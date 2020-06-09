Алтайское реготделение "Единой России" направит своих наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующее соглашение 9 июня подписали секретарь реготделения партии Александр Романенко и председатель Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Лев Коршунов.

В Алтайском крае в период голосования будут работать 1802 избирательных участка, на каждом задействуют наблюдателей от ЕР. Они будут обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Задача – следить за ходом голосования и подсчетом голосов.

"Мы очень рады, что Общественная палата одним из основных помощников на предстоящем общероссийском голосовании выбрала партию "Единая Россия" одним из партнеров. Соглашение об этом мы заключаем сегодня. Главная наша совместная задача – обеспечить объективность и легитимность процедуры, а также чтобы голосование прошло безопасно для жителей Алтайского края. Я уверен, что наша совместная работа будет плодотворна", – цитирует Александра Романенко партийный сайт.

По словам председателя Общественной палаты Алтайского края Льва Коршунова, совместное наблюдение за ходом голосования сделает процесс прозрачным и открытым, "чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения".

Отметим, на федеральном уровне Общественная палата РФ заключила соглашения с несколькими парламентскими и непарламентскими партиями. В Алтайском крае на данный момент такое соглашение с ОПАК подписала только "Единая Россия".