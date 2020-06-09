Алтайское реготделение "Единой России" направит своих наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующее соглашение 9 июня подписали секретарь реготделения партии Александр Романенко и председатель Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Лев Коршунов.
В Алтайском крае в период голосования будут работать 1802 избирательных участка, на каждом задействуют наблюдателей от ЕР. Они будут обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Задача – следить за ходом голосования и подсчетом голосов.
"Мы очень рады, что Общественная палата одним из основных помощников на предстоящем общероссийском голосовании выбрала партию "Единая Россия" одним из партнеров. Соглашение об этом мы заключаем сегодня. Главная наша совместная задача – обеспечить объективность и легитимность процедуры, а также чтобы голосование прошло безопасно для жителей Алтайского края. Я уверен, что наша совместная работа будет плодотворна", – цитирует Александра Романенко партийный сайт.
По словам председателя Общественной палаты Алтайского края Льва Коршунова, совместное наблюдение за ходом голосования сделает процесс прозрачным и открытым, "чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения".
Отметим, на федеральном уровне Общественная палата РФ заключила соглашения с несколькими парламентскими и непарламентскими партиями. В Алтайском крае на данный момент такое соглашение с ОПАК подписала только "Единая Россия".
Комментарии
Ну такое голосование просто не может пройти без партии сами знаете кого. А вот журналистов, представителей других партий, международных наблюдателей правильно сделали, что решили не пускать. Теперь любой человек понимает, что же это за процесс.
Пчелы против меда
Волк защитит овец от от медведя.
Да пусть хоть заголосуются и занаблюдаются, могут прямо пачками при всех бюллетени сбрасывать, пусть хоть что про это говорят - я это мракобесие не признаю и участвовать в нем не собираюсь!
Не пойду.
Я узнал справа мужчину в маске. Это главный единорос!
У меня сосед-алкаш, ни разу не слышал про Платошкина и Навального, пойдет голосовать за поправки.
По словам председателя Общественной палаты Алтайского края Льва Коршунова, совместное наблюдение за ходом голосования сделает процесс прозрачным и открытым, "чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения".
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
(с)
Каждому единоросу еще 2-3тр заплатят за то что был наблюдателем. Изи мани!
9.06.2020 16:13
- гость -
Я узнал справа мужчину в маске. Это главный единорос!
Сам ты единоросс! Слева бывший председатель Рубцовского горисполкома, справа бывший первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. На таких должностях только люди из КПСС могли быть.
9.06.2020 16:13
- гость -
Маска уже мала.Пора по спецзаказу изготавливать.
кот против сосиски
Козы назначили себя охранять огород.
Эти люди без чести и совести и останутся без Родины, хотя ... у них Родина там, где бабло
Жаль,что нельзя всю их "родословную" по партиям отследить. Интересно бы посчитать.