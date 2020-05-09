"Твиттер" Белого дома забросали флагами СССР после поста о победе США

На "Твиттер" Белого дома обрушился вал фотографий с советскими флагами после того, как они в своем посте исключили СССР из числа освободителей мира от фашистов.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!" – гласит текст поста.

После этого американскому правительству стали массово напоминать, что им следовало бы открыть учебники истории или хотя бы посмотреть архивные фото, если они лучше воспринимают информацию через картинки.

В качестве такого "учебного пособия" комментаторы выбрали фотографию с советским солдатом, который водружает флаг СССР на взятый Красной армией Рейхстаг.