический-то провал намордниками и антисептическими брызгалками не исправишь.
Вирус пройдёт, и дальше что? Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?
---------------
Выходить из экономического кризиса получается быстрее, когда больше живых здоровых людей. Чем из того же кризиса, когда полно больных, требующих медицинского ухода и оплаты больничных.
На ютуьби видет сегодня свежий ролик от российского эмигранта.Полицейская машина в Нью-Йорке останавливается и даёт через окно маску прохожему. Чтоб тот хайло прикрыл .
Правда там есть,где и на улице на прилавке маски продают вместе с антисептиками )
5.05.2020 19:44
- гость -
Как жить будем? Если безработица тотальная будет. Тогда точно на улицу не сунетесь лишний раз, чтоб не ограбили.
Господи, кому я это пишу?
--
отчего безработица?