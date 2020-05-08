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Губернатор Липецкой области предложил использовать химикаты для разгона жителей

, ИА "Амител"
Нарушителей режима самоизоляции глава региона сравнил с клещами
Фото: lipetsknews.ru

Фото: lipetsknews.ru

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время беседы с мэром Липецка Евгенией Уваркиной предложил использовать химикаты против местных нарушителей самоизоляции. Аудиозапись разговора опубликовал телеграм-канал "Чернозем".

На совещании с губернатором Уваркина рассказывала об использовании нового дезинфицирующего средства, которое работает по "принципу тумана" и имеет "очень большое покрытие". Мэр Липецка рассказала, что рассматриваются территории, где эти средства можно применять – например, на остановках общественного транспорта, а затем – для обработки от клещей.

"Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы они думали: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят"... Выберете точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать", – заявил Артамонов.

Мэр Липецка ответила, что химикаты распылят на набережной, где "постоянно тусуются гопники". Губернатор также отметил, что химикаты также нужно применить возле торгового центра, где собираются по 50 человек на машинах.

"А вдруг полягут? Ну, то есть надо попробовать сначала", – сказала Уварина. Артамонов ответил, что если "кто-нибудь поляжет", то мэра привлекут к ответственности.

Подлинность аудиозаписи уже подтвердили в областной администрации изданию "Мост ТВ". Там рассказали, что совещание прошло еще в начале апреля, и заявили, что приведенные слова вырваны из контекста. В областной прокуратуре также заявили, что к ним не поступало обращений с требованием начать проверку из-за высказываний губернатора. Оснований для проверки в прокуратуре не нашли.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.05.2020 12:58
- гость -

Мыслят как оккупанты?!

8.05.2020 13:10
- гость -

Кто из наших депутатов подхватит интересную идею?! Ну же! мысль свежа и оригинальна. Не стесняемся, толкаем в массы.

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