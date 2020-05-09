Праздник к нам приходит: как в Барнауле во время пандемии поздравили ветеранов

9 мая во дворах многоэтажных домов Барнаула состоялись мини-концерты в честь юбилея Победы. Ветераны и их соседи по дому могли насладиться любимыми военными песнями с балконов своих квартир. Первым, кого навестила утром 9 мая специальная фронтовая бригада "Победа в каждом из нас", стал ветеран Петр Субботин и его супруга. Они махали артистам с балкона, подпевали и говорили после каждый песни "Спасибо за поздравление".

"Фронтовые бригады" – это федеральный проект, который в Алтайском крае поддержали и реализуют проект "Победа в каждом из нас", Алтайское региональное отделение "Волонтеры Победы" и Алтайский центр развития добровольчества.

Как рассказал amic.ru заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко, с самого утра по поручению губернатора Виктора Томенко все министры обзванивают ветеранов, лично приезжают к ним вместе с фронтовыми бригадами во дворы. Из-за эпидемии коронавируса в этом году решили все поздравления делать в дистанционном режиме, чтобы не подвергать ветеранов риску. Игорь Степаненко отметил, что в условиях изоляции были организовано несколько интересных мероприятий в городах и районах края. Заместитель председателя правительства выразил уверенность, что эпидемиологическая ситуация улучшится и можно будет с размахом провести в крае Парад Победы. Этот же 9 мая ему напоминает, как отмечали праздник в его детстве – с концертами во дворе.

"Я помню, как люди ставили столы во дворах, собирались все соседями и праздновали. Мы понимаем, что этот праздник делает нас единым. Даже когда просят изолироваться всем, это очень трудно сделать. С пониманием к этому относятся и правоохранительные органы. Так получилось, что в непривычном формате мы отмечаем всей страной это 9 Мая. Мы обязательно еще отметим День Победы в привычном формате. У нас весь этот год – Год памяти и славы. Успеем еще не раз отпраздновать", – сообщил Игорь Степаненко.

Всего "фронтовые бригады", состоящие из певца или певицы и звукорежиссера, в сопровождении ретроавтомобиля посетили 30 дворов краевой столицы. В общей сложности в них проживают около 70 ветеранов. Организаторы концерта старались выбирать тех героев войны, которые могут самостоятельно передвигаться и легко осилят 15-минутный концерт под своим окном. Для Петра Субботина артисты исполнили четыре композиции, включая легендарную песню "День Победы" и "Алеша", посвященную нашему земляку Алексею Скурлатову.

"Для каждого из насДень Победы – один из важнейших праздников. К нему у наших людей всегда очень трепетное отношение. И в юбилейный год нам не хотелось оставлять жителей Барнаула совсем без праздника из-за карантина. Поэтому мы придумали такую интересную, песенную форму поздравления и создания праздничной атмосферы. Приятно, что наша идея нашла отклик. И мы все вместе, не нарушая режима самоизоляции, поздравляем ветеранов и жителей Барнаула песнями", – пояснил amic.ru координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

После небольшого концерта ветеран и его супруга поаплодировали артистам, которые, в свою очередь, поклонились Петру Субботину за его подвиг. К слову, во дворе, где живет ветеран, накануне 75-летия Победы высадили дерево с именной табличкой. Память о героизме Петра Субботина должна жить вечно.