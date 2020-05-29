Пятница, 29 Май, 22:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,75
€ 78,55
19°

387623 +8572
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Уголовное дело возбудили против главы Славгорода

, ИА "Амител"
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении чиновника под стражу
Фото: topdialog.ru

Фото: topdialog.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Славгорода Сергея Горбунова, которого задержали по подозрению в коррупции, информирует пресс-центр СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 29 мая 2020 года Горбунов получил взятку в размере более двух миллионов рублей от директора одного из предприятий. Деньги предназначались для того, чтобы организацию выбрали в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка процедур закупки.

Во время задержания чиновник попытался избавиться от наличности, однако стражи порядка воспрепятствовали этому.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия совместно с подозреваемым. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова стало известно в пятницу, 29 мая. Сотрудники отдела по противодействию коррупции регионального ГУ МВД арестовали чиновника во время передачи ему двух миллионов рублей.

Позже было объявлено, что временно исполняющим обязанности главы города назначили председателя городского комитета по ЖКХ и экологии Дмитрия Петракова.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:22
Почти к полутора тысячам человек присосались клещи в Алтайском крае за неделю 0
21:51
Уголовное дело возбудили против главы Славгорода 0
21:23
Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу заболевших COVID-19 за неделю 0
20:49
Страсти по-чойски. Житель Алтая убил соперника и на тележке отвез тело к магазину 0
20:23
Подсчитана доля российских туристов с "терпением на исходе" из-за самоизоляции 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 61 0
19:22
В Роскачестве рассказали, можно ли похудеть с помощью алкоголя 0
18:57
Михаил Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса 8
18:28
"Без слез не глянешь". Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе 1
17:54
Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве 5
17:49
Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке 3
17:28
Житель Барнаула "проспал" 800 тысяч рублей 1
17:15
"Симку" привезут на такси. В Tele2 рассказали, как пандемия изменила работу оператора 0
17:04
Позагорать получится, но не в Барнауле. О погоде в Алтайском крае на выходных 0
16:53
Супруг звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от коронавируса 1
16:39
Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитательницы детского сада в Барнауле 0
16:29
В Барнауле будут искать пьяных автомобилистов 2
16:18
Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии 0
16:07
Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19 10
15:55
Искусство быть родителем. Психологи АлтГПУ бесплатно помогают семьям Барнаула 0
15:42
Моргенштерн показал, как выглядел год назад 12
15:30
Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России 2
15:20
Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей 24
15:05
В России предложили создать реестр педофилов 7
14:43
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото 0
14:30
"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения 36
14:19
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе 24
14:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика 8
13:55
Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора 7
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 17
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 5
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 63
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 18
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 8
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 14
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 8
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 22
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 16
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 24
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 7
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 14
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 127
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 29
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 7
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 7
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.