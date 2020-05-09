"Твиттер" Белого дома забросали флагами СССР после поста о победе США

На "Твиттер" Белого дома обрушился вал фотографий с советскими флагами после того, как они в своем посте исключили СССР из числа освободителей мира от фашистов.
"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!" – гласит текст поста.
После этого американскому правительству стали массово напоминать, что им следовало бы открыть учебники истории или хотя бы посмотреть архивные фото, если они лучше воспринимают информацию через картинки.
В качестве такого "учебного пособия" комментаторы выбрали фотографию с советским солдатом, который водружает флаг СССР на взятый Красной армией Рейхстаг.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
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