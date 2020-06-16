Жительницы Алтайского края под видом сотрудниц ЖКХ обворовывали пенсионеров в Абакане

В Абакане задержали двух жительниц Алтайского края 1984 и 2001 годов рождения. Их подозревают в совершении краж у пенсионеров.

В 2019 году в полицию обратились три пожилых человека: мужчина 1930 года рождения, а также женщины 1933 и 1935 годов рождения. Все они рассказали, что у них похитили деньги. При этом сценарий во всех случаях был одинаковым: в квартиры к ним приходили две женщины, которые представлялись работницами жилищно-коммунального хозяйства. Пока одна из злоумышленниц общалась с хозяином жилья, вторая забирала деньги и ценные вещи.

Ущерб после таких визитов составил 44,37 и 25,5 тыс. рублей соответственно. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в МВД.