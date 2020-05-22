Ракетные войска под Барнаулом получат новые пусковые установки ЯРС

Два полка ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом до конца года вооружат мобильным комплексом ЯРС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела боевой подготовки РВСН Виктора Фотюка.
"В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс ЯРС еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения", – сказал Фотюк.
ПГРК "ЯРС" – современный российский пусковой комплекс, оснащенный твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. С прошлого года ими начали заменять в российских войсках устаревшие "Тополь-М". Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.
Ранее amic.ru сообщил, первый полк с ПГРК "ЯРС" начал свое боевое дежурство еще в декабре 2019 года. В общей сложности в РВСН находится порядка 200 таких установок.
Комментарии
Господи, счастье то какое!!!
Ракеты вместо еды. План Путина.
22.05.2020 09:56
- гость -
Поменяйте пластинку и методичку!
Опять будут дороги перекрывать, катая их туда-сюда?
22.05.2020 10:05
Я
А на ней что-то не так?
Ядерные... Тряханет и нам хана?
нет ракетных войск в РФ,есть РВСН
Понятно, зачем секретные сведения иногда попадают на страницы амика – для того, чтобы больше привлечь посетителей, в том числе из пиндосии и разного рода украин. То-то комментаторов врагов Росси так много стало на этих страницах, причем отмечаются самыми первыми, не спят, следят, как бы чего не пропустить, как мухи на овно слетаются. Хотя нам и своих хватало, месных врагов. На международный уровень, что ли надо выйти в рейтинге посещаемости?
09:56, когда ты уже наешься?
09:56 гость - Ракеты вместо еды. План Путина.
Неужели думаете, что такое убогое проходит в пропаганде? Вы на какой уровень мозгов населения рассчитываете, - по себе меряете?
-гость- 11:15
ссср помните? так там были самые ракетные ракеты, вместо еды разумеется, так вот, его больше нет, историю учите, она повторяется.
Будем по вирусу из них пулять)))
22.05.2020 11:26
гость
Родились в 1992?
22.05.2020 11:34
Василиса
Судя по комментарию, вы просто прекрасны!
22.05.2020 11:35
Я
Я родился в 1967 и потдтерждаю слова 22.05.2020 11:26
гость о том что много место чего были ракеты и прочая самая самая фигня котрая потом оказалась далеко не самая самая к тому-же.
Если у них нет хлеба, пусть гордятся вооружением!
Если у них нет хлеба, пусть гордятся вооружением! Мария Антуанетта
Если у них нет хлеба, пусть гордятся вооружением! Мария Антуанетта
Отлично! Как раз по нерезиновой еб*ть!
Сколько говорите до Москвы? Как раз прям.
11:26гость
Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
На Казанском авиационном заводе состоялась торжественная передача сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 авиационному отряду специального назначения войск Росгвардии.
Это первая машина из серии модернизированных Ту-160, заказанных Росгвардией. Самолёт способен запускать крылатые ракеты, не входя в зону действия ПВО противника или прорывая ПВО на сверхзвуковых скоростях. Одним из преимуществ нового самолёта станет возможность летать на низких высотах, что позволит росгвардейцам высаживаться в городах, распылять слезоточивый газ и набрасывать сетку на нарушителей общественного порядка.
«Сформировался серьёзный силовой диспаритет между армией генерала Шойгу и армией генерала Золотова. Это создаёт угрозу стабильности в стране. Сегодня ВВС Минобороны имеют стратегическую авиацию, а Росгвардия не имеет. Более того, Минобороны располагает ядерным оружием, а Росгвардия не располагает. Создание баланса сил внутри страны — залог покоя, мира и стабильности», — заявил один из военных экспертов на условиях анонимности.
недоедающим ( или которые вечно жрать хотят)и с гвоздями в ..( это голова ей еДят)
ЯРС расшифровывается просто Ядерная Ракета Сдерживания ,дай бог что бы эти( и им подобные ) ракеты ни когда не взлетали ! ( ни с Северного ни с Южного полушария) военные только отрабатывали учебные пуски. Это оружие паритета, у потенциального противника есть такое -же.и ты об этом знаешь!
это как например как с тобою ( с гвоздями в то чем еДят)поливаемые бытовыми и прочими отходами полицейские ( менты)
только представить что их (правоохранительной системы, тех самых ментов )нет! будет произвол.
гвоздеголового первого за пинают на улице, предварительно поимев такая же гопота.