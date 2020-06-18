За последние сутки в России выявили 7 790 заболевших коронавирусной инфекцией, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве – 1 040 человек, Московской области – 667, Ханты-Мансийском АО – 243 и Нижегородской области – 233. В Санкт-Петербурге и Свердловской области выявили по 231 новому случаю.

Всего в стране насчитывается 561 091 заболевший в 85 регионах. Выздоровели – 313 963 человек, 9 621 из которых – за последние сутки.

Также скончались еще 182 человека с коронавирусом. За весь период эпидемии в стране медики зафиксировали 7 660 летальных исходов.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 июня в регионе зарегистрировано 3078 инфицированных. Выздоровели 2029 человек. Скончались – 45.