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Еще 68 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных в регионе достигло 3078
Фото: azattyq-ruhy.kz

Фото: azattyq-ruhy.kz

Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 в Алтайском крае сообщил, что за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждено 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Барнауле выявили 32 инфицированных, в Кулундинском районе – 8, Бийске – 5, Рубцовске и Тальменском районе – по 3, в Заринском, Крутихинском, Первомайском, Рубцовском и Целинном районах – по 2, в Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 18 июня в Алтайском крае выявили в общей сложности 3078 зараженных. Выздоровели 2029 человек. 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в регионе постепенно начнут возобновлять оказание плановой медицинской помощи. Но сделают это не одновременно и не во всех муниципалитетах сразу. Все будет зависеть от эпидситуации на конкретной территории.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.06.2020 11:41
- гость -

Население же лохи, их цифрой 69(+ -) можно за нос водить не один месяц

18.06.2020 11:45
Денис

А сколько должно быть? Если вышли на плато, то примерно и получается что одна цифра плюс минус. Другое дело, что в ковидные записывают "всех желающих")) Но вроде у людей появилось понимание, что жить надо продолжать нормальной жизнью. Слава богу масочных жителей почти нет, это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее)) А то смотря на масконосов (в машинах, на улицах и так далее) , становилось грустно....

18.06.2020 11:45
- гость -

больше 70 нельзя считать?

18.06.2020 11:45
Как то так

Цифры выставили, так местные конспирологи, ваши цифры на завтра, делаем ставки

18.06.2020 11:53
- гость -

Послушайте Ройзмана, он щас с ковидом в больничке. Говорит врачи в панике от снятия ограничений, типа никакого плата ещё нет и в помине, Урал-за Уралом может недели через 2 только...

18.06.2020 11:54
- гость -

Завтра 69

18.06.2020 11:55
- гость -

Призовые только на 70 шт старшие ребята присылают

18.06.2020 11:57
Дима

Денис, мне грустно смотреть на вас. И вам ещё предстоит помучаться.
Те кто носит маски -- просто ответственные люди.

18.06.2020 12:01
- гость -

18.06.2020 11:45
Денис
А сколько должно быть?

Денис, если вы ходите на рыбалку, сидите весь день, и каждый день ловите ровно по 68 ..72 рыбок, так может быть?

В некоторых регионах показатели похожи на реальные, значения прыгают (случайные значения: 30, 70, 45, 28, 29, 65 и т.п.), когда раскрываются локальные очаги. Этим цифрам можно верить.
А есть регионы, таких, к сожалению, большинство, где цифры искусственные, типа выявлено 99, 99, 98, 99, 98, 97 человек. Так НЕ бывает. Как и у нас, одни и те же цифры из диапазона 68 ..72.

18.06.2020 12:09
- гость -

проиграл сотку. на 69 ставил

18.06.2020 12:14
- гость -

Я не специалист,не знаю,что верно,что неверно.Стараешься всегда прислушиваться к мнению специалистов.

Власти ставят цифру 40 для снятия ограничений. Хорошо.Люди знают,как поступать. Проходит совсем немного времени,ставят совсем другие цифры 65-67 человек.

Я так понимаю,сейчас опять цифры другие????

18.06.2020 12:21
- гость -

18.06.2020 11:45
Денис
Слава богу масочных жителей почти нет, это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее))

Так и сдохнешь с оптимизмом. Вас, расходный материал, к этому и подвигают.

18.06.2020 12:23
- гость -

Хуже, если такие "оптимисты" не только сами заразятся, но и заразят множество других. Кто-то может умереть из-за наплевательства "оптимистов".
Или старики обуза и расходный материал, их не жалко?

18.06.2020 12:24
гость

Странно не пишут про Михайловский район. Вчера вспышка была в больнице ,сразу 10 человек заболели и сегодня 6 добавились. Уже главвач подтвердил официально...

18.06.2020 12:26
Редакция Амик

18.06.2020 12:24
гость

Подождите пару минут. Все будет.

18.06.2020 12:34
- гость -

18.06.2020 12:23
- гость -

Почему только старики? От ковида умирают люди разного возраста. В крае среди летальных был пациент ровесник губернатора Томенко.

У перенесших даже в легкой форме есть последствия, что чревато утратой здоровья.

18.06.2020 12:36
- гость -

18.06.2020 12:09
- гость -
Гони сотку студент

18.06.2020 12:39
Гость

18.06.2020 11:54
- гость -
Вы свои планы и мечты на завтра не выставляйте на всеобщее обозрение.
(или в Ковчег,на встречу с "олигархом" местным собрались?)

18.06.2020 12:41
Гость

"Денис, если вы ходите на рыбалку, сидите весь день, и каждый день ловите ровно по 68 ..72 рыбок, так может быть?"
Он рыбачит,пока не поймает именно 68 рыбок.

18.06.2020 13:32
Гость

У нас в доме подтвержден короновирус,одного члена из той семьи увезли на скорой,другой спокойно ходит по подъезду и двору. Это нормально? Информации,что этот человек,который остался и спокойно передвигается,болен, нет. Но он же был в контакте с больным. Что делать?

18.06.2020 13:44
я

В начале этой недели появилась очень важная новая информация от Всемирной организации здравоохранения, дезавуирующая не только ее предыдущие заявления, но и жесткие меры по изоляции граждан, отслеживанию их контактов, продвижению принудительной вакцинации и прочий беспредел, который спускают власти многих государств на свои народы во имя «профилактики распространения нового коронавируса», ссылаясь на аргументы той же самой ВОЗ. Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхов на брифинге в ООН заявила, что бессимптомные заболевшие Ковид-19 крайне редко могут заразить кого-то еще. Также это касается и заразившихся вирусом в инкубационном периоде – до проявления у них первых симптомов, ранее такие люди считались очень заразными и потенциально опасными. Этот факт является железным аргументом для противников жестких ограничительных мер властей в рамках т.н. «режима повышенной готовности» и заставляет нас еще раз задуматься о реальных целях бенефициаров планетарного карантина. А также он опускает еще ниже уже упавший, казалось бы, ниже плинтуса авторитет ВОЗ.

«Исходя из той информации, которая у нас имеется на сегодня, человек без симптомов может передавать (новый коронавирус) другому в крайне редких случаях. Вирус распространяется, прежде всего, капельным путем – когда больной кашляет или чихает, или, когда человек прикасается к поверхности, на которую чихнул зараженный. Представители властей должны концентрироваться на выявлении и изоляции инфицированных людей с симптомами, а также на поиске контактировавших с ними.

18.06.2020 13:44
- гость -

У него взяли мазок? Отрицательный? Имеет право ходить.

18.06.2020 13:51
Гость

18.06.2020 13:32
Гость
Как минимум- позвоните в полицию.

18.06.2020 13:58
- гость -

18.06.2020 13:32
Гость
У нас в доме подтвержден короновирус,одного члена из той семьи увезли на скорой,другой спокойно ходит по подъезду и двору. Это нормально? Информации,что этот человек,который остался и спокойно передвигается,болен, нет. Но он же был в контакте с больным. Что делать?

А мы всё ждём снижения....

18.06.2020 14:12
- гость -

18.06.2020 13:44
- гость -

Он должен соблюдать жесткую самоизоляцию 14 дней.

18.06.2020 14:41
- гость -

Но он же был в контакте с больным. Что делать?
-------------
Вы уже тоже были в контакте. Берите отпуск и езжайте на дачу.

18.06.2020 14:43
- гость -

Как минимум- позвоните в полицию.
-------
Лучше туда сходить.

18.06.2020 15:20
- гость -

У нас в доме подтвержден короновирус,одного члена из той семьи увезли на скорой,другой спокойно ходит по подъезду и двору. Это нормально? Информации,что этот человек,который остался и спокойно передвигается,болен, нет. Но он же был в контакте с больным. Что делать?
Гость, ну вы в маразм - то не впадайте! Раз спокойно передвигается, значит тест у него отрицательный, не является носителем. Значит может спокойно ходить где ему вздумается.Такое может быть, чтобы в семье кто-то заболел, а кто-то нет, как при любом другом вирусе. При гриппе или орз все же не сидят дома на самоизоляции если в семье кто-то болеет. Остальные точно также спокойно ходят на работу, на учебу, по магазинам и т.д. Что поменялось - то? ЭТО ТОЖЕ ВИРУС!

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