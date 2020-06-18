Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 в Алтайском крае сообщил, что за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждено 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Барнауле выявили 32 инфицированных, в Кулундинском районе – 8, Бийске – 5, Рубцовске и Тальменском районе – по 3, в Заринском, Крутихинском, Первомайском, Рубцовском и Целинном районах – по 2, в Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 18 июня в Алтайском крае выявили в общей сложности 3078 зараженных. Выздоровели 2029 человек. 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в регионе постепенно начнут возобновлять оказание плановой медицинской помощи. Но сделают это не одновременно и не во всех муниципалитетах сразу. Все будет зависеть от эпидситуации на конкретной территории.