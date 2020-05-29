Уголовное дело возбудили против главы Славгорода

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Славгорода Сергея Горбунова, которого задержали по подозрению в коррупции, информирует пресс-центр СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 29 мая 2020 года Горбунов получил взятку в размере более двух миллионов рублей от директора одного из предприятий. Деньги предназначались для того, чтобы организацию выбрали в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка процедур закупки.

Во время задержания чиновник попытался избавиться от наличности, однако стражи порядка воспрепятствовали этому.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия совместно с подозреваемым. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова стало известно в пятницу, 29 мая. Сотрудники отдела по противодействию коррупции регионального ГУ МВД арестовали чиновника во время передачи ему двух миллионов рублей.

Позже было объявлено, что временно исполняющим обязанности главы города назначили председателя городского комитета по ЖКХ и экологии Дмитрия Петракова.