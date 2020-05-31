Житель Барнаула печатает на 3D-принтере пластиковые щитки и раздает их врачам

Барнаулец Николай Шапран изготавливает на 3D-принтере защитные пластиковые щитки и бесплатно раздает их врачам, сообщает Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Николай владеет студией 3D-печати r3printru, которая оборудована шестью принтерами. Горожанин активно интересуется мировыми трендами в этой области и в феврале этого года он узнал о движении активистов из Чехии, которые делали маски для врачей. Мужчина решил не отставать, и уже в марте занялся тем же самым.

Первоначально Николай сам развозил средств защиты по регистратурам барнаульских поликлиник. Сейчас к мейкеру приходят заказы со всего Алтайского края. Щитками из прозрачного пластика, которые он создает, удобно пользоваться, их легко дезинфицировать и можно надевать многократно.

В апреле к добровольцу присоединились партнеры и поддержали его финансово. Как отмечает барнаулец, общими силами уже изготовлены маски для кардиологического и диагностического центров. Кроме того, поступил запрос от железнодорожной больницы и Бийской ЦРБ. "На данный момент изготовлено порядка 500 защитных масок", — рассказал он.