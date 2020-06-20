25 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района; семи жителей Горно-Алтайска; четырёх жителей Улаганского района, в том числе двух детей; двух жителей Майминского района. 20 из 25 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", — рассказали в штабе.

Общее количество заболеваний в регионе выросло до 421. При этом выздоровел 171 человек, 11 из которых — за последние сутки.

Напомним, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических организаций до 2 июля. Соответствующее решение принято из-за вспышки числа больных с коронавирусной инфекцией.